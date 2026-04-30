Empleados de comercio: homologaron la paritaria y así quedan los sueldos de mayo 2026

Los empleados de comercio ya tienen confirmada la actualización salarial para el segundo trimestre de 2026, luego de que el Gobierno homologara sin cambios la paritaria firmado entre el gremio y las cámaras empresarias. La medida ratifica el esquema de aumentos y sumas no remunerativas que impactan en los sueldos desde abril.

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Empleados de comercio: cómo funciona el doble bono y cuánto se cobra en mayo

La homologación oficial valida el incremento del 5% escalonado y el pago de montos adicionales que elevan los ingresos mensuales. De esta manera, quedan definidos los valores que perciben los trabajadores en mayo, junto con el resto de las condiciones del convenio.

El Ministerio de Capital Humano convalidó el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento establece una mejora salarial total del 5% para el trimestre abril-junio, distribuida en tres tramos:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

La base de cálculo son los salarios básicos vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas existentes a ese momento.

Además, el acuerdo mantiene el pago de sumas fijas no remunerativas, entre ellas un adicional de $20.000 mensuales durante abril, mayo y junio. También se fijó una contribución empresaria de $28.000 por trabajador, destinada al sostenimiento del sistema de salud sindical.

Desde el gremio, Armando Cavalieri sostuvo que “es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, en referencia al cierre de la negociación en un contexto económico complejo.

Escala salarial de mayo 2026 para empleados de comercio

Con la aplicación del aumento del 1,5% en mayo, los salarios de referencia para jornada completa quedan de la siguiente manera (incluyen básico más sumas no remunerativas, pero no otros adicionales):

Maestranza

A: $1.216.248,70

$1.216.248,70 B: $1.220.184,60

$1.220.184,60 C: $1.235.243,70

Administrativos

A: $1.232.040,60

$1.232.040,60 B: $1.237.594,40

$1.237.594,40 C: $1.250.478,30

$1.250.478,30 D: $1.259.843,60

$1.259.843,60 E: $1.278.750,00

$1.278.750,00 F: $1.303.346,80

Cajeros

A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 B: $1.242.882,50

$1.242.882,50 C: $1.261.946,20

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina (1)

Auxiliares

A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 B: $1.247.194,90

$1.247.194,90 C: $1.282.440,80

Auxiliares especializados

A: $1.247.843,30

$1.247.843,30 B: $1.267.372,30

Vendedores

A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 B: $1.268.858,30

$1.268.858,30 C: $1.278.768,80

$1.278.768,80 D: $1.303.347,80

Estos valores corresponden al salario bruto de referencia y pueden variar según descuentos y adicionales como antigüedad, presentismo o comisiones.

Cuánto cobra un vendedor trabajando 4 horas, 5 días a la semana en mayo 2026

Un Vendedor A de empleados de comercio percibe en mayo 2026 un salario de referencia de $1.235.999,30 por jornada completa, según la escala vigente tras la homologación del acuerdo paritario.

Para un esquema de 4 horas diarias, 5 días a la semana, se trata de una jornada parcial equivalente aproximadamente al 50% de la carga horaria habitual. En ese caso, el ingreso se calcula de forma proporcional:

Jornada completa: $1.235.999,30

$1.235.999,30 Media jornada (aprox. 50%): alrededor de $618.000 mensuales

Qué pasa con las sumas no remunerativas y los sueldos desde julio

La homologación también confirmó la vigencia del esquema de sumas no remunerativas durante todo el trimestre. El adicional de $20.000 se paga en abril, mayo y junio, mientras que el resto de los montos fijos continúan bajo ese carácter.

A partir de julio de 2026, estas sumas se incorporarán al salario básico, lo que impactará en el cálculo de adicionales y en los aportes correspondientes. El acuerdo rige desde el 1 de abril de 2026 y fija un piso salarial para toda la actividad, aunque permite mejoras en acuerdos particulares por empresa o región.