Minería en San Juan: Vicuña lanzó la licitación del nuevo camino del Corredor Norte

El Proyecto Vicuña avanzó con una de sus licitaciones más relevantes al lanzar el llamado para construir los cinco tramos restantes del Corredor Norte , el camino que será el principal acceso al emprendimiento minero. La obra suma 170 kilómetros nuevos y permitirá que todo el trayecto hasta la mina se realice por territorio sanjuanino, sin pasar por La Rioja.

Científicos descubren la mina de hierro más grande del mundo: su valor superaría los 6 billones de dólares

Mientras espera la aprobación del RIGI por parte de la autoridad nacional, la minera impulsa esta infraestructura en San Juan , que también definirá el trazado de la futura línea eléctrica de alta tensión. El Corredor Norte será central para el traslado de equipamiento pesado y para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. También está pendiente la construcción de una línea de alta tensión de 500 kV , que será la más alta de su tipo en el país, y la planta de producción en el sitio, los depósitos de cola y otra infraestructura para la puesta en marcha.

Mientras que ya hay dos campamentos de gran tamaño funcionando en la cordillera, para el resto de la infraestructura el Corredor Norte será importante. Es que para la línea eléctrica aprovecharán buena parte del trazado de esta ruta para llevar la conexión en paralelo. A su vez, tener esa alternativa que irá 100% por territorio provincial y que responde a altos estándares técnicos es central para el traslado del gran equipamiento que requerirá Vicuña.

Desde Vicuña adelantaron que ya cuentan con empresas preseleccionadas que son las que competirán en la última instancia de la licitación para la construcción del tramo A al D. Las tareas se harán en etapas debido a que se trata de un camino que tiene muchas exigencias técnicas.

Para la licitación diferenciaron entre dos sectores principales. El primero es el Tramo A, que está dividido en dos secciones: A1 y A2. Para construir los 63,6 km totales que irán desde Angualasto hasta la Junta La Palca , pasando por Malimán y El Chinguillo, la empresa que gane el concurso de precios deberá contar con altas capacidades técnicas.

El tramo incluye un puente de 100 metros sobre el Río Blanco en el sector Piedras Pintadas. También está previsto que tengan que hacer voladuras en algunos tramos por lo que la constructora, que puede ser una firma sola o una UTE (Unión Transitoria de Empresas) deberá demostrar capacidades técnicas y logísticas para el manejo de explosivos.

Mientras que el primer sector tendrá grandes desafíos técnicos, los sectores B, C y D se caracterizan por ser el tramo más extenso, con más de 107 km. Va desde La Palca a La Majadita, dos localidades iglesianas. A su vez deberán incluir movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, drenajes y sistemas de contención.

Vicuña (2) La obra también definirá el recorrido de la futura línea eléctrica de alta tensión que abastecerá al emprendimiento minero.

El Corredor Norte no será solo una obra para el proyecto minero, sino también el primer camino con apertura anual que recorra el sector norteño de Iglesia. Es que la infraestrucutra vial de la provincia no llega al límite con La Rioja. El trazado rodeará el Parque Nacional San Guillermo y tendrá dos puntos de gran altura que resaltaron desde la empresa: La Brea a 4.400 msnm y Portezuelo Cachiyuyal a 3.750 msnm.

Debido a estas características, en la etapa inicial de la licitación, cuando hicieron una preselección de empresas candidatas, Vicuña tuvo en cuenta “criterios de solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica”.

En la siguiente etapa las contratistas deberán también sumar un nuevo requisito: un plan de trabajo que integre mano de obra y servicios locales, en especial las comunidades cercanas al proyecto. La exigencia la plantea la minera, que también tiene previstas “rondas de negocios en las comunidades”.

Esto ya lo habían realizado con anterioridad e incluye la posibilidad de que pequeños proveedores, en especial los del departamento y comunidades cercanas puedan ofrecer servicios o bienes a quienes pueden ganar la licitación final. Estas alianzas se hacen para que luego haya un mayor derrame a pequeños proveedores que están lejos de la escala de los principales.

Además de este sistema, que utilizaron por primera vez cuando cerraron el acuerdo del catering para el proyecto con la empresa sanjuanina Catterwest, Vicuña cuenta con el antecedente de que la licitación los dos primeros tramos que licitación del Corredor Norte la ganó una UTE que incluía a una firma sanjuanina.

Información publicada por Diario de Cuyo.