La industria del mosto argentino prepara su respuesta judicial en EE. UU.

Tal como anunció este medio, la semana pasada se dio a conocer el dictamen preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos por una denuncia contra exportadores argentinos de mosto. Ahora, el sector local prepara su respuesta para “recusar” esa decisión antes de que a fines de diciembre o principios de enero se conozca el fallo definitivo, que en base al dictamen preliminar podría incluir multas por cada tonelada exportada en 2021.

La empresa denunciante, la californiana Delano Growler Grape Products LLC, había acusado a la industria mostera argentina de vender con precios menores al costo del producto. Según sus cuentas, producir mosto en Argentina en 2021 costaba US$ 9,79 por galón (3,78 litros) y, si se suma la logística, lo deberían haber vendido en EE. UU. por US$ 12,93. No obstante, el valor promedio de venta fue de US$ 7,5 FOB (Free on Board) y por eso reclamaron.

Para la denuncia general se basaron en dos supuestos puntos: por un lado, en subsidios del estado argentino, y por el otro, en el dumping u operación por fuera de la ley empresaria. El dictamen preliminar fue sobre el primero de estos puntos, y aún no se conoce sobre el segundo.

Cuando en mayo se dio luz verde a la denuncia (planteada en abril), el sector local comentó que era esperable que el organismo aceptara analizar el tema. ¿Cuál fue la reacción ahora? Desde la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem), comentaron que el nuevo resultado estaba “dentro de lo esperado” ya que, como las investigaciones preliminares no implican una investigación profunda, es común que favorezcan al peticionante.

“En esta etapa que sigue, vamos a dar una respuesta profundizando sobre los planteos, en base justamente a los argumentos que se marcan en el dictamen preliminar. Nosotros tenemos un tiempo para rebatir los argumentos que dio el Departamento de Comercio en este fallo preliminar”, señaló Fernando Morales, presidente de Cafem.

Los argumentos a debatir

El primero de los planteos en los que se basa el dictamen preliminar es que la industria mostera argentina se beneficia de los reintegros a la exportación que realiza el estado argentino, aún cuando la Organización Mundial del Comercio pide no exportar impuestos y en concepto de eso es el reintegro. El segundo hace hincapié en que Fecovita (una de las acusadas) no paga impuesto a las Ganancias por ser una federación de cooperativas.

Para Fernando Morales es bueno destacar que “ningún programa provincial fue cuestionado, sino que lo que abarcó esta determinación tiene que ver con programas nacionales que tiene que ver con reintegros a las exportaciones”. En este sentido, el representante dio “un profundo agradecimiento por parte de la cámara a las autoridades de Mendoza y San Juan porque estuvieron muy colaborativos con la industria”.

En cuanto a las observaciones nacionales, la cámara trabajará junto a las empresas afectadas, sus abogados y Cancillería Argentina para plantear una defensa sólida. Si bien fueron dos las empresas apuntadas en la investigación (Cepas Argentinas y Fecovita), el dictamen menciona también a otras empresas: Enav, Peñaflor, Jugos Australes, Viña Montpellier y Mosto Mat.

Las empresas locales pagan US$ 131 por tonelada para ingresar a EE. UU. y el dictamen preliminar establece que Cepas Argentina debería pagar una multa del 3,7% sobre el arancel (US$ 4,84 por tonelada de mosto) y Fecovita una multa de 7,16 % (US$ 9,37 por tonelada), ambas con respecto a las ventas de 2021. Para Cepas Argentinas, el argumento mencionado es el reintegro a exportaciones, mientras que para Fecovita se argumenta eso y no pagar Impuesto a las Ganancias.

Morales, que a su vez también es director comercial y de asuntos institucionales de Cepas Argentinas, comentó que a esas dos empresas se les requirió toda la información, mientras que al resto del sector se le aplicará una multa promedio del 5,54% del arancel, es decir unos US$ 7,25 por cada tonelada de mosto exportada durante 2021. “La denuncia va para toda la industria. Hay 8 que están mencionados en el expediente pero después la determinación final será para todas”, agregó.

“Los argumentos son recusables, entendemos que todos tienen poca profundidad y que esto tiene más que ver con los tiempos cortos en los cuales se manejó el Departamento de Comercio. Ahora estará la posibilidad de hacer un análisis más detallado. Para nosotros los argumentos son recusables. Y si bien obvio algo de este tipo te quita competitividad, no te quita del mercado”, afirmó el presidente de Cafem, en referencia a que no es como en otros casos donde se aplicaron multas de 50 o 75% de arancel.

Cómo continúa el tema

Además de preparar la respuesta, el sector mostero debe esperar a que se emita el dictamen preliminar por el segundo punto, ya no la ayuda estatal sino el supuesto dumping por las propias empresas en su estructura. Se estima que este documento oficial se publique en octubre, y está la opción de que sume otra multa al planteo actual (caso en el cual, el sector argentino analizará otra recusación).

Por parte del gobierno provincial, el subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, Sergio Moralejo, consideró que la recusación “puede ser solvente atento a que los reintegros están vinculados a impuestos y ningún país exporta impuestos, y en cuanto a Ganancias hay otros que alcanza a las cooperativas”.

En cuanto al segundo dictamen que se espera, Moralejo explicó: “Es una parte de la investigación centrada en la estructura de costos por parte de las empresas, de modo tal que no alteren las condiciones de libre mercado. Una vez que salga, las empresas podrán recusar. Hoy no podemos hablar de algo que no conocemos, pero de seguro seguiremos colaborando en el tema”.

Para tener idea de la importancia del mercado estadounidense en el mosto, se puede mencionar que, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Argentina exportó en 2021 a ese país unas 41.394 toneladas de mosto concentrado. Eso implicó una facturación de US$ 48,1 millones.

¿Qué pasaría si el dictamen final es muy perjudicial para el sector? Ante la consulta sobre si se puede apelar a otra instancia superior, el presidente de Cafem comentó que a los 365 días de emitido el fallo final (que puede confirmar o modificar el dictamen preliminar), se puede pedir su revisión, aunque lo ideal sería no llegar a esa instancia. Por último, este medio se contactó con Fecovita por el tema, pero desde la empresa cooperativa decidieron no dar declaraciones.