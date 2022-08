Por pedido de Batakis, el Gobierno pidió la renuncia de los directores del Banco Nación

Por pedido de Silvina Batakis, el Gobierno solicitó la renuncia de los directores del Banco Nación. La ex ministra quiere sumar al equipo que la acompañó en su paso por la cartera de Economía.

Esta mañana desde la secretaría Legal y Técnica comenzaron a llamar a toda la cúpula del Banco para pedirles que dejen sus cargos.

La ex ministra pretende que el equipo que la acompañó en su fugaz paso por la cartera de Economía se sume al Banco Nación. Serían unas 25 personas.

Batakis quiere que al menos 4 de esas personas, de su mayor confianza, se ubiquen en el directorio. La cúpula está compuesta por nueve lugares.

Según informó diario Clarín, Batakis quiere designar como directores del Nación a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda), Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (ex secretario Legal y Administrativa).

“Cuando cambia la conducción, los funcionarios ponen a disposición su renuncia, esto es de manual”, explicaron cerca de Batakis. Uno de los que más se resistió a dejar su cargo es Claudio Lozano, jefe de Unión Popular, una de las fracciones del Frente de Todos.

“Estoy esperando para hablar con el secretario general de la Presidencia o el jefe de Gabinete para que me confirmen que efectivamente el Presidente avala este pedido que nos hacen llegar desde la subsecretaría de Legal y Técnica”, aseguró Lozano en diálogo con La Nación.

“La decisión de compensar a Batakis me parece insólita porque la institución ha tenido un gran desempeño. El directorio frenó y denunció los préstamos a Vicentin y los tramposos créditos UVA. También hizo crecer en un 89 por ciento los créditos a las pymes”, agregó.