Puja bodeguera: el INV manejará los US$ 40 millones del BID

Tal como adelantó Los Andes a principios de este mes, había una “puja bodeguera” por quien administraría los US$ 40 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con destino a productores y bodegueros chicos. Un préstamo similar del BID había sido administrado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), pero finalmente el nuevo monto quedó a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Así lo anunció Julián Domínguez, ministro nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, ayer lunes en una visita a San Juan. Técnicamente, la unidad ejecutora es el ministerio y la unidad subejecutora es el INV, la cual sería “la entidad natural en la vitivinicultura” para hacerse cargo del tema. En el lanzamiento también estuvo presente el representante del BID en Argentina, José Agustín Aguerre.

Martín Hinojosa, presidente del INV, destacó que “es el único préstamo de esta dimensión que se le ha dado a una economía regional”, con un esfuerzo en común entre los sectores público y privado. “Funcionará con una articulación clara entre ambos sectores, presidida por el INV pero con la participación de toda la vitivinicultura. En estos días vamos a delinear el formato de trabajo y serán 4 meses de preparación, la idea es empezar a ejecutarlo este año”, agregó.

Se trata de US$ 40 millones para pequeños productores y pequeñas bodegas que el BID acordó con el ministerio de Agricultura, y se estima que unos US$ 12 millones de ese total sean para obras de riego. A través de un convenio similar con el BID, en 2009 también se dieron US$ 50 millones y en ese momento se ejecutó a través del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Argentina (Proviar), a cargo de la Coviar.

En el nuevo convenio firmado no se terminaba de definir quién estaría a cargo, y finalmente la elección fue por el INV. Entre los motivos, algunos señalan que desde 2018 existe un decreto que indica que todos los préstamos internacionales deben ser ejecutados por organismos públicos (una limitante que no estaba en 2009).

Otros señalan que Coviar perdió representatividad en el sector, en especial desde que Bodegas de Argentina (BdA) protestara por decisiones de la entidad y en marzo de 2021 conformara la “Mesa Nacional Vitivinícola”. Esa mesa, además de BdA, incluyó a entidades como la Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino (Aproem), el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la Asociación Vitivinícola del Valle Calchaquí y la Cámara de Bodegueros de San Juan.

De todos modos, Hinojosa quiere que la Coviar participe: “Le pedimos a todas las entidades vitivinícolas que sean parte, tienen que estar todas. Esto apunta a pequeños productores y pequeñas bodegas, se prioriza la crisis hídrica y la comercialización. La Coviar tiene que participar, y todas las entidades que son parte de ella, así como las que no están ahí”.

Esperar y ver detalles

Este medio consultó con la Coviar por la decisión de la administración del préstamo, pero desde la entidad prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.

Para Eduardo Sancho, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), entidad vinculada a la Coviar, es importante “esperar los avances y ver los detalles” de cómo será el manejo de los fondos. “Con total humildad, creo que es un programa muy difícil de realizar sin la Coviar porque tiene la estructura, es donde participan el estado y los actores privados”, comentó.

“Creo que hay que esperar. Me parece que las expresiones tanto del ministro (Julián Domínguez) como del presidente del INV (Martín Hinojosa) es que esto hay que hacerlo juntos y coordinados. Hay que creer en la palabras de las personas y ver cómo se realiza”, analizó Sancho. Por otro lado, habrá que definir con el BID cómo serán los requisitos que pidan a los productores.

Consultado por las críticas de BdA a la Coviar y sobre si eso influyó en la decisión final, Sancho afirmó que dentro del primer programa que se lanzó en 2009 (”Proviar 1″) la entidad bodeguera no participó porque estaba destinado a pequeños y medianos actores.

El referente cooperativo agregó que “es importante no perder de vista que este programa será realmente algo muy importante para la vitivinicultura” por las inversiones que implicará. “Por supuesto, también es importante la buena ejecución. Si esto realmente se hace coordinando con los sectores, va a avanzar”.