Reintegro del 25% en Carrefour: cómo ahorrar $20.000 en tus compras

Carrefour ofrece un beneficio exclusivo para quienes paguen con tarjetas Visa del Banco Santander a través de la app MODO . Todos los viernes, los usuarios pueden obtener un reintegro del 25% en sus compras, con un tope mensual de $20.000 por persona. La promoción estará vigente desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025 .

El beneficio aplica únicamente en sucursales físicas adheridas , y permite optimizar las compras semanales de manera simple. No incluye electrodomésticos, carne vacuna ni productos del programa Precios Justos , y el reintegro se acreditará directamente en la cuenta del Banco Santander asociada a la tarjeta usada.

Para acceder al beneficio, hay que realizar compras los viernes usando tarjetas de débito o crédito Visa del Banco Santander a través de la app MODO . Se accede al reintegro realizando una compra con tus tarjetas de débito y/o crédito Visa de Banco Santander, a través de MODO.

El reintegro se acredita en tu cuenta del Banco Santander dentro de los 30 días posteriores a la compra.

La devolción se verá reflejado en la cuenta asociada hasta 30 días posteriores a la compra. Es fundamental que la cuenta bancaria vinculada a MODO sea del mismo banco que la tarjeta utilizada. La promoción no se acumula con otros descuentos y no aplica a tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro gratuitas . Por ejemplo, si una compra alcanza los $200.000 , el reintegro máximo que se acreditará será $20.000 por usuario.

Estas son las sucursales de Carrefour en Mendoza donde se puede aprovechar el reintegro del 25%:

Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz | Abierto hasta las 21.00

| Abierto hasta las 21.00 Carrefour Express – Godoy Cruz | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Market – Jorge A. Calle 631 | Abierto hasta las 21.00

| Abierto hasta las 21.00 Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Market – Av. Colón 324 | Abierto las 24h

| Abierto las 24h Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078 | Abierto hasta las 21.30

| Abierto hasta las 21.30 Carrefour Express – Pueyrredón 283/291 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Av. San Martín 792 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Santiago del Estero 1200 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Av. Colón 423 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – San Juan 1128 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Hipermercado – Suipacha 556 | Abierto hasta las 21.00

| Abierto hasta las 21.00 Carrefour La Estación – Av. Belgrano | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Av. Las Heras 306 | Abierto hasta la medianoche

| Abierto hasta la medianoche Carrefour Express – San Lorenzo 690 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Montevideo 244 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Express – Rivadavia 57 | Abierto hasta las 22.30

| Abierto hasta las 22.30 Carrefour Express – Av. España 1244 | Abierto hasta las 22.00

| Abierto hasta las 22.00 Carrefour Maxi Pedido | Consultar disponibilidad en el sitio oficial

Cómo duplicar el ahorro: llegar a los $40.000 entre dos personas

Para aprovechar al máximo la promoción, conviene planificar las compras los viernes y usar correctamente la app MODO con la tarjeta Visa del Santander. Cada usuario puede alcanzar hasta $20.000 de reintegro mensual, y si en el hogar dos personas tienen la tarjeta adherida, el ahorro combinado puede ser de $40.000 al mes.

Es recomendable dividir las compras entre ambos usuarios de manera estratégica, concentrándose en productos incluidos en la promoción. De esta manera, se obtiene un 25% de reintegro en cada compra, y el dinero acreditado se puede utilizar en futuras compras en Carrefour, potenciando el ahorro sin esfuerzo adicional.