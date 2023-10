Mejor que el Plazo Fijo: en qué invertir los ahorros antes de las elecciones

El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, generó un revuelo en la tarde de este lunes luego de recomendar a los ahorristas no renovar sus depósitos a Plazo Fijo, y es que aunque no se trata de una advertencia que no se hubiera escuchado antes, por tratarse de declaraciones que se hicieron en plena campaña, tuvieron un eco muy fuerte.

Pero la realidad es que los depósitos a plazo fijo no están generando rendimientos positivos, y los ahorristas podrían buscar otras opciones, si deben quedarse en pesos y no pueden dolarizar su dinero (porque deben gastarlo en el corto plazo o porque no tienen forma de acceder a la moneda estadounidense). En cualquier caso, le consultamos a dos economistas sobre las opciones:

“Hoy es un momento en el que te conviene quedarte líquido y no metido en el banco. Las opciones para el ahorrista serían quedarse dolarizado y esperar a que pasen las elecciones, y así permanecer en una moneda mucho más fuerte que el peso. Y la otra opción, es tener hasta $200.000 invertidos en Mercado Pago (u otra billetera virtual), para poder sacar ese dinero rápido si fuera necesario convertirlo en dólares”, explicó Daniel Garro, economista titular de Value International Group.

Más allá de la polémica, el especialista aseguró que Milei tiene razón cuando plantea que el Plazo Fijo no es una opción, de hecho se trata de una advertencia que él mismo había dicho anteriormente en el Streaming de Los Andes.

“El Gobierno alimenta el fuego para que el tipo de cambio se vaya cada vez más. Hace rato que la gente se viene dolarizando y el Gobierno obliga al Banco Central a emitir pesos para rescatar títulos en pesos para que la cotización no siga cayendo, y luego el Banco Central tiene que rescatarlos a través de las Leliqs, es un esquema Ponzi, hecho por el Gobierno, y por otro lado, se están metiendo en el mercado de futuros para tratar de que tampoco se les escape el dólar por ahí”, resumió el financiero.

“Mi recomendación es quedarse posicionado en dólares hasta que pasen las elecciones y no hacer gastos hasta que pasen las elecciones, y quienes deben tener pesos, porque es necesario para la vida diaria, quedarse en billeteras virtuales que por lo menos pagan por tener el dinero ahí”, cerró.

Por su parte, el titular de Evaluecon, José Vargas, recordó que “desde julio que el Plazo Fijo quedó atrasado con respecto a los valores de inflación de 2 digítos, y es de esperar que el Banco Central, después del día jueves, mueva la tasa de interés, aunque es relativo, porque no hay acuerdo entre los directores del Fondo, por lo que no hay certezas de que eso ocurra”.

Sin embargo, sostuvo que todavía quedan alternativas de inversión, como son los “Cedear (Certificados de Depósito Argentinos)”, “los bonos dolarizados”, algunas acciones de sectores en crecimiento. Yo diría, que, en el mejor de los casos, quien pueda, debería hacer un mix entre bonos dolarizados, Cedear, acciones de petroleras, tecnológicas, y un 30% dolarizado”, agregó Vargas.

¿Convienen los Cedear?

Se trata de empresas con rendimientos variables, pero más estables que cualquier inversión en pesos argentinos.

Para tener una idea al respecto, resultan útiles los resultados del “Monitor de Cedear” que armó el equipo de Research de Banco Galicia en septiembre. Estas fueron las 10 empresas más elegidas en el último mes y sus rendimientos:

1. The Coca-Cola Co. (KO): - 1,3↓

2. Vista Energy SAB de CV (VIST): 21,6%↑

3. Apple Inc. (AAPL): - 4,7↓

4. Tesla Inc. (TSLA): - 0,1↓

5. Mercadolibre Inc. (MELI): - 2,5↓

6. Alphabet Inc. (GOOGL): 2,1%↑

7. Amazon.Com Inc. (AMZN): - 3,8↓

8. Berkshire Hathaway Inc. (BRKB): 4,3%↑

9. Nvidia Corp. (NVDA): - 8,7↓

10. Walmart Inc. (WMT): 5,0%↑

No obstante, lo anterior es solo una muestra, ya que existen más de 250 empresas de todo el mundo para invertir en pesos o dólares a través de CEDEAR.

