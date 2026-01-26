Play Station 5: cuánto salen en Chile la Bundle Digital GT7 vs Argentina

El interés por comprar la Play Station 5 en el exterior volvió a crecer entre los gamers argentinos, empujado por la diferencia de precio frente al mercado local. Chile aparece otra vez como una alternativa concreta, especialmente por la disponibilidad de bundles oficiales que incluyen juegos recientes y un valor sensiblemente menor. En un contexto de alta demanda y precios elevados en Argentina, la comparación con el mercado de Chile permite evaluar si conviene más cruzar la frontera o aprovechar las ofertas locales.

La PS5 Bundle Digital GT7 , distribuida por Sony , se posiciona como una de las opciones más buscadas por quienes buscan maximizar lo que obtienen por cada peso invertido. Comparar cuánto sale este paquete en Chile versus su precio en Argentina ofrece un panorama claro de las ventajas —y límites— de comprar en el exterior frente a adquirir la consola en el mercado nacional.

La Play Station 5 HW Bundle Digital GT7 + Astro , de Sony , tiene en Chile un valor de $589.990 pesos chilenos . Para llevar ese número a pesos argentinos, el cálculo se realiza primero en dólares y luego al tipo de cambio local. Al dividir el precio chileno por el valor del dólar en Chile, que es de 850 pesos chilenos , el resultado es USD 694,10 . Ese monto, convertido al dólar del Banco Nación en Argentina , cotizado a $1.460 , da un valor aproximado de $1.013.400 pesos argentinos .

La diferencia con el mercado local es significativa. En Argentina, la Play Station 5 se vende en Frávega a $1.399.999 , lo que marca una brecha cercana a los $386.000 . Se trata de una consola con procesador octa core , juegos incluidos y una capacidad total informada de 1 TB .

Con estos números, la ecuación de compra se inclina de forma notoria hacia Chile si el objetivo es pagar menos por la misma experiencia de juego, siempre considerando gastos adicionales de viaje, impuestos y logística para traer la consola al país.

PS5 vs PS5 Digital Edition: características, diferencias y cuál conviene elegir

Al momento de comparar la PS5 estándar y la PS5 Digital Edition, es clave entender que ambas consolas comparten prácticamente la misma base técnica. Tanto la Play Station 5 con lector como la versión digital incorporan un procesador Zen 2 de ocho núcleos que funciona a 3,5 GHz por núcleo, acompañado por 16 GB de memoria RAM GDDR6. A esto se suma una GPU de alto rendimiento capaz de alcanzar los 10,28 TFLOPS gracias a sus 36 CUs, lo que garantiza un desempeño gráfico idéntico en ambos modelos.

En materia de almacenamiento, las dos consolas de Sony cuentan con un SSD personalizado de 825 GB, diseñado para ofrecer velocidades de lectura de hasta 5,5 GB por segundo, reduciendo de forma notable los tiempos de carga durante el juego. En la práctica, la experiencia gaming es la misma tanto en la PS5 tradicional como en la versión digital, sin diferencias de potencia ni rendimiento.

Las diferencias aparecen en el diseño, el peso y el consumo energético. La PS5 estándar incorpora una ranura frontal para discos Blu-ray Ultra HD 4K, mientras que la PS5 Digital Edition presenta una superficie lisa y uniforme. En cuanto a dimensiones, la versión digital es más delgada, con aproximadamente 390 mm x 92 mm x 260 mm, frente a los 390 mm x 104 mm x 260 mm de la PS5 con lector. También es más liviana: 3,9 kg contra 4,5 kg, y consume levemente menos energía, con 340 W frente a los 350 W del modelo tradicional.

La diferencia central entre ambas sigue siendo el formato de los juegos. La PS5 estándar permite usar discos físicos y reproducir películas Blu-ray y DVD, mientras que la PS5 Digital Edition funciona exclusivamente con contenido descargado desde la tienda digital. Esto implica que quienes tengan una colección de juegos físicos de PS4 deberán volver a comprarlos en formato digital si optan por esta versión.

En términos de precio, la PS5 Digital Edition suele ser más económica, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes priorizan el ahorro y la comodidad de las descargas. La elección final dependerá del perfil de cada jugador: si el objetivo es acceder a la Play Station 5 al menor costo posible y no se utilizan discos, la versión digital resulta ideal; en cambio, quienes valoran la versatilidad del formato físico encontrarán en la PS5 estándar una opción más completa.