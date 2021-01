Titular del INV sobre el ‘Champanabis’: “Aún no hay datos que puedan comprobar quién y dónde lo hizo”

La noticia de la existencia y comercialización ilegal de un vino espumante con ingredientes extraídos del cannabis –llamado ‘ Champanabis ’- revolucionó todos los ámbitos vitivinícolas del país y rebotó con mucha fuerza en los medios de comunicación. Y no es para menos: la bebida no tenía ningún tipo de autorización y su venta se hacía por circuitos clandestinos.

La marca tiene su perfil en Instagram

Sin embargo, los organismos especializados y la Justicia federal se manejan con mucha prudencia y prefieren hablar desde las evidencias que hasta el momento poseen. Una de las partes más interesadas en dilucidar qué hay detrás del Champanabis es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , que inició una investigación de oficio para establecer dónde se elaboró el artículo, quiénes son los responsables y de qué está hecho.

Martín Hinojosa, titular del organismo, habló con Los Andes y explicó que “Aún no hay datos que puedan comprobar quién y dónde lo hizo. No se pueden dar mayores precisiones porque hay una investigación abierta y no queremos entorpecerla”. En ese mismo sentido señaló que hasta el momento “No se puede negar ni aseverar si hay mendocinos involucrados”.

La bebida alcohólica con elementos del cannabis se comercializa en plataformas virtuales.

En tanto, confirmó que “No hay ninguna bodega ni ningún producto –por el ‘espumante’ con cannabis- inscriptos en el INV, por lo tanto no está aprobado para comercializarse ese producto con esa marca”.

“ Que tenga o no tenga cannabis no podemos corroborarlo porque no lo sabemos , no hemos podido llegar al producto para analizarlo. Es decir que no podemos decir que tiene tal o cual cosa, sí podemos afirmar que como espumante no está inscripto”, puntualizó y aclaró que el instituto no lleva adelante una investigación judicial, sino técnica.

Consultado por los elementos que pueden agregarse a la elaboración de vinos, el responsable del INV remarcó que “hay agregados que están autorizados, pero otros que no”. Y sobre el cannabis remarcó que este es un elemento que no está autorizado bajo ningún punto porque no es legal en Argentina.

Sobre la plataforma online que se encargaba de la venta del Champanabis, Hinojosa detalló que Casa Tinto no estaba inscripta como casa vendedora de vinos y puntualizó que están investigando de oficio ya que “tenemos conocimiento de que la etiqueta no tenían información del establecimiento elaborador”.

“En principio el producto sería ilegal si está compuesto como las principales fuentes de información están señalándolo”, afirmó y destacó que “Hay que encontrar las pruebas para saber quién y dónde se hizo”.