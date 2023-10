El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a hablar esta mañana de sus dichos contra el peso argentino y los ahorros a plazo fijo, además de asegurar que hay “una bomba que ya explotó, pero lenta” y que “la dinámica es propia de una hiperinflación”.

En diálogo con radio Continental, el diputado nacional defendió sus declaraciones, contra las que el Gobierno nacional formalizó con una denuncia por “intimidación pública” en referencia a la corrida bancaria y el dólar blue por encima de los $1.000. “Toda la reflexión fue sobre la moneda, que no vale nada; yo no dije que saquen los depósitos. A mí me preguntaron ‘¿Usted haría un depósito?’. No. ‘¿Usted se quedaría en pesos?’ No. El cuestionamiento era porque había dicho la verdad. ¿Quieren que les mienta?”, afirmó.

Sobre la denuncia realizada por el presidente Alberto Fernández, Milei indicó que se verán las caras “en tribunales” y que en esta campaña electoral denunció “más de 30 operaciones” en su contra: “Nunca se vio una campaña con tanta bajeza”.

Apuntó también a Juntos por el Cambio: “Los economistas de Juntos por el Cambio que criticaron mis dichos, ¿acaso les recomiendan a sus clientes ahorrar en pesos o ellos mismos ahorran en pesos? Es una gran hipocresía”.

Milei aclaró qué quiso decir con su frase sobre los plazos fijos y sumó: “La dinámica es de una hiperinflación” - Foto Federico López Claro

Además hizo un balance de la delicada situación que hoy enfrenta Argentina. “La bomba explotó, pero es una explosión lenta. Los argentinos pareciera que siempre estamos buscando una explosión lenta. Argentina hace 12 años que no crece, tiene un PBI per cápita que en los últimos 12 años cayó 15%, con 40% de pobres, 10% de indigentes; que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, le cobra impuestos al campo por 70%, o sea que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Tenés dos tercios de los chicos en situación de pobreza y les estás hipotecando el futuro. Explotar recontra explotó”, afirmó.

“Argentina tiene desequilibrio monetario y fiscal peor que el que tenía previo al Rodrigazo. La dinámica de la Argentina es propia de una hiperinflación”, lanzó Milei en un tramo del reportaje radial.

E insistió: “Argentina viaja a la velocidad de una hiperinflación con indicadores sociales peores que los de 2001″.

Milei habló de la propuesta de Massa sobre el psicofísico

Por otro lado, Milei le respondió al ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, quien pidió que los candidatos presidenciales que lleguen a un eventual balotaje se realicen un examen psicofísico.

“Yo podría decir que él necesitaría dar un examen de economía, pero qué lindo desafío si pudieran hacerlo. Como he trabajado en empresas privadas, estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que en política no se ha dado; ellos nunca tuvieron un pre ocupacional porque no han tocado nunca el sector privado”, consideró.

Seguí leyendo: