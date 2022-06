Sin neumáticos en el país: esto cuesta comprarlos en Chile, ¿es legal?

La paritaria de la industria del neumático no llegó a buen término y el gremio convocó a una movilización, con paro, para este jueves y un cese de actividades para el día 21 de este mismo mes.

La Cámara de la Industria del Neumático (CIN) reiteró la oferta salarial del 66% para el período 2021-2022, y la conducción del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ratificó las medidas de fuerza.

Todo esto se traduce en un problema para quienes trabajan con sus vehículos, pero también para el público en general, en un escenario en que, de acuerdo con la misma Cámara, por la restricción a las importaciones, hubo encarecimientos de más del 80% y escasez en varias líneas de producto.

El gomero Julio, trabaja en la Gomería del Nudo Vial/ Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Cuánto cuestan las cubiertas en Chile?

Con tan solo 277 km entre la Ciudad de Mendoza y la ciudad chilena de Los Andes, ubicada en la Región de Valparaíso, no es extraño que muchos mendocinos se pregunten sobre la posibilidad de conseguir las cubiertas en el país vecino, pero, más allá del viaje, ¿cuánto cuesta comprar ruedas en Chile?

Así, por ejemplo, un neumátio Pirelli, Rodado 16, puede costar 209.400 pesos chilenos (IVA incluido) por unidad, los cuatro costarían 837.601 pesos chilenos. Esto se traduce en $56.600 por unidad o $226.403,55 por las cuatro ($0,2703 argentinos por cada chileno con el 30% y el 35% de impuestos ya aplicados).Un rodado 19 costará alrededor de 301.800 pesos chilenos por unidad ($81.576,54).

Por otro lado, unos neumáticos Falken 155/65 R14, pueden costar 62.000 pesos chilenos ($16.758,60); y otro ejemplo podrían ser unos neumáticos Fortune, 155/65 R14 en $46.200 por unidad ($12.487,86).

Así, la oferta es variada y los precios dependen además de las características del producto, y del peso que soportan, de la marca que se elija.

Para financiar la compra, la única opción disponible será pagar el mínimo de la tarjeta, y luego elegir algunos de los planes que ofrecen las empresas emisoras para cuotificar consumos (Plan V de Visa o la opción de Mastercard). En este caso, el Costo Financiero Total, Tasa Nominal Anual con IVA será del 72,09%. Hay que tener en cuenta que se requiere un disponible en la tarjeta para compras “en un solo pago” lo suficientemente amplios para pagar las cubiertas.

En el caso de las llantas, por ejemplo, unas 17X9 6X139.7 ET0 CB110 “MAMMOOTH WHEELS”, pueden costar $160.000 ($43.248).

Se puede cruzar a Chile a comprar neumáticos

No, el ingreso de neumáticos no está permitido, porque no puede registrarse como equipaje – hay un tope mensual de entre 300 y 500 dólares y de US$ 50 para residentes de zonas fronterizas-, y los transportistas deben un inconveniente que justifique la reposición.

Según la Resolución 3751/1994 de la Aduana las personas que regresan al país luego de un viaje al exterior deben completar un formulario para informar si adquirieron bienes en el extranjero y el valor de esos bienes. La aduana o gendarmería pueden detectar la compra y aplicar una multa.

Lo que sí puede hacerse es ingresar determinados accesorios del automóvil al país a través del régimen de courier, es decir con empresas de envío postal o por importadores de repuestos.

Para conocer cuáles son los productos que sí están permitidos ingresar como viajeros y cuáles no es recomendable ingresa a la página oficial de AFIP www.afip.gob.ar y luego dirigirse a “Regimen de equipaje”.

Sin embargo, no son pocos los que se arriesgan y dejan sus neumáticos viejos del otro lado de la cordillera para volver con los nuevos. Por eso, vale advertir que, más allá del precio, la legalidad y disponibilidad, habrá que tener en cuenta que, justamente un vehículo en condiciones, es uno de los requisitos necesarios antes de cruzar la cordillera, por lo que viajar con las gomas desgastadas tampoco sería una gran idea.

Complejo Los Libertadores HABILITADO de 8:00 a 20:00 horas para vehículos particulares y buses. HABILITADO las 24 horas para vehículos de carga. Cierre de barreras a las 20:00 hrs. 🚗🚌🚚 #UPFinforma — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) June 15, 2022

“Porte y uso obligado de cadenas, tensores en cantidad suficiente, pala, cuerda o lanza para remolque, linterna, botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo y recambio suficiente para evitar el peligro de congelamiento del cuerpo, alimentos ricos en calorías, lentes oscuros”, de hecho, son las recomendaciones de “Pasos Fronterizos”.