Un importante banco se sumó a los créditos hipotecarios: qué importes y cuotas ofrece

En menos de 15 días, después de que el Banco Hipotecario anunciara el lanzamiento de líneas de créditos hipotecarios, seis entidades bancarias en todo el país anunciaron sus propias propuestas. El que se sumó ahora es el Banco Santander, que, a partir del 27 de mayo, abre también la posibilidad de tramitar un préstamo para comprar una vivienda.

Santander anunció que pondrá a disposición de sus clientes una línea de créditos hipotecarios UVA destinados a la compra de vivienda de uso permanente y no permanente. Estos préstamos serán en pesos ajustables por CER más una tasa fija nominal anual de 5,5%, para aquellos que acrediten al menos un mes de haberes en la entidad.

Los Súper Préstamos Hipotecarios UVA tendrán un plazo máximo de pago de 240 meses, con financiación hasta el 75% del valor de la propiedad para adquisición de vivienda permanente y de 50% para vivienda no permanente. La relación entre la cuota del crédito y el ingreso del solicitante podrá ser de hasta un 25%. Los ingresos mínimos requeridos para acceder a la línea serán de $850 mil pesos, con la posibilidad de sumar ingresos con la pareja.

Desde hoy, los clientes tendrán la posibilidad de estimar el valor de su cuota mensual de forma online en el sitio www.santander.com.ar/hipotecarios. Y, a partir del 27 de mayo, quienes acrediten al menos un mes de haberes en Santander Argentina, podrán solicitar, a través de Online Banking, la línea de créditos hipotecarios.

“Los préstamos hipotecarios son un producto muy valorado por los argentinos. En Santander Argentina trabajamos constantemente para acompañar el desarrollo de las personas. Hacer posible la compra de la vivienda propia es una parte importante de ese progreso”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

Por su parte, José Bandin, Head de Retail & Commercial Banking, sostuvo que: “Estamos comprometidos con brindar soluciones financieras simples y confiables para nuestros clientes. El lanzamiento de nuestros nuevos créditos hipotecarios representa un paso importante en esa dirección. Queremos ayudar a las familias a hacer realidad la posibilidad de tener su casa propia”.

Otros bancos

Santander es el que se sumó hoy, pero hay varias otras posibilidades en el mercado:

Hipotecario: Los créditos podrán utilizarse para la compra, construcción, refacción o terminación tanto de la primera como la segunda vivienda. El plazo máximo de pago es de 360 meses; es decir, 30 años. Y la tasa del 8,5% se reduce al 50% en las primeras 12 cuotas para los clientes que cobran el sueldo en el banco, lo que lleva ese interés al 4,25% durante un año (y luego al 8,5%). El capital se irá ajustando por UVA y la cuota no puede exceder el 25% de los ingresos del solicitante. La tasa de interés será del 8,5% por encima del UVA. El monto máximo del crédito depende del destino que se le vaya a dar a los fondos: si es para construcción o adquisición alcanza los $250 millones -se financia hasta el 80% del presupuesto de obra o del valor de la vivienda-, mientras que si es para terminación o ampliación el tope es de $125 millones y hasta el 50% del presupuesto en el primer caso y el 100% en el segundo.

Ciudad: Los fondos se pueden destinar a la adquisición, refacción, mejora y ampliación sobre vivienda, permanente y no permanente. El monto máximo del préstamo es de $250 millones y el importe máximo de financiación es hasta el 75% del valor de venta de la unidad a adquirir. El plazo de pago puede ser 10, 15, y 20 años. La tasa de interés es UVA + 5,50%, pero si el cliente deja de acreditar sus haberes o da de baja el Paquete Crecer, la tasa será de UVA + 7,50% T.N.A.

Supervielle: La línea está destinada a la adquisición de la vivienda permanente o no permanente; o ampliación o refacción de su propiedad. No hay tope de monto, se puede pagar hasta en 30 años y la tas, para quienes cobren el sueldo en el banco es de 4% los primeros 12 meses y luego 5%. En tanto para clientes que no acrediten sus haberes, la tasa será de un 8%. Los ingresos mínimos deben ser de $1.000.000 y de $450.000 para ampliación, refacción o mejora pudiendo, en ambos casos, sumar remuneraciones de cónyuges, concubinos o padres. La cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos verificados.

Banco del Sol: Es la banca digital de Sancor Seguros, que también anunció que ofrecía créditos hipotecarios, pero aún no están disponibles en la página web.

Banco Nación: A partir del lunes 20 de mayo, estará disponible la línea hipotecaria para adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de vivienda única y de ocupación permanente; y adquisición de segunda vivienda. Podrán acceder personas trabajando en relación de dependencia, jubiladas y/o pensionadas que perciban sus haberes a través del BNA, como también autónomos o monotributistas. En todos los casos se admiten hasta 2 usuarios titulares y hasta 2 codeudores, quienes deberán ser familiares directos de los primeros (padres, hijos o hermanos). La tasa será de 4,50% TNA fija para un valor de vivienda igual o inferior a 140.000 UVAS, mientras que para quienes no perciban sus haberes en el banco, para la compra de segunda vivienda o una cuyo precio supere las 140.000 UVAS será de 8%. Quienes perciban haberes en la entidad, podrán optar por pagar un 1,5% anual adicional para poner un tope en el valor de la cuota en función del CVS, en lugar de la UVA.