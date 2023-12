Se acercan las Fiestas y los bancos y las Fintech ofrecen descuentos para incentivar el consumo

Diciembre de 2023 es un mes más que particular, por un lado invita a las compras con la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevos, pero al mismo tiempo, la realidad descipta por el presidente Javier Milei sobre la economía y el nivel de inflación reinante más lo que está por venir, le ponen un freno.

Ante esta situación, las entidades bancarias como las Fintech salieron a incentivar a los consumidores con promociones y reintegros. Eso sí, también acusaron recibo y mientras el año pasado los descuentos llegaban en algunos rubros hasta el 50% y también hasta en 24 cuotas, en esta oportunidad los beneficios rondan entre el 20% y 25% y como máximo el pago se puede prorratear en 6 cuotas sin interés.

Por estacionalidad, diciembre es un mes que está asociado a las Fiestas y, eso solo, conlleva un aumento en el consumo, sin embargo es una realidad que también pega fuerte la caída del poder adquisitivo.

Uno de los termómetros del consumo es el relevamiento que realiza mensualmente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con respecto a las ventas minoritas.

Según la CAME, en noviembre las ventas en el mercado minorista cayeron un 2,2% en comparación al mismo mes del 2022, y el comercio acumula una retracción de 2,4% en lo que va del año con 11 meses consecutivos en baja.

Para intentar aliviar la situación de los consumidores y mover el mercado, los bancos y las plataformas virtuales ya anticiparon las promociones para la compra en rubros como juguetería, vestimenta más alimentos y bebidas, que se extenderán, algunas a lo largo del mes, y otras entre el 18 y el 31.

Una por una las promociones

Entre el 18 y el 24, el Banco Columbia ofrece en Macowens y Debre un 30% de ahorro con un tope de $8000 y 3 cuotas sin interés. También 6 cuotas sin interés en la categoría juguetes; en Creciendo un 25% de ahorro con tope de $5000; en vinotecas un 30% de ahorro con tope de $5000.

Además, entre el 20 y el 22 descuentos del 25% en jugeuterías adheridas con un tope máximo en el ahorro $5000.

En tanto, el 24 y 31 un 30% de ahorro con una devolución máxima de $8.000 en restaurantes y fast Food

El Banco COMAFI tiene en indumentaria y shoppings adheridos reintegros previstos pero para los días 21 y 22 de diciembre.

La entidad tienta a los clientes con el 30% de reintegro con tarjeta de débito (Total Cartera) con un máximo de $9000. Un 25% de ahorro con tarjetas de crédito y 6 cuotas sin interés (tope reintegro $7.000). El 20% con tarjetas de crédito (Cartera General) con reintegro máximo de $5.000 y 3 cuotas sin interés.

En jugueterías adheridas, el 21 y 22 más el 4 y 5 de enero por Reyes: 30% de reintegro tarjeta de débito (tope $9.000). Un 25% con tarjetas de crédito y 6 cuotas sin interés. También ahorro del 20% tarjetas de crédito y 3 cuotas sin interés. En Coto juguetería, todos los jueves hasta el 7 de enero de 2024, 6 cuotas sin interés para toda la cartera.

Banco Macro también ofrece beneficios para su cartera de clientes y lanzó el especial Navidad y Reyes en lo que es juguetería. Todos los martes de diciembre y enero las tarjetas de débito obtienen un 20% de reintegro con un tope mensual de $8.000.

Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $8.000 más 3 cuotas sin interés. Las mismas condicoines son para las tarjetas de crédito platinum y black, pero el tope mensual del reintegro sube a $12.000.

Las marcas que participan son Osito Azul, El mundo del Juguete, City Kids, Monococo, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Petit (Giro Didáctico).

La billetera virtual MODO tendrá el beneficio Navidad en Shoppings del 15 al 24 de este mes. Las tarjetas de débito Visa más las de crédito Visa y Mastercard, tendrán un reintegro del 20% con un máximo de devolución por transacción de $5.000. El tope por usuario será de $20.000.

La promo es acumulable con beneficios vigentes, entre otros, los martes de indumentaria.

UALÁ también salió al mercado con algunos descuentos para sus usuarios. Ofrece un 20% de descuento en distintas tiendas: el 18 de diciembre en Dexter, Moov, Stock Center, entre el 18 y 22 en las tiendas físicas de VER y Witty Girls mientras que hasta fin de mes estará el descuento en Koxis. Además un 15% de descuento en Seven Sport y el 10% en Macu Shop.

En juguetería el descuento es del 20% entre el 18 al 22 lo mismo que en las librerías Yenny y El Ateneo.

También abrió el juego para la compra de electro con un 10% de descuento en Musimundo, con tope de $10.000 más un 10% de reintegro adicional con tope de $2.500 por cuenta. Va del 18 al 31.

En Tecnocompro, 10% de descuento en tiendas físicas hasta el 31 y lo mismo es Smartlife pero con el código UALICIDAD.

En perfumería hay 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Están Farmacity, Get The Look y Simplicity. En Farmaonline el descuento es del 20% todos los jueves.

En el rubro supermercados también hay descuentos. Para PedidosYa Market está previsto el 30% de descuento, los miércoles. Un 20% en todas las sucursales Dia y Dia Online, los miércoles y en Carrefour Express el 15% de descuento con modalidad contactless, los lunes. Todos son con tope de reintegro.