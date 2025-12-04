El mejor jugador del fútbol argentino, según Lionel Messi: "Acomodó el equipo"

Lionel Messi, destacó el impacto de Paredes en Boca y habló sobre su preparación para los próximos desafíos con la Selección argentina.

Lionel Messi en diálogo con Pablo González, opinó sobre el efecto positivo que generó el mediocampista en el fútbol argentino: "Lo veo a Paredes. Le dio un cambio grande a Boca desde su llegada, lo hizo más fuerte, sobre todo de local".

Para Leo, el buen pasar de Boca se relaciona de forma directa con la presencia de Leandro Paredes ,además le preguntaron si era el mejor futbolista del futbol local en la actualidad y respondió: "Gran parte de esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que como grupo se llevan muy bien y eso también se nota".

image Lionel Messi eligió a Leandro Paredes como el mejor futbolista del fútbol Argentino Gentileza Messi, más realista que esperanzador Luego de elogiar a uno de los referentes de la selección de Scaloni como lo es Leandro Paredes, El jugador habló sobre sus metas de cara al Mundial: “Espero hacer una buena pretemporada para el Mundial. Voy a ir día a día. Siendo sincero, intentar ser realista e intentar sentirme bien.” Sobre su desempeño en la liga, comentó “La liga es muy física, los rivales crecieron muchísimo. Hay viajes largos. Me sentí bien y lo disfruté. Ojalá el año que viene sea lo mismo.” Con esto, deja ver que valora el desafío de competir en un torneo exigente y cómo eso le ayuda a llegar en buen nivel al Mundial aunque no terminó de dar la confirmación que buscan todos los argentinos

Respecto al equipo y las expectativas colectivas “El grupo va a pelear seguro. De haber ganado el último le saca un peso a todo el país. Ir a jugar sin esa mochila es un alivio. España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania, son todos buenos.” Finalmente, sobre su participación personal, añadió con entusiasmo: “Ojalá pueda estar. Me encantaría". De esta manera, combina su confianza en el equipo con su deseo de estar presente, destacando la dificultad que representan las selecciones rivales y que todas están preparadas de cara a la próxima cita mundialista.

image Messi expresó sus deseos de estar en el mundial 2026 Gentileza La Finalissima, cada vez más cerca El campeón del mundo se refirió a la preparación de cara a la Finalissima que Argentina disputará el año que viene: “Todavía no se sabe dónde se va a jugar. Al tener una pretemporada en el medio, a mí me cambia todo. Me va a ayudar muchísimo”. Señaló así que la planificación y la puesta a punto serán claves para llegar en óptimas condiciones al torneo.