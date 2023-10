Los Andes en el Coloquio IDEA: sin Massa y sin Milei, Bullrich y Petri aprovechan la cumbre empresaria

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, le dio la espalda a los empresarios a cargo del Coloquio IDEA en su edición número 59, para reunirse con otros empresarios, también en Mar del Plata, pero en un local llamado Furia Resto & Rooftop, ubicado en Rawson al 1457, un evento privado y “a puertas cerradas”.

El encuentro con el Libertario, contará con la presencia de empresarios como Martín Cabrales (Cabrales), Juan Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Guillermo Cerviño (Comafi) y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina). No obstante, el organizador fue Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores, miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y asesor financiero del banquero Jorge Brito.

Otro que decidió no asistir fue Sergio Massa, el ministro candidato, prefirió no estar y aunque el presidente Alberto Fernández sí lo hizo (estuvo a cargo del cierre), no se hicieron demasiadas menciones a quien podría sucederlo si las urnas acompañan al mismo espacio que hoy gobierna.

Quien sí se mantiene en agenda es Patricia Bullrich (durante la segunda jornada) la candidata de Cambiemos confirmó su participación y hasta el momento no se han producido modificaciones, producto de la baja de sus principales opositores.

Luis Petri junto a Carlos Melconian, durante la visita del economista a Mendoza, en el marco de la campaña nacional. /Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luis Petri fue el primero en llegar

El mendocino que aspira a la vicepresidencia de la Nación, señaló tres reformas que le gustaría encabezar, en línea con los pedidos de los empresarios nucleados en IDEA: un Banco Central independiente; trabajar en la eliminación de multas para reducir la litigiosidad laboral sin tocar las indemnizaciones; presentar un Presupuesto equilibrado, sin déficit fiscal; y una reforma personal que le atañe al legislador, “colocar inhibidores de señal en las cárceles” y “reestablecer la la dirección de inteligencia penitenciaria” para prevenir motines fugas y delitos que se orquestan desde las cárceles.

“Nosotros consideramos que la propuesta es perfectamente constitucional y es clave para avanzar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Los que se oponen a esto son los que defienden criminales”, explicó Luis Petri y aclaró que todo debería hacerse en un marco de garantías, ordenado por un Juez.

En materia laboral, sostuvo que sostienen que la Legislación (del año ‘74), debe modernizarse para “amparar a los 8 millones de trabajadores que hoy están precarizados”, y para ello hay que eliminar las multas que resultan ser “un obstáculo para que la gente se incorpore al mercado laboral”.

Por otro lado, sostuvo una reforma que también fue uno de los ejes destacados para los empresarios del 59º Coloquio Idea:

“Queremos un Banco Central autónomo, que deje de ser el cajero automático del despilfarro del Gobierno porque necesitamos ir al equilibrio fiscal y combatir el déficit estructural que tiene la Argentina desde hace muchísimos años. Necesitamos que se eliminen los cepos, que se impusieron para evitar la fuga de dólares, pero que hoy terminan siendo un cerrojo para los sectores que importan y exportan, y particularmente a las economías regionales, como sucede con nuestros vinos que terminan no resultando competitivos y eso se ve reflejado en la caída de las exportaciones”, agregó.

“Este Gobierno no hace nada para combatir la inflación, emite y eso resulta en una baja de los sueldos (real, no nominal); luego, impulsa los ‘planes platita’ que son pan para hoy e inflación para mañana, con el riesgo de una híper. Los Argentinos hoy tienen que endeudarse para comer”, sostuvo Petri y aseguró que para no tener que emitir, “hay que bajar los gastos del Estado”.

Bullrich se sentó a escuchar las demandas empresariales

La candidata a presidenta encabezó un panel alrededor de las 13 horas, en el que aseguró que “la macroeconomía es un problema, pero que lo que hoy tenemos es un Estado que creció en 20 años un 100%, sin mejora de los bienes públicos. Si ese dinero hubiera ido al sector privado, no tendríamos los problemas que tenemos”.

En cambio, agregó que en un posible Gobierno suyo, “se sacará lo más rápidamente que se pueda el cepo”; y aseguró que ningún funcionario de tercera o cuarta línea pueda, mediante una resolución, cambiar condiciones de importaciones u exportaciones.

“La Argentina tiene costos adicionales que hacen que el país no sea competitivio; tenemos que reformar leyes laborales que hacen que el país no fluya; necesitamos solidez fiscal y para eso vamos a presentar una Nueva Carta Orgánica del Banco Central (con prohibición para emitir y sin cepos)”, enumeró la candidata y agregó que si se dan las condiciones, se incluirán esas reglas dentro de la Constitución Nacional. Además, aclaró que buscarán “tener el primer presupuesto sin déficit fiscal”.

Bullrich quiere cambiar el sistema de coparticipación y puso como ejemplo a Mendoza

Para Patricia Bullrich, el objetivo de la coparticipación, era que las provincias más competitivas mejoraran, pero resultó ser una caja registradora, se convirtió en un modelo extractivo, como sucede en La Rioja, que se usa para pagar sueldos y “producir o no producir, les da lo mismo”. “Es un sistema mal pensado que ha mantenido un régimen perverso, nuestro modelo será premiar a las provincias más competitivas para que puedan seguir produciendo cada vez más, y no darle ventajas a las provincias menos productivas, para que tengan la obligación de lograr que sus provincias aporten”, sostuvo la candidata de Cambiemos.

“Vamos a premiar a las provincias que bajen ingresos brutos, trabajen para mejorar la infraestructura, que reduzcan el tamaño de sus Estados (provinciales y municipales)”, añadió Bullrich.

En este marco, puso de ejemplo a la provincia de Mendoza, en contraste con otra provincias:

“Mendoza debería ser más pobre que Formosa, pero no lo es, porque no tiene reelección, tiene un sistema de riego, cultura del trabajo”, apuntó.