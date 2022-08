Afirman que Silvana Batakis quiere echar a todo el directorio del Banco Nación

Afirman que Silvana Batakis quiere cambiar todo el directorio del Banco Nación. En una reunión, la ex ministra de Economía le transmitió a Eduardo Hecker su decisión de pedirle a los directores que pongan su renuncia a disposición.

Esta decisión habría generado una nueva interna en el Gobierno de Alberto Fernández ya que Claudio Lozano se resiste a dejar su puesto y criticó la designación de Sergio Masa.

La noticia se habría filtrado tras la desprolija salida de Eduardo Hecker. Cabe recordar que se enteró de que lo echaban por WhatsApp mientras encabezaba un acto en Catamarca.

Según informó diario Clarín, ahora sería compensado con un puesto en el directorio del Banco Central, pero el daño ya está hecho.

Por ahora son mayoría los que se niegan a irse. Además de Lozano, Federico Sánchez, Cecilia Fernández Bugna, Angel Mercado y Guillermo Wierzba por ahora se resisten a dejar sus cargos.

“La renuncia está a disposición del Presidente desde el primer día, pero es él quien debe pedirla”, señaló uno de ellos en relación al pedido de Batakis.

Quien sí mostró su disposición para alejarse del directorio de la banca pública fue Martín Ferré, ex compañero de Batakis en el gabinete bonaerense de Daniel Scioli.

Lozano quiere quedarse en el directorio, pero no intenta pasar desapercibido ni hacer buena letra con la Casa Rosada. El jueves reunió a su tropa de Unión Popular para evaluar los anuncios del flamante ministro de Economía.

Y el viernes hicieron circular un duro comunicado contra las decisiones de Massa. “Las definiciones adoptadas por el nuevo súper ministro siguen alejando a la gestión gubernamental de los compromisos electorales que definieron el triunfo del Frente de Todos en el 2019. La propuesta Massa fue la expresión de una paritaria del gobierno con los grandes acreedores y empresarios”, señaló el texto.

Consultado por Clarín, Lozano defendió su posición crítica a la política económica del Gobierno y su permanencia en el Gobierno Nacional.

“Mis visiones críticas tienen el objeto de aportar para que las perspectivas del FDT y de la vida de nuestra gente tengan el mejor de los desarrollos. Los planteos de Unidad Popular son los mismos desde siempre. La razón por la que me he quedado en la gestión es porque he sido parte de un directorio que dio vuelta la capacidad de un banco poniendo la capacidad de crédito a favor de las Pyme”, dijo.

El economista argumentó que uno de sus mayores aportes fue la pelea para recuperar los US$300 millones que el BN le prestó a Vicentin en la gestión de Macri y a otras empresas alimentarias como Molinos.