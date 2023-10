Sin empresarios mendocinos, en IDEA se discutió el federalismo

Durante la segunda jornada del 59º Coloquio Idea, se mencionó en varias ocasiones a la provincia de Mendoza, en especial durante la participación de la única candidata a la presidencia que no canceló su participación en la cumbre empresaria, Patricia Bullrich.

En concreto, la candidata de Juntos por el Cambio, aseguró que en caso de resultar electa, impulsaría una modificación del sistema de coparticipación para que deje de ser “extractivo” y que permita premiar a las provincias que reduzcan impuestos y fomenten el crecimiento del sector privado. En este marco, Bullrich, puso en contraste los recursos que recibe Mendoza, contra los que recibe Formosa, y aseguró que mientras que la primera provincia tiene méritos para crecer (en materia impositiva y de estabilidad política), su par no tanto.

De todas maneras, la mención se hizo frente a un auditorio en el que faltaron empresarios mendocino, con pocas excepciones, como Gerardo Cartellone, si se considera que entre los sponsors del evento se contaba a A16. En otras ocasiones, por el contrario, se destacó e incluso se premió a empresarios de Mendoza, del mundo de la vitivinicultura, y de las energías renovables.

Quizás este año no era el turno de Mendoza para ser destacada, como sí ocurrió en 2022, cuando incluso se invitó a José Thomas (Director General de Escuelas) a disertar sobre la experiencia educativa en la provincia. Pero, al respecto, Daniel González, director ejecutivo de la entidad y ex CEO de YPF, contó que el Instituto (IDEA), presentó 20 propuestas para el desarrollo del país en general, y del sector privado en particular que incluyen los intereses mendocinos.

“Hablamos de turismo, que en Mendoza es importante, de energía, que en Mendoza es importante, y hablamos de federalismo”, comentó.

Asimismo, recordó que “quedan desafíos en materia energética, si se considera que Argentina produce el 0,5% del petróleo que produce el mundo y podría duplicarse esa participación”. “La refinería más moderna de la Argentina está en Luján de Cuyo, con producción de petróleo y gas, y Mendoza es muy importante en ese sentido”.

“La industria hidrocarburífiera tiene que desarrollar sus recursos cuidando el medioambiente y eso está en la agenda de todos, como no estaba hace 20 años”, agregó.

Minería: necesaria para el desarrollo de energías límpias

El coloquio incluyó paneles de sustentabilidad y energía, y se ponderaron las oportunidades en petróleo y energía, dos de las industrias en las que podría participar fuertemente la provincia de Mendoza.

De acuerdo con, Franco Mignacco (Presidente de Minera Exar), “la Argentina puede duplicar la inversión en minería y llegar a USD3600 millones anuales. Es una industria que impacta fuertemente en las economías regionales y genera 100.000 empleos de calidad, directos e indirectos”.

En lo particular, recordó que en litio hay proyectos de inversión que van de USD700 a USD2000 millones y que se pueden seguir ampliando los proyectos de oro y plata que están en marcha. “En algunas provincias hay proyectos maduros de estos metales que pueden lograr más competitividad. Para eso se necesitan reglas claras y una macroeconomía que otorgue previsibilidad”, agregó.

Eso a nivel general, porque en Mendoza, todavía queda pendiente la discusión que se impulsa desde Malargüe para que los proyectos mineros se discutan por zonas, en donde exista consenso social, y en donde se puedan garantizar todos los cuidados ambientales necesarios.

Al respecto, Los Andes, habló con Ignacio Celorrio, presidente de Lithium, quien resaltó que el mundo se está yendo hacia la electromovilidad, y en ese marco, la provincia debería desarrollar todo su potencial cupífero, no solo el de potasio, pero “aprovechar el momento” (en contraste con lo que sucedió con Potasio, que hoy avanza, pero se perdieron los picos de mayor precio internacional).

“Existen ejemplos de desarrollos de proyectos con recursos naturales en países muy restrictivos, pero que fueron posibles porque se discute por proyectos y no con una prohibición general que desalienta las inversiones. Es importante para Mendoza desarrollar su producción de cobre, pero no repetir lo que pasó con el potasio, porque si uno empieza con restricciones antes de discutir los proyectos, será imposible que lleguen los inversores de riesgo”, sostuvo.

Roberton Murchison, Patricia Bullrich y Sofia Vago

Mendoza con presencia política

El mendocino Luis Petri llegó al Coloquio para acompañar a Patricia Bullrich, y sostuvo que en caso de ser Gobierno impulsarán un Banco Central independiente, que deje de ser la caja del poder Ejecutivo, y un Presupuesto equilibrado para cortar con la emisión que termina por reducir el poder adquisitivo de asalariados y jubilados. En cambio, insistió que se “ajsutará la política”.

Asimismo, el candidato a la vicepresidencia, destacó que se impulsarán los inhibidores de señal en las cárceles y se controlarán las comunicaciones de los presos para que no puedan organizar crímenes desde el interior de los penales.

La presencia de la dupla de Juntos por el Cambio resaltó especialmente porque no hubo candidatos de otras fuerzas políticas durante el Coloquio, pero Javier Milei participó de un almuerzo con empresarios en paralelo, también en Mar del Plata, en donde le contestó a Carlos Melconian, el economista que hoy lidera las declaraciones relativas a su área de JxC, y le aseguró que “tiene el tuco y tiene la pasta”, lo que significa que tiene los dólares y sabe cómo dolarizar, en caso de resultar electo Presidente. El asesor de Cambiemos había declarado que no es posible dolarizar, como no es posible invitar a comer fideos con tuco si no se tiene los ingredientes para ello, y en contraposición, propuso un sistema bimonetario.

Sergio Massa también fue invitado, pero faltó, y Patricia Bullrich, aprovechó para criticarlo por este motivo: “No puede venir a un coloquio que se llama ‘volvámonos a ilusionar’ si se presentó como un superministro y terminó siendo un ‘superdesastre’”.

Seguí leyendo: