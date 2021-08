Mendoza es la segunda provincia más accesible para comprar un departamento

De acuerdo a un informe realizado por un portal de propiedades, en Mendoza, el precio medio del metro cuadrado de un departamento es de U$S 1.227. Uno de 50 m2 y dos ambientes ronda los U$S 63.100 y uno promedio de 70 m2 se puede comprar por U$S 89.900. Esto la ubica en el segundo lugar en el ranking de las principales ciudades del país, por detrás de Córdoba, en donde el valor del metro cuadrado es de U$S 1.215 y para adquirir una unidad de dos ambientes y 50 m2 se necesitan U$S 62.871, y U$S 90.569 para una de tres ambientes y 70 m2.

Según el relevamiento realizado por Zonaprop, Mendoza también es la segunda más económica en lo que al monto mensual de los alquileres se refiere. Una unidad de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor medio de $ 22.001 por mes, mientras que una de tres ambientes y 70 m2 se renta por $ 27.750. En Córdoba, el precio promedio es, respectivamente, de $ 18.630 y $ 26.349; mientras que en CABA asciende a $ 40.364 y $ 56.156.

Se debe recordar que el incremento del importe mensual se actualiza ahora, con la nueva ley de alquileres, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que publica el Banco Central. Se trata de una fórmula que toma en un 50% la evolución del Índice de Precios al Consumidor (inflación) y en un 50% el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), es decir la variación salarial. Quienes firmaron su contrato en setiembre del año pasado, tendrán un incremento, a partir del mes próximo, cercano al 50%.

Foto: José Gutierrez / Los Andes

En cuanto a la rentabilidad de los alquileres, Zonaprop detalla que en la provincia se necesitan unos 34,8 años de alquiler para recuperar el dinero invertido en la compra del inmueble. Aunque el número pueda parecer alto, es un 20% inferior al de un año atrás. Como contraparte, en la Ciudad de Buenos Aires son necesarios 34 años de alquiler para recuperar la inversión, un 27% por debajo de lo requerido hace un año; en la ciudad de Córdoba se requieren 34,5 años de renta para poder amortizar la inversión de compra (20% menos que un año atrás) y la ciudad portuaria de Rosario es la que tiene la menor rentabilidad de esta clasificación: se necesitan 39,8 años de renta para solventar los gastos de adquisición de la propiedad.

Según Reporte Inmobiliario, los valores de las propiedades bajaron desde su máxima cotización, en febrero de 2019, por lo que se pueden beneficiar quienes tienen “la plata en la mano” y están en condiciones de hacer ofertas más agresivas. “Esta situación, si bien es negativa para los que necesitan vender, es una buena oportunidad para los inversores que están líquidos y que buscan invertir a largo plazo. Estas oportunidades se deben pensar para un largo plazo porque los precios bajos y un mercado prácticamente sin operaciones es una tendencia que debería revertirse”, comenta Gonzalo Abalsamo, fundador y CEO de Simplestate, plataforma digital de inversiones en real estate. “Los precios no paran de bajar, lo que es negativo para los que quieren vender, pero es una oportunidad para aquellas personas que tienen los dólares”, afirma el ejecutivo.

Desde Simplestate se aconseja hoy más que nunca que el inversor o el comprador inmobiliario tengan bien definido su horizonte de inversión, ya que se compra en dólares, el mercado está a la baja y los ingresos por alquiler, llegado el caso, son en pesos. Cada inversor tiene su propio objetivo, y es fundamental conocerlo para que pueda encontrar en el mercado lo que realmente está buscando. Si se busca largo plazo, hay buenas oportunidades para ingresar al mercado inmobiliario con precios muy bajos que, a la larga, van a terminar recuperándose. En cambio, si lo que se busca son rentas periódicas, ahí se tiene que pensar en propiedades amobladas y en zonas premium o muy atractivas que se puedan alquilar de forma temporaria. En este tipo de alquileres, se pueden obtener rentabilidades más atractivas.

En resumen, plantearon que es un buen momento para comprar porque los precios están en valores muy bajos; hay mucha oferta de propiedades y muy poca demanda, por lo que se pueden conseguir mejores oportunidades; es una buena forma de dolarizarse y resguardarse de la inflación. Sin embargo, el contexto dista de ser el ideal porque los alquileres tradicionales no ofrecen rentabilidades atractivas; hay incertidumbre en la venta si por algún motivo se necesita vender la propiedad en el corto plazo; y no hay mercado, la única opción es sacrificar precio.