Reintegro del 25% en Carrefour: cómo ahorrar $20.000 en tus compras

Carrefour ofrece un beneficio exclusivo para quienes paguen con tarjetas Visa del Banco Santander a través de la app MODO. Todos los viernes, los usuarios pueden obtener un reintegro del 25% en sus compras, con un tope mensual de $20.000 por persona. La promoción estará vigente desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025.
El beneficio aplica únicamente en sucursales físicas adheridas, y permite optimizar las compras semanales de manera simple. No incluye electrodomésticos, carne vacuna ni productos del programa Precios Justos, y el reintegro se acreditará directamente en la cuenta del Banco Santander asociada a la tarjeta usada.
Carrefour Argentina
El reintegro se acredita en tu cuenta del Banco Santander dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Cómo acceder al reintegro del 25% en Carrefour
Para acceder al beneficio, hay que realizar compras los viernes usando tarjetas de débito o crédito Visa del Banco Santander a través de la app MODO. Se accede al reintegro realizando una compra con tus tarjetas de débito y/o crédito Visa de Banco Santander, a través de MODO.
La devolción se verá reflejado en la cuenta asociada hasta 30 días posteriores a la compra. Es fundamental que la cuenta bancaria vinculada a MODO sea del mismo banco que la tarjeta utilizada. La promoción no se acumula con otros descuentos y no aplica a tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro gratuitas. Por ejemplo, si una compra alcanza los $200.000, el reintegro máximo que se acreditará será $20.000 por usuario.
image
Si dos personas usan la promoción, el ahorro combinado puede alcanzar los $40.000 al mes.
Locales adheridos en Mendoza
Estas son las sucursales de Carrefour en Mendoza donde se puede aprovechar el reintegro del 25%:
- Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz | Abierto hasta las 21.00
- Carrefour Express – Godoy Cruz | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Market – Jorge A. Calle 631 | Abierto hasta las 21.00
- Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Market – Av. Colón 324 | Abierto las 24h
- Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078 | Abierto hasta las 21.30
- Carrefour Express – Pueyrredón 283/291 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Av. San Martín 792 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Santiago del Estero 1200 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Av. Colón 423 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – San Juan 1128 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Hipermercado – Suipacha 556 | Abierto hasta las 21.00
- Carrefour La Estación – Av. Belgrano | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Av. Las Heras 306 | Abierto hasta la medianoche
- Carrefour Express – San Lorenzo 690 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Montevideo 244 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Express – Rivadavia 57 | Abierto hasta las 22.30
- Carrefour Express – Av. España 1244 | Abierto hasta las 22.00
- Carrefour Maxi Pedido | Consultar disponibilidad en el sitio oficial
Cómo duplicar el ahorro: llegar a los $40.000 entre dos personas
Para aprovechar al máximo la promoción, conviene planificar las compras los viernes y usar correctamente la app MODO con la tarjeta Visa del Santander. Cada usuario puede alcanzar hasta $20.000 de reintegro mensual, y si en el hogar dos personas tienen la tarjeta adherida, el ahorro combinado puede ser de $40.000 al mes.
Es recomendable dividir las compras entre ambos usuarios de manera estratégica, concentrándose en productos incluidos en la promoción. De esta manera, se obtiene un 25% de reintegro en cada compra, y el dinero acreditado se puede utilizar en futuras compras en Carrefour, potenciando el ahorro sin esfuerzo adicional.