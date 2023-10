Plazo Fijo con nueva tasa, ¿se le gana a la inflación con una inversión de $132.000?

El Banco Central celebró su reunión semanal de Directorio, y luego de que se conociera el dato de inflación de septiembre (12,7%), se tomó una decisión sobre las tasas de interés para volver a los retornos positivos. Así, la tasa se elevó 15 puntos porcentuales para llegar al 133% anual.

Así, si se renovara el plazo fijo, más el rendimiento obtenido mes a mes, se obtendría una Tasa Efectiva Anual de 253%.

“El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy incrementar la tasa de política monetaria. De esta forma, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó a 133% (11% de tasa efectiva mensual). Simultáneamente y en pos de reforzar el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA elevó la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 133% (11% tasa efectiva mensual) para las imposiciones a 30 días hasta 30 millones de pesos”, destaco el BCRA en un comunicado.

¿Alcanza un 11% al mes para ganarle a la inflación?

Durante la semana, dichos del candidato Javier Milei, quien instaba a no renovar los depósitos a Plazo Fijo, llamaron la atención, no porque no se hubiera dicho antes que el instrumento no estaba dando tasas positivas, sino porque quien lo decía es una persona que hoy tiene mucha influencia en el mercado y generó un efecto, que se tradujo en una escalada del dólar blue.

De hecho, si la inflación de octubre no resulta ser menor a la de septiembre, el rendimiento del Plazo Fijo de este mes tampoco habrá dado dinero suficiente, en intereses, para ganarle a la pérdida de poder de compra que genera la inflación.

¿Cuánto habría que depositar este mes para ganar un sueldo de octubre?

A partir del 1° de octubre el Salario Mínimo Vital y Móvil será de $ 132.000. A partir del 1° de noviembre el importe será de $ 146.000. A partir del 1° de diciembre el importe será de $ 156.000.

Así, con un depósito inicial, igual a un Salario Mínimo Vital y Móvil, se obtendrían al cabo de 30 días $146.429,59, entre capital e intereses. Ahora bien, en el caso inverso, para obtener un sueldo con un depósito, habría que invertir $1.207.518,71.

Billete de 2000 Pesos Argentinos Foto: Orlando Pelichotti

DÓLARES, BILLETERAS VIRTUALES, ACCIONES O CEDEARS

“Hoy es un momento en el que te conviene quedarte líquido y no metido en el banco. Las opciones para el ahorrista serían quedarse dolarizado y esperar a que pasen las elecciones, y así permanecer en una moneda mucho más fuerte que el peso. Y la otra opción, es tener hasta $200.000 invertidos en Mercado Pago (u otra billetera virtual), para poder sacar ese dinero rápido si fuera necesario convertirlo en dólares”, explicó Daniel Garro, economista titular de Value International Group.

Más allá de la polémica, el especialista aseguró que Milei tiene razón cuando plantea que el Plazo Fijo no es una opción, de hecho se trata de una advertencia que él mismo había dicho anteriormente en el Streaming de Los Andes.

“El Gobierno alimenta el fuego para que el tipo de cambio se vaya cada vez más. Hace rato que la gente se viene dolarizando y el Gobierno obliga al Banco Central a emitir pesos para rescatar títulos en pesos para que la cotización no siga cayendo, y luego el Banco Central tiene que rescatarlos a través de las Leliqs, es un esquema Ponzi, hecho por el Gobierno, y por otro lado, se están metiendo en el mercado de futuros para tratar de que tampoco se les escape el dólar por ahí”, resumió el financiero.

“Mi recomendación es quedarse posicionado en dólares hasta que pasen las elecciones y no hacer gastos hasta que pasen las elecciones, y quienes deben tener pesos, porque es necesario para la vida diaria, quedarse en billeteras virtuales que por lo menos pagan por tener el dinero ahí”, cerró.

Por su parte, el titular de Evaluecon, José Vargas, recordó que “desde julio que el Plazo Fijo quedó atrasado con respecto a los valores de inflación de 2 dígitos”. Ahora habría que esperar a ver si la inflación de octubre resulta ser inferior al 11%, para que la modificación genere un rendimiento positivo, o al menos, permita la pérdida de valor de los ahorros.

Sin embargo, sostuvo que todavía quedan alternativas de inversión, como son los “Cedear (Certificados de Depósito Argentinos)”, “los bonos dolarizados”, algunas acciones de sectores en crecimiento. Yo diría, que, en el mejor de los casos, quien pueda, debería hacer un mix entre bonos dolarizados, Cedear, acciones de petroleras, tecnológicas, y un 30% dolarizado”, agregó Vargas.

Seguí leyendo: