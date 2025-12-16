Pelo teñido y ropa de nena: detalles del caso de la mujer condenada por llevarse a su hijo a Buenos Aires

F. tiene hoy 10 años y, por supuesto, su nombre no será revelado públicamente al tratarse de un menor de edad involucrado en una compleja causa judicial. Este niño fue uno de los tres protagonistas centrales -quizás, el más protagónico- de la causa judicial que culminó el viernes pasado con la condena a una arquitecta mendocina a tres años de prisión efectiva por escapar con su hijo a Buenos Aires sin aviso ni autorización del padre del pequeño .

"Impedimento de contacto de hijo menor con el padre no conviviente” fue el delito por el que la mujer , identificada como C.L. (tampoco se publica su apellido, ya que es uno de los del niño), fue condenada por el Juzgado Penal Colegiado 1 de Mendoza . Contradiciendo una orden de la Justicia de Familia, en 2023 C.L. se llevó a su hijo -de 8 años, por entonces- a Buenos Aires durante 20 días . Allí fue detenida.

El fiscal del caso , Gabriel Blanco, había pedido una pena de siete años y seis meses de prisión, y había imputado a la mujer por el delito de "Sustracción de menores" . La defensa de la arquitecta, en tanto, había solicitado la absolución de la mujer. Finalmente, la jueza Belén Renna resolvió condenar a la imputada por "impedimento de contacto" y por "haber desobedecido la orden de la Justicia de Familia" referida a que F. se revinculara con el padre. Fue una pena que no había solicitado ninguna de las partes, y lo hizo aclarando que la prisión debería ser efectiva (excarcelable).

A la espera de los fundamentos de la sentencia de la jueza, trascendió que el fiscal casará la resolución e insistirá con que C.L. sea condenada por sustracción . Además, al haber ya pasado un tiempo considerable en prisión, la arquitecta podría recuperar la libertad en las próximas horas (pese a que la condena es a prisión efectiva). Ello por ya haber cumplido 8 meses de prisión .

Los detalles del caso que incluyó una denuncia por abuso sexual contra el hombre -que nunca pudo ser constatada -, una fuga de madre e hijo a Buenos Aires y hasta la intención de la mujer de disfrazar a su pequeño de nena, con ropa y hasta tiñéndole el pelo .

Cronología, derrotero y detalles de una causa que parece sacada de una película

A comienzos de 2015 nació F. Por entonces, sus padres no estaban enfrentados y los primeros años de vida del pequeño fueron calmos. No obstante, para 2018 la paz se había esfumado, y el conflicto entre los progenitores de F. era evidente y manifiesto. En junio de 2018, el hombre fue denunciado por abuso sexual. La madre del niño, de 3 años por entonces, acusaba al hombre de haber abusado del hijo de ambos.

Interviene la Justicia de Familia:

Ello derivó en la tramitación de un expediente y el inicio de toda una investigación contra el papá del niño. Dentro de la misma causa, y a raíz de la denuncia de C.L., llegaron a ser investigados los tíos y abuelos paternos de F. El avance de la investigación no permitió confirmar indicios ni constatar ningún tipo de abuso, por lo que la causa fue archivada.

No obstante, mientras se avanzó en ella -y de forma preventiva-, se distó una medida de restricción de acercamiento. El hombre no podía ver ni acercarse a su hijo. A fines de 2019, al no haberse constatado ningún indicio de abuso, el papá de F. solicitó el sobreseimiento por esa denuncia, sentencia que llegó en 2020. Y, en paralelo, pidió que -al caerse la denuncia- se levantara también la medida de restricción de acercamiento.

El hombre llevaba más de un mes y medio sin ver a su hijo, pero eso no sería nada comparado con lo que les deparaba el destino. Los meses pasaban, los tiempos judiciales no se condecían con la urgencia y desesperación de un padre que no puede ver a su hijo. Y F., quien había visto a su padre por última vez con 3 años, seguía creciendo, probablemente sin siquiera recordar quién era (o había sido) su papá.

