Milei aclaró a qué valor se daría su dolarización: qué pasaría con los salarios

El candidato presidencial de la Libertad Avanza disertó en la edición del Latam Economic Forum, el pasado miércoles y defendió una vez más su dolarización, pero explicó que se haría en base al “dólar de mercado”, al Contado con Liquidación.

¿A cuánto cotiza hoy el Contado con Liqui?

Este viernes 9 de septiembre se compra en $700,17 y se vende en $704,44.

No se trata de una cotización del dólar propiamente dicha, sino del resultado de una operación que se realiza ingresando dinero a una cuenta de Estados Unidos (del banco a una cuenta generada por ejemplo en Invertir Online, u otro operador), luego se compra un bono en pesos (AL30) con la opción “contado inmediato”, luego se espera un día hábil antes de poder vender la especie obtenida con la opción AL30C, a “precio de mercado”. Como resultado, “en tu cuenta de EEUU, estarán los dólares que acabás de ingresar”.

Dólar hoy

Milei explicó qué pasará si se dolariza la Argentina

El libertario aseguró que para que un programa de shock sea exitoso tiene que ser creíble y tener reputación, algo que a su entender hoy no tiene el país. “En ese sentido, lo bueno de la dolarización es que como es irreversible, inexorablemente se hace creíble y genera condiciones para que sea exitoso. Con una expansión del nivel de actividad, con mejora del empleo y de los salarios reales, mejoran los números fiscales y el riesgo de contraparte cae; también cae el riesgo de tasa de interés y el programa es expansivo porque pulveriza al Riesgo País”, explicó.

El libertario explicó lo que hoy sucede en la Argentina en base al efecto Hume-Cantillón, que describe el efecto desigual de la inyección de dinero al mismo tiempo:

“Cuando me cae la demanda de dinero (pesos), me sube el precio del dólar. Tienen que subir todos los precios, pero como el dólar es un activo financiero sube primero; después van a subir los transables, después va a subir el precio de los mayoristas, después el de los minoristas y después los salarios. En toda esa carrear de precios, los salarios vienen atrás, y si se mantienen las políticas de inflación para mantener las tasas de desempleo bajas, vivimos con salarios miserables y por eso un 30% de los empleados formales son pobres. Cuando se termina el proceso de generar inflación, los precios que subieron, ya no suben más, lo mismo sucede con el dólar”, agregó.

Y fue entonces que señaló que en un proceso de dolarización, se llevarían los valores actuales de los precios de la economía a un tipo de cambio de $730.

“Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado. A cuánto está hoy el Contado con Liqui? ¿A $730?, entonces se va a hacer a $730.

¿Qué pasaría con los salarios?

Dolarizar la economía, como una forma de acabar con el acelerado proceso inflacionario que vive la Argentina, fue quizás una de las propuestas del candidato libertario Javier Milei que lo llevaron a cosechar más del 30% de los votos en las últimas elecciones PASO pero, en la práctica, ¿qué significaría?

De acuerdo con el economista José Vargas, titular de Evaluecon, un trabajador de Mendoza cobró $185.000 en agosto (salario promedio del sector público, privado, formal e informal, por lo trabajado en julio) y para saber a cuánto equivaldría en dólares, en un escenario como el propuesto, el especialista destacó que habría que tomar como referencia el “tipo de cambio de mercado”.

“Si se dolarizara la economía, lo que habría que tener en cuenta es el tipo de cambio de mercado, o el blue o marginal, y dividir el monto del salario por la cotización del tipo de cambio”, explicó.

Así, la cuenta propuesta por Vargas, si el salario es de $185.000, sería una división por $704,44, y “eso es lo que se cobraría en dólares”.

“Con lo cual, lo que se puede demostrar es que dolarizar la economía no es la solución a todos los problemas, ni la solución a la pobreza, solo al problema inflacionario”, agregó Vargas.

De esta manera, el salario en dólares, promedio para Mendoza pasaría a ser de alrededor de u$s 262,62.

DOLARIZACIÓN

El intento de refutación demuestra:

1. No saben de eq. general de stocks;

2. No entienden valuación de activos y que los valores contables representan stocks mientras que el valor está dado por el flujo y/o su liquidación;

3. Mucho menos comprenden la idea de las… — Javier Milei (@JMilei) September 7, 2023

Seguí leyendo: