Sorpresa por los precios en Chile: cuánto cuesta un iPhone y cómo conviene pagarlo

En las 煤ltimas semanas, un creciente n煤mero de mendocinos ha optado por cruzar la cordillera y realizar sus compras en Chile, huyendo de los elevados precios que imperan en Argentina. Entre los productos m谩s demandados figuran los de tecnolog铆a, como los iPhone, que se pueden ingresar al pa铆s como art铆culo de uso personal, sin pagar impuestos por su compra en el exterior.

Esta fiebre de compras se ve impulsada por la paridad cambiaria, que ha colocado al d贸lar blue en Argentina a un valor de $990, pr谩cticamente igualando los pesos chilenos. De esta manera, los consumidores mendocinos encuentran en Chile una alternativa atractiva para obtener productos de la misma o mayor calidad a precios m谩s convenientes.

Sin embargo, para aprovechar al m谩ximo este beneficio, es fundamental analizar el tipo de cambio vigente. En Chile, el d贸lar cotiza a 965,53 pesos chilenos, por lo que es necesario realizar la conversi贸n para comparar precios de manera precisa.

El dispositivo iPhone 15

Iphone: cu谩nto salen en Chile

En la tienda Apple de Chile, el precio del iPhone 15 Pro parte de los $1.229.990 -con 128 Mb- (es decir, US$ 1.273,90), el iPhone 15 est谩 en $979.990 (US$ 1.014,98) y el iPhone 14 cuesta desde $849.990 (US$ 880,34).

En Argentina, los mismos tel茅fonos, en una app de compras, ya que la p谩gina oficial no publica los precios en el pa铆s, cuestan $ 1.492.038 (US$ 1.484,61), $ 1.159.499 (US$ 1.153,73) y $ 1.000.399 (US$ 995,42). Esto implica que, si se compra d贸lar blue, que hoy cotiza a $1.005, los celulares salen entre US$ 100 y US$ 200 m谩s baratos en Chile.

En cambio, si se paga con tarjeta, al d贸lar turista, ya no resulta conveniente, porque los valores se elevan, cuando se llevan a pesos argentinos a $1.804.861,52 el iPhone 15 Pro, a $1.438.023,66 el iPhone 15 y a $1.247.265,71 el iPhone 14. Esto, sin considerar que en Argentina se pueden pagar en 6 cuotas y, cuando se traen desde Chile, la garant铆a no rige en este lado de la cordillera.

C贸mo pagar en Chile para que la compra convenga

Una opci贸n para realizar pagos es adquirir d贸lares en el mercado informal (d贸lar blue), ya que, al utilizar la modalidad de pago con tarjeta de cr茅dito, el valor de cada d贸lar se elevar铆a a $1.416,80, que es del d贸lar tarjeta o turista. Esto incluye el impuesto PAIS del 30% y una retenci贸n del 30% por Ganancias sobre la suma total.

Es fundamental tener en cuenta que, al efectuar el pago mediante tarjeta de cr茅dito, se realiza el c谩lculo de impuestos en el d铆a de la compra. El valor del d贸lar oficial se toma en el momento del pago, despu茅s del cierre del resumen.

Por esta raz贸n, resulta beneficioso realizar el pago del resumen con d贸lares en efectivo o depositados en la cuenta en d贸lares antes de la fecha de vencimiento. Para evitar la conversi贸n autom谩tica a pesos y el cargo del monto ya abonado en d贸lares, se aconseja utilizar la opci贸n 鈥淪top debit鈥.

