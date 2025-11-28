28 de noviembre de 2025 - 10:07

Plazo fijo: qué banco paga más intereses por $700.000 este viernes 28 de noviembre

Las tasas de los plazos fijos cambiaron tras la desregulación del BCRA y los bancos ajustan sus rendimientos. Comparar opciones es clave para resguardar ahorros.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

La eliminación del piso mínimo para las tasas de interés de los plazos fijos por parte del BCRA generó un movimiento inmediato en el sistema financiero argentino. Las entidades comenzaron a ajustar sus rendimientos para competir por los ahorristas que buscan mantener el valor del dinero en un contexto de inflación persistente.

Las nuevas tasas muestran diferencias significativas entre bancos, lo que obliga a los usuarios a comparar antes de invertir. Con variaciones que pueden impactar directamente en el resultado final, cada punto porcentual se vuelve clave al momento de elegir dónde colocar un plazo fijo.

Cuánto rinde un plazo fijo de $700.000 en Banco Nación

La desregulación del BCRA modificó el esquema de tasas y el Banco de la Nación Argentina actualizó su simulador oficial para reflejarlo. Según los datos informados por la entidad, un plazo fijo de $700.000 a 30 días genera $12.945,21 con una TNA del 22,50% si se realiza en sucursal, mientras que en su versión electrónica la tasa sube al 27%, con intereses de $15.534,25. De esta manera, el monto final asciende a $712.945,21 en canal presencial y $715.534,25 en modalidad online.

image
La diferencia de TNA entre bancos puede modificar el rendimiento final del plazo fijo.

La diferencia de TNA entre bancos puede modificar el rendimiento final del plazo fijo.

En paralelo, el resto de los bancos también ajustó sus rendimientos. Dentro de las entidades con mayor cantidad de depósitos, Banco Nación ofrece el 27%, mientras que Santander Argentina S.A. paga el 25% y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. se mantiene en el 24%. A su vez, BBVA Argentina S.A. y Banco Provincia ubicaron su tasa en el 26%, alineándose con la tendencia general a la baja registrada tras la decisión del BCRA.

Comparativa de tasas y cuánto ganás con $700.000 en cada banco

A continuación, el listado actualizado con TNA, interés generado en 30 días y monto final para una inversión de $700.000, según la tasa que informa cada entidad:

  • Banco Santander (25%): ganancia de $14.383,56 - total $714.383,56
  • Banco Galicia (24%): $13.808,22 - $713.808,22
  • Banco Provincia (26%): $14.958,90 - $714.958,90
  • BBVA (26%): $14.958,90 - $714.958,90
  • Banco Macro (29%): $16.684,93 - $716.684,93
  • Banco Credicoop (28%): $16.109,59 - $716.109,59
  • ICBC (28%): $16.109,59 - $716.109,59
  • Banco Ciudad (24%): $13.808,22 - $713.808,22
  • Banco BICA (31%): $17.835,62 - $717.835,62
  • Banco CMF (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco Comafi (27,5%): $15.821,92 - $715.821,92
  • Banco de Comercio (27%): $15.534,25 - $715.534,25
  • Banco de Corrientes (31%): $17.835,62 - $717.835,62
  • Banco de Formosa (23%): $13.232,88 - $713.232,88
  • Banco de Córdoba (30,5%): $17.547,95 - $717.547,95
  • Banco del Chubut (28%): $16.109,59 - $716.109,59
  • Banco del Sol (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco Dino (29%): $16.684,93 - $716.684,93
  • Banco Hipotecario (28,5%): $16.397,26 - $716.397,26
  • Banco Hipotecario (31%): $17.835,62 - $717.835,62
  • Banco Julio (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco Mariva (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco Masventas (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco Meridian (31,5%): $18.123,29 - $718.123,29
  • Banco de Tierra del Fuego (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Banco VOII (32%): $18.410,96 - $718.410,96
  • BIBANK (30%): $17.260,27 - $717.260,27
  • Crédito Regional (32%): $18.410,96 - $718.410,96
  • REBA (31%): $17.835,62 - $717.835,62

Qué es un plazo fijo y cómo funciona en Argentina

El plazo fijo es una herramienta de inversión que ofrecen los bancos para que una persona deposite dinero durante un período determinado. A cambio, la entidad paga una tasa de interés, que se conoce desde el momento de la contratación.

En este tipo de operación, el capital queda inmovilizado hasta que finaliza el plazo acordado, salvo en las modalidades que permiten precancelación, aunque con un rendimiento menor.

En Argentina, los plazos fijos más utilizados son el tradicional a 30 días y el plazo fijo UVA, cuya actualización sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta alternativa se mantiene como una opción frecuente para quienes buscan un rendimiento previsible dentro del sistema financiero.

