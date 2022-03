Minería: ¿para exportar o para el mercado interno?

A la hora de analizar proyectos mineros, un factor a considerar es el destino que tendrá ese mineral. El negocio es muy distinto según se trate de minerales para venta al exterior sin elaborar o que pasen primero por una fábrica local, además de que algunos proyectos apuntan a remplazar importaciones que hoy hace Argentina para su industria.

Los números de ProMendoza indican que la provincia exportó, en productos primarios y manufacturas de origen industrial (MOI) con base en minería, un total de U$S 17.228.278 y 132.440 toneladas. Eso implicó un aumento interanual del 58% en valores (en 2020 se vendieron U$S 8.998.108) y del 60% en volumen (en 2020 fueron 75.683 toneladas).

Como se comentaba, es muy distinto vender el mineral en bruto que procesado. Como productos primarios, en 2021 se destacó la venta de “yeso fraguable” por US$ 1.175.820, seguido por la “Bentonita” con US$ 654.828, la “Cal viva” con U$S 631.149 y las “Arenas silíceas y arenas cuarozas” por U$S 417.526. En total, en productos primarios mineros se vendieron U$S 3.006.671, con un peso neto de 23.420 toneladas.

Por lo referido a las MOI, el rubro más destacado es “Placas, hojas, paneles, losetas y similares sin adornos, de yeso fraguable”, con U$S 13.750.483. Otros de interés fueron las “Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas” (U$S 214.809) y “Productos fabricados con Bentonita” (U$S 193.851). En total, estas MOI implicaron U$S 14.221.607 con un peso de 109.020 toneladas.

Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza, comentó que el principal mercado de estos productos fue Chile, y destacó algunos aumentos interanuales en valores como el yeso fraguable (creció 23 %), la cal viva (41% más), bentonita (20% más) y manufacturas de yeso fraguable (57% más). En su análisis, un factor clave fue la “sustitución de importaciones de otros países por la incertidumbre logística”.

Aldo Javier Andrés, CEO de MZA Bentonit, produce arena sanitaria para gatos en base a bentonita y exporta a Chile, Uruguay y Brasil. En su opinión, “con financiamiento, se podrían encarar explotaciones de bentonitas, talcos, grafito, diatomeas, yeso, feldespato, etcétera, materias primas para abastecer al mundo, con la generación de empleo proporcional al crecimiento”. Así, cree que podría llegar a mercados como EEUU, Europa o Centroamérica.

Importar menos minerales

El director de Minería de Mendoza, Roberto Zenobi, no ve con malos ojos la exportación, pero señaló que hoy Argentina está importando muchos minerales como hierro y uranio y, por ende, el enfoque que está tomando la Dirección de Minería es promover el remplazo de importaciones.

En base a la minería local, cree que se pueden mejorar otros rubros, como poder mineralizar los campos para aumentar la productividad y, en vez de exportar minerales, vender más soja. “Lo principal es apuntar al remplazo de importaciones, hoy Argentina invierte más de U$S 30 millones al año en comprar combustible para las centrales nucleares. Por lo tanto, si alguien trabajara en este tema, estaríamos ahorrando esa plata”, afirmó Zenobi.

Otro mineral que señaló el director de Minería es el hierro, que Argentina trae desde el exterior. Ahora, en Malargüe avanza la exploración de Hierro Indio, con la idea de determinar si hay un volumen y calidad considerable de mineral para ver si es viable la puesta en marcha de la mina. “Podría remplazar entre 20 y 30% de la materia prima que importa en este momento Acindar”, ejemplificó el funcionario.

Justamente, Guillermo Re Kühl, a cargo de Hierro Indio, comentó que la idea central del proyecto es extraer y procesar hierro, que hoy en su totalidad se importa. Además, podría servir para otras minas pequeñas: “Éste un proyecto mediano, pero puede impulsar otras actividades en entre 10 y 12 minas pequeñas, para que después lleven el material y lo procesen en Hierro Indio. Estamos viendo un material excelente”.

Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (Camem) comentó que hoy la mayor parte de la producción minera local es para el consumo interno. “Hierro Indio podría abastecer a Argentina, pero claramente, si Mendoza desarrolla sus potencialidades, podría exportar más”, detalló.

El presidente de Camem señaló que Mendoza posee mucho cobre, que, con el litio, van a ser protagonistas en la transición energética desde el carbón y el petróleo hacia energías como la eólica o la solar. “En la franja de la cordillera de los Andes que compartimos con Chile, si pudieras ver del Norte de Las Heras al Sur de Malargüe, en esa porción de la cordillera, de la parte chilena se exportan U$S 10.000 millones al año. De Mendoza, cero”, concluyó Rodríguez.