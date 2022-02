Puja bodeguera por la administración de U$S 40 millones del BID

Hay 40 millones de dólares que el BID destinó para pequeños productores a través de un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hay que recordar que en el 2009 se implementó un desembolso mediante un acuerdo similar por U$S 50 millones y se ejecutó a través del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Argentina (Proviar) que depende de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Ahora se lo denomina Proviar 1. Los que saben entienden que de los U$S 40 millones actuales, unos U$S 12 millones pueden ir a mejoras en los sistemas de riego de los productores. La novedad, es que todavía no se sabe cuál será la unidad ejecutora que gestionará esa plata, lo que indica que no será la Coviar que preside José Zuccardi la encargada de distribuir el dinero.

Por ahora se ven dos posturas en la danza por la gestión de U$S 40 millones. Por un lado están los que entienden que hay un decreto del 2018 que indica que todos los préstamos internacionales deben ser ejecutados por organismos públicos. En el Proviar 1 esa prohibición no existía y por eso lo pudo gestionar la Coviar. Así es como señalan que todavía no está cerrado cuál será la unidad ejecutora, pero que en principio sería el Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca.

Por otro lado, están los que hacen una lectura más política y explican que la Coviar se quedará afuera porque desde Nación ven dos problemas. Uno es que ya no representa a todo el sector debido al abandono de la Corporación de importantes entidades vitivinícolas. El otro problema es que afirman que en la Nación no vieron con buenos ojos la candidatura y las críticas al gobierno del titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto. Recordemos que Iannizzotto llega a Coninagro por haber sido miembro de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Acovi, entidad presidida ahora por Eduardo Sancho, y también integró Fecovita, ambas entidades muy ligadas a Coviar. En este grupo también están los que se quejan de las habilidades de los cooperativistas, -liderados por Sancho, presidente de Fecovita, y por Iannizzotto- para presentar proyectos y lograr la mayor cantidad de fondos. Así es como afirman que para administrar los U$S 40 millones crearán una unidad ejecutora en el Instituto Nacional de Vitivinicultura en la que tendrá un rol clave Amalia Granata, actual directora suplente de IMPSA y llegó a la metalúrgica designada por Anabel Fernández Sagasti.