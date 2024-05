Se agudiza la falta de billetes en los cajero automáticos de la provincia

La reciente llegada de los billetes de $ 10.000 a las calles de Mendoza fue la punta de un iceberg, de un problema que se ha agravado durante la última semana: faltan billetes en los cajeros automáticos. La escasez de dinero físico, por un lado, acompaña la suba a $15.000 del promedio de las transacciones; es decir, se necesitan más billetes para cubrir la operación. Por el otro lado, también expone problemas técnicos.

Ante la falta de billetes, señalaron desde la Bancaria que “es responsabilidad del Banco Central. Porque la entidad desde el 2017 no provee billetes de forma directa a las entidades bancarias”. Explicaron que el sistema funciona por medio de un clearing entre las entidades de distintas localidades.

Aquel banco que por naturaleza es recibidor de divisas (de cobros) termina proveyendo de billetes a los bancos que son pagadores. Y así se hace una compensación, donde el Banco Central casi no interviene.

“Cuando hay episodios como los que se han visto durante esta última semana, dónde parece que habrá faltante de dinero, de billetes”, comentó Sergio Giménez, Secretario General de la Asociación Bancaria Mendoza.

“Empiezan a retraerse aquellos bancos que son recibidores de pagos, para mantener sus reservas no giran ante la duda de lo que pueda pasar en un futuro cercano. Y ahí debería intervenir en forma directa el Banco Central para regularizar el numerario. Este es el problema que estamos viviendo en términos generales”, agregó el representante sindical.

“Nuestros compañeros nos han transmitido que han tenido que volver a cargar los cajeros automáticos con billetes de $500. Cuando eso genera una respuesta operativa que es poco eficaz, porque hoy el promedio de dinero demandado por transacción supera los $ 15.000″, puntualizó Giménez.

Durante la última semana

“Esto es lo que ha venido pasando durante toda esta semana”, enfatizó el dirigente. Agregado que en los bancos se preservaron los billetes de mayor denominación para que, durante este fin de semana, tuviesen una respuesta eficaz ante la demanda del público.

Giménez señaló que en Mendoza los cajeros han estado realizando hasta tres cargas de efectivo en las máquinas para poder cubrir la demanda. Destacando que “No hay billetes de alta denominación y no hay billetes en definitiva”.

Pero este problema no es nuevo y la solución no parece llegar a la brevedad, “El viernes la situación era complicada y lo había sido durante toda la semana”, dijo.

Aclarando que no es una semana de alta demanda, porque de ser así la situación hubiese sido aún más compleja. “No estamos en una semana de alta demanda de dinero, como lo puede ser los primeros días del mes con el pago, por ejemplo, de los salarios de la administración pública. Pero de no solucionar esta situación, por lo que se ha visto los últimos días, cuando lleguemos a fines de mayo vamos a tener un cuello de botella por la demanda de efectivo”, concluyó Sergio Giménez.

El dirigente señaló que la circulación de dinero de alta denominación en los cajero automáticos, llevará tiempo porque se deberá trabajar sobre el softweare de cada una de las máquinas. Es decir que para que los cajeros automáticos puedan trabajar (recibir y otorgar), con billetes de $ 10.000 deben ser programados en forma individual.

