Presentaron el plan estratégico para desarrollar la minería de cobre y Jimena Latorre viaja a Canadá a buscar inversores

En el quinto Foro de Inversiones y Negocios, Mendoza presentó Pilares, una hoja de ruta que conduce hacia el desarrollo de los proyectos mineros vinculados al cobre. Con ese plan estratégico bajo el brazo, Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, partirá la semana entrante a Canadá para participar de la PDAC 2024, el evento más importante a nivel mundial sobre minería. La finalidad del viaje es clara, promocionar a la provincia como polo minero y atraer inversores.

El Foro de Inversiones y Negocios reunió en el Hotel Hilton, en Guaymallén, a empresarios del país y el mundo y estuvo dirigido a buscar alternativas de desarrollo y nuevas inversiones en Mendoza.

Dentro de ese marco se presentó Pilares, el plan que se trazó para comenzar a posicionar a la provincia como un jugador central en la minería del cobre.

El trabajo fue elaborado por la conjunción del sector público y privado. Participó el Gobierno junto a la Consultora minera Karungen que dirige Osvaldo Urzúa, la Universidad Nacional de Cuyo, el CEM y las empresas mendocinas Argenteo Mining y Tassaroli.

“Tenemos potencial geológico, esto quiere decir que la geología muestra que las fajas de alta concentración del mineral que se explotan en lugares como Chile o en la provincia de San Juan, ingresan en el sur de la provincia de Mendoza”, comenzó explicando Jimena Latorre.

“Lo que tenemos que hacer ahora es explorar para saber en qué estado está el mineral y cuánto mineral hay. Es decir, convertirlo en reserva, cuantificada y monetizada, para eso necesitamos inversión en exploración, que vengan empresas a descubrir ese potencial, a ponerle un precio, a ponerle una técnica de extracción y que después también vengan empresas a explotar, a sacar ese cobre y venderlo a un mundo que va a estar demandando en los próximos 25 años, la misma cantidad de cobre que se ha consumido en el mundo en los últimos 150 años”, continuó la Ministra de Energía y Ambiente.

En sintonía con las expresiones del gobernador Alfredo Cornejo, la Ministra aseguró que todo el plan de desarrollo del cobre en Mendoza “está dentro de la ley vigente (la 7.722), se puede hacer perfectamente con la ley vigente”

“Si nos guiamos por el análisis del estado en el que se encuentra actualmente el cobre, está sulfurado, no está oxidado, y esto quiere decir que se puede extraer el mineral, se puede separar el mineral por un procedimiento que se llama flotación y eso no requiere del uso de ninguno de los de los químicos que están prohibidos por la ley vigente” dijo Latorre y de inmediato insistió: “todo el plan estratégico que nos estamos proponiendo, es con la vigencia de la Ley 7.722″

Buscar inversores en Canadá

Actualmente en Mendoza hay cuatro proyectos activos relacionados al cobre. Cerro Amarillo comenzó la etapa de perforación para obtener información concreta de cuánto mineral (pórfidos de cobre) y de qué cantidad hay en el subsuelo, aunque las expectativas son favorables. Los otros tres desarrollos son El Burrero, Las Choicas y La Adriana que por estos días se está trabajando en la apertura de los caminos para empezar la perforación.

Jimena Latorre, en el Foro que se desarrolló en el Hotel Hilton en Guaymallén.

“Para tener cuatro proyectos de explotación, necesitamos por lo menos 40 de exploración, tenemos que salir a incrementar ese número de exploradores”, afirmó Jimena Latorre.

Esa es la finalidad del viaje de la titular de la cartera de Energía y Ambiente la semana entrante a Cánada. El Centro de Convenciones de Toronto será el escenario de una nueva edición de la PDAC, uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial, que concentra la atención de las principales compañías del rubro y de los desarrolladores de proyectos e inversionistas.

“Vamos con este plan estratégico y con el desafío del crecimiento de la exploración del cobre en Mendoza”, confió Latorre.

Cobre verde

Entre los aspectos que menciona Pilares, se hace hincapié en la demanda de minerales extraídos de forma “sostenible” y como la provincia tiene capacidad para producir 500.000 toneladas cúbicas con solo 4 proyectos cupríferos y 1.500.000 toneladas cúbicas con 8 que podrían desarrollarse, según el estudio preliminar presentado en el foro.

Durante la presentación del estudio, Osvaldo Urzúa aseguró que son cinco los pilares “para llegar a que Mendoza sea un actor central” en el mundo del cobre.

“Primero, condiciones para impulsar inversiones para conocer y desarrollar el recurso y mantener continuidad operacional. Segundo, encadenamientos es decir, condiciones para disponer de proveedores y capital humano productivo y confiable e I+D+i pertinente. El pilar tres son condiciones para desarrollar una minería con baja huella hídrica y ecoambiental, que ayuda a enfrentar o ser resiliente al cambio climático y a recuperar y cuidar los ecosistemas; el cuarto es la infraestructura logística, conectividad, energía y comunicaciones, y el quinto, la gobernanza y vocación territorial, es decir, condiciones regulatorias y de control, sociopolíticas macro y de aceptación e integración social en los territorios que permite atraer inversiones”, explicó.

Como mineral esencial para la energía limpia, su exploración y explotación se realizaría con una modalidad sostenible, que prevé un consumo estimado de agua bajo (0,8% en años con caudal normal), con recirculación y recuperación del 80% de esa agua y altos estándares internacionales. Esto, junto con una gobernanza colectiva y comprometida con la sociedad.

Por otra parte, se espera que con el impulso al cobre las inversiones solo en exploración y estudios de cuatro proyectos cupríferos lleguen a US$ 1.332 hasta 2050 y, en producción, a US$ 12.693, es decir, unos US$ 470 millones anuales en la provincia, con exportaciones de unos US$ 3.150 millones al año.

El desarrollo cuprífero, además, generará más de 2.000 puestos de empleo directo y casi 5.000 indirectos, junto con el trabajo de empresas y pymes de servicios.

“Mendoza puede aprovechar su potencial geográfico, su rica geología, sus capacidades humanas y tecnológicas y su experiencia y tradición industrial para dar un salto de prosperidad en torno a un desarrollo minero moderno, que dinamice la economía y genere empleo de calidad, a la vez que cuida cuencas hídricas y ecosistemas”, afirma el estudio.

También puntualiza que para 2050 se necesita más cobre que lo producido desde 1900 hasta hoy en todo el mundo.