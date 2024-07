Cuántos kilos de asado se necesitan para pagar la luz, el gas, el agua e Internet en el hogar

La consultora Focus Market analizó la evolución del monto mensual que las familias pagan por la electricidad, el gas, el agua y el wifi, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, y tomó como base para la comparación cuántos kilos de asado se podían comprar con el mismo importe. En el último mes del año pasado se necesitaban 2,06 kilos de asado para pagar las boletas de los cuatro servicios, mientras este mes han sido necesarios 10,76 kilos.

Se debe aclarar que existen variaciones muy marcadas por provincias. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios, que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (de la UBA y el Conicet), en Mendoza se pagan las boletas de electricidad más caras del país, y el servicio de agua y cloacas es prestado por la empresa de participación estatal Aysam.

El informe de Focus Market detalla que, previo a las fiestas navideñas, la carne tuvo un fuerte aumento que llevó el precio del kilo de asado a unos $4.900 y, en los primeros días de julio, cuesta $8.500. Esto implica que subió 73% desde diciembre. En cambio, en el caso de los servicios, el promedio de los aumentos fue de 982%: el wifi presentó el menor incremento, de 365%, pero las boletas de gas llevan acumulada una suba de 1.485% en los siete meses.

Para un salario promedio, en diciembre pasado, el trabajador destinaba solo el 6% de su sueldo para abonar estos servicios, mientras que en julio pasó a tener que destinar el 16%; es decir, casi se triplicó esta incidencia debido al contexto de fuertes aumentos en los servicios, producto de la desregulación y la quita de subsidios.

Cuántos kilos de asado se necesitaban para pagar la luz, el gas, el agua e internet en diciembre de 2023 y cuántos se necesitan en julio de 2024. Fuente: Focus Market

“En muchos casos, las intervenciones estatales derivan en más intervenciones. Se interviene el mercado de trabajo generando bajos salarios, pero como los resultados no son los deseados, se regula el mercado de bienes con precios justos, precios regulados, obteniendo resultados similares, desabastecimiento, y así sucesivamente hasta llegar a la economía del permiso. En una economía tan intervenida, los precios locos tergiversan los incentivos productivos debido a la destrucción del sistema de precios”, indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Y suma que los precios han sido manipulados mediante subsidios, regulaciones y precios máximos. Pero, además, advierte que el problema de los argentinos es que sus ingresos, en una economía que no crece, todavía no les permiten asumir “la transparencia de precios libres de mercado”.

Boleto de colectivo

Otra distorsión se genera en el transporte público. El precio promedio del boleto del colectivo es de $744 en todo el país. Pero en el AMBA se paga $270 y en Corrientes $990 (Mendoza se encontraría, con el último aumento, bastante cerca del promedio). ¿A qué se debe esta diferencia? A que las tarifas de transporte público están subsidiadas y reguladas, lo que genera distorsiones en la economía.

El informe de la consultora detalla que el Gobierno nacional, a través del Fondo Compensador, otorgaba subsidios al transporte, que eran dirigidos a las empresas, con el fin de que los usuarios no abonaran la tarifa plena. Pero desde febrero, el gobierno eliminó este fondo y redirigió el subsidio a los usuarios mediante la tarjeta SUBE, para que las provincias sean las que subsidien el transporte. Y no sólo a las empresas, sino mediante bonificaciones como el Boleto Educativo Gratuito (BEG), boleto obrero, boletos para jubilados, etc.

Como todo servicio público, los aumentos deben ser aprobados por un ente regulador de servicios públicos provinciales, que es lo que explica las variaciones en el precio del boleto entre provincias. Por ejemplo, los $270 del AMBA implican que los usuarios apenas pagan el 13% de la tarifa plena y un 64% menos que el promedio del país. Así, una persona que viaja cinco días a la semana el colectivo (ida y vuelta, por cuatro semanas), debe gastar $39.600 al mes, mientras en AMBA sólo $10.800.