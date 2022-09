Para comprar y sacar a la calle un 0km ya se necesitan por lo menos $ 3 millones

Con tanta variedad de marcas y modelos es difícil responder cuánto cuesta un auto 0 km promedio, pero lo que sí está claro es que se deben invertir al menos $ 3 millones para poder sacar un vehículo nuevo a la calle. Al menos esa es la conclusión a la que se puede llegar en base a la guía oficial de precios de la Cámara del Comercio Automotor.

En la edición de septiembre de esta guía, son contados con los dedos de las manos los vehículos que están por debajo de la marca de los $ 3 millones. Sin embargo, se tiene en cuenta que para sacarlos a la calle se necesita aportar entre un 7% y un 15% de su valor (en gastos de entrega), esos pocos modelos también superan la marca. Ese rango depende, por ejemplo, del costo del vehículo, por lo que se puede poner de promedio un costo extra de 10%.

Por mencionar algunos económicos que están en esa situación, el Fiat MOBI 5 Puertas 1.0 Like tiene un valor de $ 2.824.800, cercano al Fiat Cronos 4P 1,3 Attractive GSE 2022, de $ 3.176.800. Otros dos que están en una situación similar son (de la marca Toyota) el Etios 5P 1,5 X 6MT 2021, con un valor de $2.857.000, y el Etios 5P 1,5 AIBO 6MT 2022, por $2.767.000.

Otros vehículos que superan por poco los 3 millones desde su valor de fábrica son el Chevrolet Joy 5P 1,4 Base por $ 3.278.900 y el Joy 4P 1,4 Base Plus por $ 3.390.900. Por su parte, el Nissan Versa 40 Sense 2020 está en $ 3.405.700. Además, de la marca Renault se puede mencionar al Logan 4P 1.6 16V Life 2022 o Life Plus por $ 3.309.000 o el Sandero 5P 1,6 16V Life 2022 o Life Plus por $ 3.321.400.

Analizar el mercado

Distintas concesionarias dieron su parecer sobre la situación actual. Desde Automotores Lorenzo (concesionario de Fiat) su director comercial Gerardo Lorenzo afirmó que, sumando los costos de poner el auto en la calle, se superan los $3 millones. En el caso del Fiat MOBI, consideró que quienes lo eligen es por ser un vehículo chico y práctico, no tanto por el bajo precio, ya que con menos de $ 300 mil más pueden optar por un Cronos con más ventajas para una familia tipo.

Respecto a los autos usados, para Lorenzo a veces “está la idea de que su precio no tiene techo y después comercialmente no es así”, mientras que en los 0km el valor está bastante contenido por las terminales de vehículos. “No es tan sencillo variar los precios, por ahí un producto puntual puede llegar a tener movimientos más grandes, pero en los más masivos son pocas las diferencias que pueden darse”, afirmó.

Hernán Dasmi, supervisor comercial de Toyota Yacopini, comentó que la gente se informa antes de hacer la compra y cuando llegan al local ya tienen una idea de esos precios y con qué vienen equipados los vehículos: “La gente compara en la web con los vehículos usados y se da cuenta de que los usados están igual o más caros por la poca oferta. Entonces, si debe pagar lo mismo, elige uno cero kilómetro”.

En cuanto al mercado, Dasmi mencionó que hay lista de espera con todo tipo de vehículos, mientras que la oferta sigue complicada en parte por las restricciones a la importación. “De todos modos, ya se está agilizando y flexibilizando un poco. En un momento llegamos a 8.000 unidades en aduana, un número muy alto. Toyota incluso está bien parada porque es de las empresas que más exporta, entonces eso le permite traer autos e insumos”, explicó.

Lorenzo agregó que la provincia mantiene su nivel en cuanto a patentamiento, en el país, en quinto o sexto lugar: “Mendoza va más o menos en un nivel estable en el último año y medio. A la vez nosotros comercializamos autos usados y a veces hay más pico de usados, mientras que en los 0km más que nada lo que nos limita es la disponibilidad de autos de las respectivas fábricas”.

Dasmi agregó que Toyota maneja los precios desde fábrica y no permite sobreprecios, con una lista oficial que manda el primer día de mes y eso se respeta hasta el final. “Nunca ha modificado precios a mediados de mes, ni siquiera en junio o julio con el movimiento abrupto del dólar. La empresa no permite los sobreprecios y está siempre monitoreando a concesionarios”, agregó el supervisor comercial de Toyota Yacopini.

En agosto el país patentó 37.882 vehículos

El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) relevó que se patentaron 37.882 unidades durante agosto de 2022, lo que representa una suba interanual del 19,2 % (versus las 31.778 unidades de agosto de 2021). Si se compara agosto contra julio de este año, se dio una caída del 2,6 %, ya que ese mes se patentaron 38.892 unidades.

En el acumulado de los ocho meses se patentaron 286.489 unidades, un 4,1% más que en el mismo período de 2021 (275.303 vehículos). “Los más de 37.882 patentamientos de agosto cobran un enorme valor ya que se dan en el pico máximo de restricciones de piezas y vehículos importados, que hasta el 27/8 del mes habían arrojado un número bajo”, destacó Ricardo Salomé, presidente de Acara.

Salomé afirmó que la industria automotriz trabaja de forma articulada con el estado, conformando un equipo de trabajo público y privado que debería ser imitado en otros sectores productivos: “Con lo que se produce en el país hoy abastecemos el 55% de los autos que se patentan, algo que siempre fue un viejo anhelo del sector y que parecía imposible de alcanzar, pero que es una tendencia que ha venido para quedarse”.

Gerardo Lorenzo consideró que la cantidad de vehículos patentados en el país es mala comparada con años como 2017, pero que “es buena si se considera el contexto macroeconómico actual y las limitaciones para acceder al producto terminado, incluso hablando de vehículos nacionales, por el faltante de autopartes”.

Por último, según las proyecciones de Acara, el país podría terminar con 380.000 unidades totales. Eso es 20.000 menos que las 400.000 esperadas a principio de año, pero Salomé afirmó que “la pérdida podría haber sido mucho mayor, por eso elegimos enfocarnos en lo que mes a mes venimos logrando pese a todo”.