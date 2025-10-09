9 de octubre de 2025 - 11:25

Reintegro del 25% en Carrefour: cómo ahorrar $20.000 en tus compras

Todos los viernes, Carrefour ofrece un 25% de reintegro pagando con un banco y MODO, con tope mensual de $20.000 por usuario.

Aprovechá los viernes para hacer las compras y obtener un ahorro directo de hasta $20.000 en Carrefour.

Aprovechá los viernes para hacer las compras y obtener un ahorro directo de hasta $20.000 en Carrefour.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Carrefour ofrece un beneficio exclusivo para quienes paguen con tarjetas Visa del Banco Santander a través de la app MODO. Todos los viernes, los usuarios pueden obtener un reintegro del 25% en sus compras, con un tope mensual de $20.000 por persona. La promoción estará vigente desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025.

Leé además

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $196.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
La promoción rige todos los martes hasta el 30 de noviembre y aplica en compras presenciales.

Reintegro en supermercados: Jumbo, Vea y Disco con hasta 25% pagando con Supervielle

Por Melisa Sbrocco

El beneficio aplica únicamente en sucursales físicas adheridas, y permite optimizar las compras semanales de manera simple. No incluye electrodomésticos, carne vacuna ni productos del programa Precios Justos, y el reintegro se acreditará directamente en la cuenta del Banco Santander asociada a la tarjeta usada.

Carrefour Argentina
El reintegro se acredita en tu cuenta del Banco Santander dentro de los 30 d&iacute;as posteriores a la compra.

El reintegro se acredita en tu cuenta del Banco Santander dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cómo acceder al reintegro del 25% en Carrefour

Para acceder al beneficio, hay que realizar compras los viernes usando tarjetas de débito o crédito Visa del Banco Santander a través de la app MODO. Se accede al reintegro realizando una compra con tus tarjetas de débito y/o crédito Visa de Banco Santander, a través de MODO.

La devolción se verá reflejado en la cuenta asociada hasta 30 días posteriores a la compra. Es fundamental que la cuenta bancaria vinculada a MODO sea del mismo banco que la tarjeta utilizada. La promoción no se acumula con otros descuentos y no aplica a tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro gratuitas. Por ejemplo, si una compra alcanza los $200.000, el reintegro máximo que se acreditará será $20.000 por usuario.

image
Si dos personas usan la promoci&oacute;n, el ahorro combinado puede alcanzar los $40.000 al mes.

Si dos personas usan la promoción, el ahorro combinado puede alcanzar los $40.000 al mes.

Locales adheridos en Mendoza

Estas son las sucursales de Carrefour en Mendoza donde se puede aprovechar el reintegro del 25%:

  • Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz | Abierto hasta las 21.00
  • Carrefour Express – Godoy Cruz | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Market – Jorge A. Calle 631 | Abierto hasta las 21.00
  • Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Market – Av. Colón 324 | Abierto las 24h
  • Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078 | Abierto hasta las 21.30
  • Carrefour Express – Pueyrredón 283/291 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Av. San Martín 792 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Santiago del Estero 1200 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Av. Colón 423 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – San Juan 1128 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Hipermercado – Suipacha 556 | Abierto hasta las 21.00
  • Carrefour La Estación – Av. Belgrano | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Av. Las Heras 306 | Abierto hasta la medianoche
  • Carrefour Express – San Lorenzo 690 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Montevideo 244 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Express – Rivadavia 57 | Abierto hasta las 22.30
  • Carrefour Express – Av. España 1244 | Abierto hasta las 22.00
  • Carrefour Maxi Pedido | Consultar disponibilidad en el sitio oficial

Cómo duplicar el ahorro: llegar a los $40.000 entre dos personas

Para aprovechar al máximo la promoción, conviene planificar las compras los viernes y usar correctamente la app MODO con la tarjeta Visa del Santander. Cada usuario puede alcanzar hasta $20.000 de reintegro mensual, y si en el hogar dos personas tienen la tarjeta adherida, el ahorro combinado puede ser de $40.000 al mes.

Es recomendable dividir las compras entre ambos usuarios de manera estratégica, concentrándose en productos incluidos en la promoción. De esta manera, se obtiene un 25% de reintegro en cada compra, y el dinero acreditado se puede utilizar en futuras compras en Carrefour, potenciando el ahorro sin esfuerzo adicional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cada viernes, tus compras en Hiper ChangoMás pueden generar un reintegro automático del 20% con tarjeta Mastercard.

Reintegro del 20% en supermercado: cuánto aprovechar $15.000 de ahorro en Hiper ChangoMás con este banco

Por Melisa Sbrocco
El beneficio aplica solo los viernes en sucursales físicas de Carrefour adheridas.

Nuevo reintegro en supermercados: $20.000 de ahorro en Carrefour pagando con este banco

Por Melisa Sbrocco
El ahorro acumulado hasta el final de la promoción puede llegar a $40.000.

Vuelve el reintegro en supermercados: $40.000 con Banco Nación en Jumbo, Vea y Disco

Por Melisa Sbrocco
Hoteles argentinos premiados por la Guía Michelin con Llaves de lujo.

Guía Michelin premió 15 hoteles de Argentina y 6 son de Mendoza: cuáles obtuvieron Llaves Michelin

Por Redacción Economía