Nuevo cepo al dólar: más restricciones sobre el “MEP”, ¿cómo comprar ahora de forma legal?

Los bancos ya comenzaron a informarles a sus clientes sobre la nueva Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (Nº 962) que afectará la compra de títulos en dólares, es decir, una de las formas que tenían los ahorristas para operar en pesos y recibir dólares a cambio (MEP).

“Si vendés bonos AL o GD en dólares, no vas a poder comprar, vender o transferir ningún otro título distinto en dólares, por los siguientes 15 días. Te damos un ejemplo: Si comprás un bono GD30 y lo vendés en dólares, no podrás vender CEDEAR en dólares, por 15 días”, explicaron desde una de las entidades.

De igual manera, “si comprás o vendés en dólares cualquier título que no sea un bono AL o GD, no vas a poder vender en dólares bonos AL o GD, por los siguientes 15 días. Por ejemplo: Si vendés un CEDEAR en dólares, no podrás comprar o vender GD30 o AL30, por 15 días”.

Cómo comprar dólar MEP

Si es la única operación que realiza una persona (comprar o vender dólares AL o GD), no habrá diferencias, solo hay que esperar un día de parking entre la compra y la venta.

En caso de que realices otra operación, como compra de CEDEARS, deberás dejar pasar 15 días antes de recurrir al “Dólar MEP”.

Nuevas regulaciones afectan las operaciones en dólares en el mercado financiero

Desde el año pasado se mantuvo la tendencia ascendente de la suba acumulada del dólar y el aumento de la inflación. Sin embargo, a fin de año, la brecha se acortó, pero volvió a despegar en junio de 2022.

“Comprar dólar MEP es una buena opción de proteger los ahorros”, afirma Ezequiel Baigorria, Product Owner de Inversiones de Reba. Además, explica que la operación se puede gestionar directamente desde el celular, “como en la app de Reba, que es 100% segura, fácil de usar y tenés todo en un mismo lugar, hasta incluso una caja de ahorro en USD bonificada”. Y agrega que, en las últimas semanas, la apertura mensual de cuentas comitentes creció un 61% respecto del promedio mensual del 2022, “un dato que nos indica que muchos inversores eligen esta App y dólar MEP a la hora de invertir”.

¿Qué inversiones me permiten ganar en dólares y cuál es el riesgo?

No obstante, Baigorria afirma que es importante analizar los distintos perfiles de inversores en los cuales cada persona pueda sentirse identificada para detectar la tolerancia al riesgo de cada uno. El perfil agresivo compuestos por los Cedears incluyendo índices de USA como el SPY y QQQ y Bonos soberanos como los GD30 a precios bajos. Estos instrumentos ofrecen una alta rentabilidad a largo plazo y son adecuados para inversores con un alto nivel de tolerancia al riesgo. En los últimos 5 años, el SPY ha aumentado un 121%, mientras que el QQQ ha aumentado un 193%.

Para quienes deseen un mayor nivel de riesgo, cuentan con bonos soberanos, los cuales también han tenido un buen desempeño en los últimos años y ofrecen una alternativa interesante para los inversores agresivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos instrumentos pueden ser volátiles y es necesario hacer un análisis detallado antes de invertir y tener en cuenta la calidad crediticia de Argentina, detalla Baigorria.

Por otro lado, está el perfil moderado, es decir, las obligaciones negociables corporativas en USD que tengan su negocio dolarizado (IRSA, Petroleras, etc.) y oro (a través de acciones como GOLD). Estos instrumentos son adecuados para inversores con un nivel medio de tolerancia al riesgo. Las Obligaciones Negociables en USD de empresas con negocios dolarizados ofrecen una rentabilidad atractiva y un nivel de riesgo moderado. En tanto, el oro es una opción tradicionalmente considerada como un refugio seguro en momentos de incertidumbre y volatilidad, sobre todo en momentos de alta inflación o recesiones. En los últimos 5 años, el oro ha aumentado un 56%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión en oro también puede ser volátil y debe ser analizada cuidadosamente antes de invertir en ella.

Por último, se encuentra el perfil conservador, que se refiere a los fondos comunes de inversión CER/UVA y la compra de dólares vía dólar MEP, por el contexto inflacionario actual e históricamente alto. Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que se ajustan por inflación son una opción adecuada para inversores conservadores que buscan proteger su capital de la inflación. En los últimos años, estos fondos han ofrecido una rentabilidad atractiva y han sido una opción popular entre los inversores conservadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los rendimientos pueden ser más bajos que en otros instrumentos y que es necesario analizar cuidadosamente los costos y gastos asociados a cada fondo antes de invertir en ellos.

