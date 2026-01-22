22 de enero de 2026 - 15:55

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 23 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.450. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este viernes.

Dólar viernes 23 enero 2026.

Dólar viernes 23 enero 2026.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.450. Para el inicio del día viernes se espera la misma cotización. Además, el Banco Central sigue sumando en la compra de dólares en lo que va de enero y ya suma 823 millones de dólares, con una reserva que excede los 45.000 millones.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 23 de enero

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco BBVA: $1.450
  • Banco Santander: $1.455
  • Banco Ciudad: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Supervielle: $1.451
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Piano: $1.450
  • Banco Comercio: $1.440
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.444

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Banco Central de la República Argentina continúa avanzando en su estrategia de las reservas internacionales a partir de un ritmo sostenido de compras en el mercado cambiario. En las últimas trece ruedas operativas, la entidad logró incorporar USD 823 millones, una señal de mayor capacidad de absorción de divisas en el inicio del año. Como resultado de este proceso, las reservas brutas finalizaron la jornada en USD 45.077 millones, tras un incremento diario de USD 203 millones, alcanzando así el nivel más elevado de los últimos cuatro años.

Este volumen no se observaba desde el 21 de septiembre de 2021, cuando los registros oficiales marcaban USD 45.169 millones. Más allá de las compras directas de dólares por parte del BCRA, la mejora en las reservas también estuvo influida por la valorización de los activos que integran el stock, en particular el oro. El organismo que preside Santiago Bausili cuenta con alrededor de 1,98 millones de onzas, cuyo precio internacional superó los 4.800 dólares en la última rueda, aportando un impulso adicional al nivel total de activos externos.

De cara a 2026, las proyecciones oficiales indican que la autoridad monetaria podría sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en la medida en que avance el proceso de remonetización de la economía. Este escenario, sin embargo, se desarrolla bajo un marco de intervención prudente: el Banco Central fijó como regla que sus compras diarias no excedan el 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de no distorsionar el funcionamiento habitual del mercado, aunque en algunas jornadas puntuales ese límite fue superado.

En paralelo, se espera la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional para monitorear el cumplimiento de las metas acordadas con el Gobierno. Entre las principales exigencias del organismo se destaca, precisamente, la necesidad de consolidar la acumulación de divisas en las arcas del Central, un punto que el actual desempeño parece empezar a respaldar.

