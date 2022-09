Se acentúan los faltantes de neumáticos y los aumentos superan el 70% en 2022

Aunque se fabrican neumáticos en el país, hay varias marcas que vienen de afuera. De ahí que, en cuanto se reforzaron los requerimientos para poder importar, comenzaron a producirse faltantes. Por otra parte, los conflictos gremiales en las fábricas del país agravaron esta situación. Hoy, no se encuentran todos los tamaños de cubiertas en el mercado y las dificultades son mayores cuando se trata de las que usan los camiones. Además, los precios treparon por encima de la inflación y del dólar.



“De mañana está complicado y de tarde empeora un poquito”, responde con humor Daniel Franceschini, gerente comercial de Mantello Neumáticos, al ser consultado por Los Andes. Y detalla que las tres fábricas que hay en el país -Fate, Pirelli y Bridgestone- están con paro y cortes periódicos, desde hace más de tres meses, porque un reclamo sindical. La semana pasada hubo dos días de huelga y también bloqueo de entradas.



Sin embargo, el sector gremial y empresarial, añade, no parecen poder acercar posiciones y cada vez el conflicto se profundiza más. De esta manera, algunas plantas están trabajando con apenas el 40% de su capacidad y otras tienen cubiertas listas para entregar, que no han podido salir por los bloqueos de las salidas. Aunque esta semana Bridgestone notificó a sus empleados que pagará la segunda cuota del bono de participación en las ganancias (en total, cada trabajador cobrará $ 990 mil pesos), que está incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo.



Por otra parte, Franceschini señala que el precio de los neumáticos ha tenido fuertes aumentos y que había habido uno de 15% en agosto, por lo que no esperaban nuevos ajustes durante un par de meses, pero que llegó otro 10% en setiembre. Y añadió que todas las marcas han aumentado lo mismo, ya que las fábricas locales suben y los que importan siguen la tendencia. Esto, sumó, configura un panorama complejo, porque el poder adquisitivo de la gente ha caído.



En cuanto a la disponibilidad, mencionó que para las llantas 13 a 16 no hay problema, e incluso para las 17 tampoco hay demasiadas complicaciones. En cambio, para las 18, 19 y 20, que suelen utilizar los vehículos de alta gama, comienzan los problemas, porque las cubiertas están muy caras. Para ilustrar esto, planteó que, si bien ellos no comercializan las BF Goodrich, su valor debería ser de $120 a $170 mil, pero en Mercado Libre están publicadas a $ 490 mil.





Si bien en Mantello, explicó, no tienen problemas para importar, porque su balanza comercial se equilibra con la exportación y por eso suelen tener stock, hay ciertas marcas -como Goodyear y Michelin- que cuesta mucho conseguir y, cuando se logra, es a precios muy altos. Sobre esto, indicó que todo da para pensar que los importadores que antes tenían una ganancia de $15 millones, ahora quieren ganar lo mismo, aunque cuenten con mucha menos mercadería, porque no pueden traer del exterior, y que eso provoca que los valores trepen como lo hacen.



Alejandro Rodríguez, vendedor de Neumáticos Parra, reconoció que casi no están entrando cubiertas de afuera y que eso ha provocado que ciertas marcas líderes ya no se consigan. Por otra parte, señaló que todos los meses hay subas, del 8% en promedio y que, por eso, en lo que va de 2022, ya se acumula un incremento que supera el 70%.





El valor de un neumático 16, para un Peugeot 308, que se toma como medida universal y es de los que más salida tienen, ronda los $70 mil cada uno. Con lo que renovar las cubiertas de un vehículo demanda una inversión de $280 mil; algo que no es sencillo si se tiene en cuenta que, según la consultora Evaluecon, el salario promedio de los mendocinos -que incluye los trabajadores formales e informales del sector público y privado- es de $91.000. De todos modos, Rodríguez resaltó que ofrecen en plan Ahora 12, con una tasa del 32%, que sigue siendo más baja que la inflación.



Sobre cómo responden a la demanda de los clientes, planteó que están consumiendo el stock que la empresa logró reunir en sus 52 años de trayectoria, pero que, aun así, hay rodados que no se consiguen, como los 13 o 14 que utilizan los Renault 12 o los Fiat 147 (de los que todavía hay vehículos en circulación). Tampoco es fácil acceder a los 17 y 18. “Vendemos lo que tenemos”, lanzó.



En los últimos meses hay quienes han optado por viajar a Chile y cambiar sus neumáticos allá, ya que el precio al otro lado de la cordillera es bastante más accesible y, sobre todo, se puede encontrar mayor variedad de marcas. La contraparte, es que se debe abonar en efectivo o en una sola cuota.





Y si bien los particulares enfrentan dificultades a la hora de renovar las cubiertas de su vehículo, hay un sector que depende mucho de este insumo: el del transporte de carga. Carlos Messina, tesorero de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza), indicó que la mayoría de los neumáticos que utilizan son importados y que hay un solo fabricante local, que cubre una porción del mercado que ronda el 20%.



Messina detalló que, cuando empieza a haber problemas de abastecimiento es más fácil acceder a cubiertas de menor calidad -y por lo tanto, menor rendimiento-, que suelen venir de China y son más baratas. Michelin, sumó, que es la que elegirían usar, es la más escasa del mercado. El problema es que una empresa suele comprar entre 100 y 150 neumáticos por mes (cada camión lleva 18), por lo que se ven obligados a usar lo que hay disponible.





Pero, además, está el problema de los costos, ya que los aumentos “pueden llegar a ser irrisorios” y no condicen con ninguna lógica, como la evolución de la inflación o del dólar. “Los precios son lo que nos quieren cobrar”, indicó. Para dar un ejemplo, explicó que un neumático que valía entre U$S 450 y U$S 500 cuando no existía la brecha actual en el tipo de cambio, hoy, si se toma la cotización de $270, debería valer $135 mil, pero está por encima de los $200 mil. Y esto, porque el fabricante nacional fija el precio y todos lo siguen.



En cuanto al impacto que esto tiene en la actividad, Messina indicó que, tradicionalmente, los dos componentes que tenían más peso en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas eran los sueldos y el combustible, pero ahora los neumáticos han pasado a ser el tercero de los más importantes. De hecho, en agosto, tuvieron una variación mensual del 22,61%, mientas que el precio del combustible cayó 1,77% y el de los lubricantes subió 4,94%