Mendoza redefine la estrategia contra la Lobesia Botrana tras la mayor campaña sanitaria de su historia

La provincia de Mendoza oficializó un nuevo aporte millonario al Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola para sostener la lucha contra la Lobesia Botrana , una de las principales amenazas sanitarias para la vitivinicultura local.

La medida fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas que impulsa el Ministerio de Producción para garantizar la sanidad vegetal y la continuidad productiva durante la campaña 2025/2026.

El decreto provincial autoriza un aporte de $5.810.000.000 al Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola de la Provincia de Mendoza, con el objetivo de implementar medidas sanitarias contra la Lobesia Botrana. En el texto normativo se establece de manera expresa que los fondos serán destinados a “ implementar medidas sanitarias en el marco del Programa de lucha contra la Plaga Lobesia Botrana 2025/2026 ”.

En los considerandos se recuerda que el fideicomiso fue creado por la Ley Nº 7992 con la finalidad de “ asistir financieramente a los productores, industrializadores y comercializadores vinculados a la actividad productiva vitivinícola y/o agroindustrial de la Provincia ”.

Además, se detalla que la Ley Nº 9343 prorrogó la vigencia del Programa de Control y Erradicación de la plaga y designó al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) como autoridad de aplicación.

La norma cuenta con el visto bueno administrativo correspondiente y fue firmada por el gobernador Alfredo V. Cornejo, junto al ministro de Producción Rodolfo Vargas y el ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad, quienes refrendaron el decreto que habilita el financiamiento.

Alcance del programa y respaldo a la vitivinicultura mendocina

El refuerzo al fideicomiso busca garantizar la continuidad de las campañas sanitarias en un contexto donde la normativa vigente prevé recursos solo por períodos determinados.

En ese sentido, el decreto remarca la necesidad de arbitrar mecanismos financieros específicos para sostener la lucha contra la Lobesia Botrana y evitar impactos negativos en la producción de uva y en la cadena vitivinícola.

La operatoria quedará en manos de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario, con capacidad para celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.

Rodolfo Vargas explicó cómo el Fideicomiso financió la campaña contra la Lobesia Botrana

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas, detalló a Los Andes, que los recursos canalizados a través del Fideicomiso estuvieron destinados a la campaña 2025, que ya se encuentra en su etapa final. “Lo que ha financiado el Fideicomiso es la campaña 2025, ya terminada”, afirmó.

Según explicó, el período de mayor riesgo de la plaga se concentra en los primeros meses del ciclo vegetativo. “La Lobesia siempre se ataca entre septiembre, antes de que empiece el brote, y diciembre, cuando ya está el fruto formado. Ahí es donde tenés el mayor inconveniente”, señaló. En ese marco, se ejecutaron acciones como la colocación de ganchos y la distribución de feromonas en los viñedos. “Las feromonas ya se han esparcido y todo lo que había que hacer se está concluyendo”, agregó.

Vargas remarcó que la operatoria financiada por el fideicomiso está prácticamente cancelada. “A finales de diciembre se terminaba todo ese proceso y ya hemos pagado el 90% o 100%”, indicó. De cara al futuro, aclaró que el escenario será distinto: “El año que viene se verá qué es lo que se va a hacer, pero ya es menos, porque este año sí fue un ataque fuerte”.

El ministro subrayó además la magnitud histórica del operativo. “Esta es la campaña contra la Lobesia más grande desde que apareció la plaga: fueron 21 mil millones de pesos, 14 millones ochocientos mil dólares”, sostuvo. Si bien aclaró que los resultados finales se verán con la maduración de la uva, destacó que “ahora no hay ataque de Lobesia” y que el trabajo sanitario también impactó en otras plagas, como la mosca del Mediterráneo.

Resultados sanitarios y respaldo productivo para la próxima cosecha

Desde el Ministerio de Producción resaltaron que el fortalecimiento del fideicomiso permitió mejorar de manera integral el esquema sanitario provincial. “Había zonas como el Valle de Uco que estaban declaradas en emergencia y ya SENASA sacó la emergencia”, explicó Vargas, al evaluar los avances logrados.

En paralelo, el funcionario adelantó que la Provincia trabaja en nuevas herramientas financieras para acompañar la cosecha. “Estamos trabajando en una refinanciación de exportaciones para sacar graneles afuera del país y vamos a subsidiar algo de tasa”, anticipó. También confirmó que se aseguraron líneas bancarias por unos 100 mil millones de pesos para créditos de cosecha y acarreo.

Créditos, cosecha y próximos desafíos productivos

Más allá del aspecto sanitario, el Ministerio de Producción ya trabaja en herramientas financieras para acompañar la próxima temporada. Vargas adelantó que se lanzará una refinanciación orientada a la exportación de vinos a granel. “Vamos a anunciar una refinanciación de exportaciones para sacar graneles afuera del país y vamos a subsidiar algo de tasa”, indicó, al tiempo que confirmó que ya se abrió la licitación correspondiente.

Además, señaló que se logró asegurar financiamiento bancario para la cosecha y el acarreo. “Hemos conseguido con Banco Nación y otros bancos unos 100 mil millones de pesos para asegurarnos los préstamos de cosecha”, explicó, aclarando que los créditos serán canalizados a través de las entidades financieras. Como en campañas anteriores, la Provincia evalúa volver a subsidiar tasas, con definiciones previstas para enero, cuando comienzan las cosechas tempranas.

Al hacer un balance general del año, Vargas destacó especialmente el trabajo sanitario. “Sanitariamente hemos trabajado muy bien, como nunca lo ha hecho la Provincia”, aseguró. En ese sentido, subrayó que se cumplió con los plazos previstos: “Hemos llegado a tiempo y en forma, los aviones han salido bien y las feromonas se entregaron en tiempo y forma”.