Nuevos controles de ARCA sobre billeteras virtuales del exterior y transferencias internacionales

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) anunció que intensificará los controles sobre las billeteras virtuales radicadas en el exterior , ampliando el monitoreo sobre movimientos, saldos y transferencias de dinero electrónico. La decisión apunta a reducir la evasión fiscal y verificar que las divisas que circulan fuera del país tengan un origen declarado.

La medida impacta en trabajadores freelance, exportadores de servicios y ahorristas que utilizan plataformas internacionales para cobrar o resguardar fondos. Con el nuevo esquema, operar fuera del sistema financiero local ya no garantiza quedar fuera del radar del fisco argentino.

El nuevo esquema dispuesto por ARCA establece que tanto bancos como Proveedores de Servicios de Pago PSP deberán reportar mensualmente saldos y movimientos que superen los umbrales fijados por la normativa vigente. El control alcanza a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales internacionales en el marco de acuerdos de intercambio automático de información tributaria.

El organismo pone especial atención en inconsistencias entre el nivel de ingresos declarado y los movimientos detectados en cuentas del exterior . Si se identifican diferencias relevantes, el contribuyente puede ser intimado a presentar documentación respaldatoria, como facturas de exportación de servicios, recibos de haberes o contratos que acrediten el origen de los fondos.

También se refuerza el seguimiento de las llamadas transferencias espejo . Cuando el dinero pasa desde una billetera internacional hacia una cuenta bancaria local, los fondos ingresan formalmente al sistema argentino y quedan sujetos a impuestos como el Impuesto a los Débitos y Créditos y, según el caso, Ganancias o Bienes Personales.

El control no se limita a grandes montos aislados. Se analizan saldos acumulados y transferencias recurrentes. Los sistemas de datos permiten detectar patrones que podrían interpretarse como intentos de eludir los límites establecidos.

Cómo evitar sanciones y justificar fondos ante ARCA

Frente a este escenario, la recomendación central es mantener la situación fiscal regularizada. Quienes perciben ingresos desde el exterior deben estar inscriptos en el régimen que corresponda, ya sea Monotributo o Responsable Inscripto, y emitir la factura E por exportación de servicios cuando aplique.

También es fundamental declarar correctamente los activos y cuentas en el exterior. La omisión de fondos en billeteras virtuales internacionales puede derivar en multas, determinaciones de oficio e incluso en la aplicación de la Ley Penal Tributaria si los montos no declarados resultan significativos.

La normativa contempla el concepto de Inocencia Fiscal, que distingue errores administrativos de maniobras dolosas. Sin embargo, esto no exime al contribuyente de su obligación de informar y documentar cada operación. La falta de respaldo ante un requerimiento puede derivar en bloqueos de cuentas o ajustes impositivos.

Especialistas advierten que fraccionar transferencias para no superar los topes de control no evita la fiscalización. Los sistemas de ARCA están diseñados para identificar movimientos repetitivos o patrones sospechosos. En este nuevo contexto de mayor supervisión, la planificación tributaria y el asesoramiento contable resultan claves para operar con previsibilidad y evitar sanciones.