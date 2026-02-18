18 de febrero de 2026 - 11:00

Nuevos controles de ARCA sobre billeteras virtuales del exterior y transferencias internacionales

ARCA intensifica el control sobre billeteras virtuales del exterior y exigirá reportes de saldos y movimientos a bancos y PSP.

El organismo fiscal pondrá el foco en transferencias, saldos acumulados y movimientos recurrentes desde el exterior.

El organismo fiscal pondrá el foco en transferencias, saldos acumulados y movimientos recurrentes desde el exterior.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) anunció que intensificará los controles sobre las billeteras virtuales radicadas en el exterior, ampliando el monitoreo sobre movimientos, saldos y transferencias de dinero electrónico. La decisión apunta a reducir la evasión fiscal y verificar que las divisas que circulan fuera del país tengan un origen declarado.

Leé además

El 30 de junio vence el plazo para empleados en relación de dependencia que deben declarar Bienes Personales ante ARCA.

Autónomos: ARCA confirmó los nuevos montos con actualización en febrero 2026

Por Redacción Economía
El programa apunta a que los contribuyentes corrijan inconsistencias antes de una fiscalización tradicional.

Cumplimiento fiscal: ARCA reglamentó el programa para facilitar el cumplimiento tributario voluntario

Por Redacción Economía

La medida impacta en trabajadores freelance, exportadores de servicios y ahorristas que utilizan plataformas internacionales para cobrar o resguardar fondos. Con el nuevo esquema, operar fuera del sistema financiero local ya no garantiza quedar fuera del radar del fisco argentino.

Qué cambia con los nuevos controles de ARCA sobre billeteras virtuales del exterior

El nuevo esquema dispuesto por ARCA establece que tanto bancos como Proveedores de Servicios de Pago PSP deberán reportar mensualmente saldos y movimientos que superen los umbrales fijados por la normativa vigente. El control alcanza a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales internacionales en el marco de acuerdos de intercambio automático de información tributaria.

Prex es la app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato
Las transferencias desde billeteras virtuales internacionales a cuentas locales quedar&aacute;n alcanzadas por impuestos.

Las transferencias desde billeteras virtuales internacionales a cuentas locales quedarán alcanzadas por impuestos.

El organismo pone especial atención en inconsistencias entre el nivel de ingresos declarado y los movimientos detectados en cuentas del exterior. Si se identifican diferencias relevantes, el contribuyente puede ser intimado a presentar documentación respaldatoria, como facturas de exportación de servicios, recibos de haberes o contratos que acrediten el origen de los fondos.

También se refuerza el seguimiento de las llamadas transferencias espejo. Cuando el dinero pasa desde una billetera internacional hacia una cuenta bancaria local, los fondos ingresan formalmente al sistema argentino y quedan sujetos a impuestos como el Impuesto a los Débitos y Créditos y, según el caso, Ganancias o Bienes Personales.

El control no se limita a grandes montos aislados. Se analizan saldos acumulados y transferencias recurrentes. Los sistemas de datos permiten detectar patrones que podrían interpretarse como intentos de eludir los límites establecidos.

Cómo evitar sanciones y justificar fondos ante ARCA

Frente a este escenario, la recomendación central es mantener la situación fiscal regularizada. Quienes perciben ingresos desde el exterior deben estar inscriptos en el régimen que corresponda, ya sea Monotributo o Responsable Inscripto, y emitir la factura E por exportación de servicios cuando aplique.

Lanzan plazos fijos digitales y dejan 7% mensual “limpios” en dólares: cómo entrar
Los contribuyentes deber&aacute;n respaldar el origen de los fondos para evitar intimaciones y sanciones.

Los contribuyentes deberán respaldar el origen de los fondos para evitar intimaciones y sanciones.

También es fundamental declarar correctamente los activos y cuentas en el exterior. La omisión de fondos en billeteras virtuales internacionales puede derivar en multas, determinaciones de oficio e incluso en la aplicación de la Ley Penal Tributaria si los montos no declarados resultan significativos.

La normativa contempla el concepto de Inocencia Fiscal, que distingue errores administrativos de maniobras dolosas. Sin embargo, esto no exime al contribuyente de su obligación de informar y documentar cada operación. La falta de respaldo ante un requerimiento puede derivar en bloqueos de cuentas o ajustes impositivos.

Especialistas advierten que fraccionar transferencias para no superar los topes de control no evita la fiscalización. Los sistemas de ARCA están diseñados para identificar movimientos repetitivos o patrones sospechosos. En este nuevo contexto de mayor supervisión, la planificación tributaria y el asesoramiento contable resultan claves para operar con previsibilidad y evitar sanciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Explotación laboral e infantil en Río Negro y Entre Ríos.

Explotación laboral e infantil: encontraron 51 casos, entre ellos un niño que trabaja por $10 mil semanales

Por Redacción Policiales
Reglamentaron el nuevo blanqueo para sacar los dólares del colchón (Imagen ilustrativa)

Reglamentaron el nuevo blanqueo para "sacar los dólares del colchón": cómo deben hacerse las operaciones

Por Redacción Economía
Cerró Fate tras 80 años de historia y la UIA expresó su preocupación

La UIA lamentó el cierre de Fate: cuántos puestos de trabajo perdió la industria en los últimos dos años

Por Redacción Economía
el muro de los 135 millones: construir es un lujo y alquilar una mision imposible en mendoza

El muro de los 135 millones: construir es un lujo y alquilar una misión imposible en Mendoza

Por Matías Carretero