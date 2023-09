Un médico de antes, el doctor Humberto Notti

Leí recientemente un editorial sobre el hospital pediátrico de la provincia. De inmediato recordé con mucho cariño al doctor Humberto Notti. Tal vez los lectores más jóvenes no conocen su valiosa trayectoria.

Desde que nos instalamos en Mendoza en 1947 fue el pediatra de mi hermano y mío, en aquel entonces niños de 10 y 4 años, respectivamente. Su consultorio estaba en calle Mitre, a metros de la plaza Independencia. Allí vivió con su numerosa familia de siete hijos. Si la dolencia ameritaba iba a casa incluso domingo al atardecer a visitar al enfermo. Al retirarse después de hacer las indicaciones y recetas mi madre le ponía alcohol en sus manos: rutina que no olvido. Así transitamos las enfermedades de aquellos años: tos convulsa, sarampión, escarlatina y otras. No eran leves porque no habían aparecido las vacunas.

El doctor Notti era médico además en el hospital Emilio Civit. Luchó en la rehabilitación de los afectados por la parálisis infantil (poliomielitis), sin vacuna en aquel entonces.

Su sueño era el hospital pediátrico modelo para Mendoza.

Felizmente lo acompañamos en familia el día de la inauguración en 1991. Murió al año siguiente. Misión cumplida.