Los insistentes pedidos del hombre para revincularse con su hijo se fueron acumulando en expedientes en la Justicia de Familia. Cada una de estas solicitudes era resistida por C.L. Mientras tanto, según se desprende del expediente de la causa en la Justicia de Familia, docentes de la escuela a la que asistía F. habían advertido -y dejado constancia- de signos de maltrato físico, psicológico y mala alimentación en el pequeño. Todo ello derivó en un expediente (uno más y van...) que inició la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) enfocado en el niño.

Imagen ilustrativa

En diciembre de 2022 (cuatro años después de la denuncia por abuso y que hizo que el hombre no volviese a ver a su hijo), la Justicia de Familia de Mendoza resolvió privar a C.L. del cuidado parental de F. y otorgárselo al padre de manera unilateral y provisoria. El hombre, que no veía a su hijo desde 2018, no había dejado de pelear en la Justicia por ello.

A ello le siguió un derrotero de audiencias judiciales convocadas en la Justicia de Familia para avanzar con la "entrega" del pequeño para que su cuidado parental quedara en manos del hombre. No obstante, C.L. y sus abogados apelaron todas y cada una de estas audiencias.

Ante la seguidilla de intentos frustrados por celebrar la audiencia, en abril de 2023 la cámara de la Justicia de Familia confirmó la decisión de que F. regresara con su padre. Incluso, se procuró hacerlo con todos los medios necesarios para que esa revinculación fuese extremadamente cuidadosa. Porque F. ya tenía 8 años y muy probablemente ni recordara o supiera quien era su papá (a quien no veía desde 2018).

Pero a esta dramática historia le faltaba todavía un capítulo más.

Las alertas que originaron el cambio de carátula en el delito

Comenzó mayo de 2023 y se fijó una audiencia, ya para concretar el traspaso de cuidado parental: viernes 5 de mayo. Aquel día no asistieron ni C.L. ni el niño, por lo que se fija una nueva fecha: lunes 8 de mayo. Una vez más, no asistieron madre e hijo, por lo que se ordenó a un oficial de Justicia que se presente en la casa de la mujer -donde vivían ambos- para trasladar por la fuerza a C.L. y su hijo.

Ante la no respuesta a los insistentes llamados en el departamento de la Ciudad de Mendoza, se libra una orden de allanamiento. Y cuando auxiliares judiciales y policías ingresaron a la casa, no solo confirmaron que no estaban en su interior, sino que ni siquiera había rastros. "Parecían haberse esfumado de la faz de la tierra", destaca a Los Andes una fuente de la investigación.

Imagen ilustrativa

Al principio todo se encuadraba dentro de una causa de "averiguación de paradero", y así se radicó la primera denuncia penal. Sin embargo, la falta de indicios de madre e hijo llevaron a que todo se traslade al plano de lo correccional. Allí se empezó a investigar el delito de “impedimento de contacto de hijos menores con el padre no conviviente”, mientras que el 18 de mayo de 2023 pasó a la entonces unidad fiscal de Delitos No Especializados, lo que llevó la investigación a manos del fiscal Blanco.

Tecnología y cambio de número de teléfono, claves para dar con la madre e hijo

De a poco el caso y su carátula iban pintándose de color "Sustracción de menores", al menos así lo consideraba el fiscal, para quien no era un mero "impedimento de contacto". No había indicios de CL. ni de F. en Mendoza; y, de haberlos, estaban siendo pasados por alto por los investigadores.

Un dato no menor, y que fue aportado por los padres de otros chicos que practicaban deportes con F. en un club mendocino, fue que en el grupo de chat de papis y mamis había un mensaje que advertía que C-L- había cambiado de número de teléfono. Y el nuevo contacto comenzaba con el prefijo "011" (código de la Ciudad de Buenos Aires).

Con ayuda de la unidad de apoyo fiscal del MPF de Mendoza confirmaron que, en diciembre de 2022, la mujer había activado esa línea con número de Buenos Aires. Y también lograron verificar que, mientras que el número mendocino había entrado en desuso, toda la actividad se había mudado al "011".

Imagen ilustrativa

La investigación posterior permitió confirmar que el 12 de mayo de 2023, C.L. y su hijo habían tomado un colectivo desde San Martín y con destino a Retiro (Buenos Aires). Allí habían llegado el 13 de mayo.

Por pedido del fiscal, entre el 18 y el 24 de mayo se activó la Alerta Sofía (protocolo de emergencia ante la desaparición de un niño o una niña), se puso al tanto de la búsqueda de F. a Missing Children y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación). En paralelo, Blanco había emitido además una orden de captura contra C.L., para evitar que la mujer saliese del país con el niño.

También el MPF de Mendoza había oficiado pedidos a Meta (firma propietaria de WhatsApp) para que se brindara la información referida al lugar desde el que se había conectado el número de C.L. con "011". Esa información -clave- fue remitida el 23 de mayo de 2023 y, para alivio de los investigadores, el IP no estaba enmascarado. Ello permitió identificar el lugar exacto desde donde C.L. había usado WhatsApp.

La detención, la ropa de niña y el pelo teñido

La dirección física del IP coincidía con un inmueble en Tigre (Provincia de Buenos Aires). Ya era 24 de mayo de 2023, víspera de feriado, y el fiacal Blanco -desde Mendoza- debía articular la forma más ágil de confirmar si la arquitecta y su hijo estaban en el lugar señalado.

Así fue como, de forma remota, el MPF de Mendoza y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires coordinaron un destacable trabajo en conjunto. Como parte del operativo, policías de investigaciones bonaerenses encararon la misión de confirmar si C.L. y F. estaban en el domicilio señalado. Confirmaron que allí había un hotel, y que madre e hijos estaban alojándose en una de las habitaciones.

Edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial. Poder Judicial de Mendoza.

No obstante, para poder irrumpir en el cuarto -espacio privado-, se necesitaba una orden de allanamiento. Y, aunque el fiscal comenzó a tramitarla en el acto (24 de mayo, víspera de feriado, y a las 23:30), una vez más un guiño del destino les jugó a su favor. Porque uno de los comisarios bonaerenses se comunicó con el fiscal para decirles que estaban viendo a la mujer y a su hijo en ese preciso instante, en el lobby del hotel.

Al tratarse de un espacio de acceso público, la orden de allanamiento ya no era indispensable. Y se procedió a capturar a C.L. en cumplimiento con la orden del fiscal Blanco. En paralelo a todo el operativo policial - judicial, se había dispuesto de la presencia de profesionales de la salud mental con experiencia en abordaje a niños y niñas para contener a F., quien ya tenía 8 años.

"Una vez concretada la detención de la mujer y con el niño contenido por psicólogos y psiquiatras, ya con la orden de allanamiento se pudo ingresar a la habitación donde estaban. Y se secuestraron muchas cosas, entre ellas, ropa de nena. Además, ella había teñido al nene y le había depilado las dejas. Hasta se encontraron vinchas y colitas, por lo que ella estaba disfrazando de nena a su hijo para que no lo reconocieran", agregó la fuente de la investigación.

La condena y la situación del niño

Mientras que C.L. llegó a Mendoza con custodia policial tres días después de la detención, F. permaneció un tiempo más en Buenos Aires para ser asistido. El niño y toda su situación quedaron bajo la órbita de la Justicia de Familia, y -tras cinco años sin verse- se logró la revinculación entre F. y su papá. Hoy el niño tiene 10 años y tiene su espacio junto a su padre.

En tanto, C.L. fue condenada el viernes pasado a 3 años de prisión por "Impedimento de contacto", aunque la jueza -a diferencia del criterio del fiscal- consideró que no existió sustracción del niño.