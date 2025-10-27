Los próximos pasos de Luis Caputo: una señal para los mercados tras las elecciones

Luis Caputo define los próximos pasos económicos para estabilizar el dólar, sumar reservas y enviar una señal de confianza a los mercados.

El Gobierno busca retomar el control del frente financiero tras la volatilidad electoral que marcó las últimas semanas. Con el escrutinio cerrado, Luis Caputo se prepara para encarar una nueva fase del plan económico que pondrá a prueba la solidez del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la capacidad del Banco Central para responder a la demanda de divisas.

El equipo económico apunta a enviar una señal concreta a los mercados: mantener el rumbo fiscal y cambiario, sostener la estabilidad y avanzar en la acumulación de reservas en dólares, un desafío que el propio Caputo definió como “ el principal objetivo” de esta etapa.

El plan de Caputo para calmar los mercados y fortalecer reservas Según informó TN, tras las elecciones legislativas, el ministro de Economía focalizó sus acciones en mostrar que no habrá cambios en la política acordada con el FMI. En ese marco, Luis Caputo aseguró que “no se modificará ni el rumbo ni la política elegida en materia cambiaria y fiscal”, al tiempo que reafirmó la continuidad del esquema de bandas de flotación vigente desde abril.

El funcionario se mostró confiado en que, "superada la volatilidad preelectoral", la demanda de dólares se transformará en oferta a partir del lunes, cuando "las empresas y particulares necesiten pesos para afrontar sus gastos". Desde el Palacio de Hacienda esperan que esa dinámica contribuya a estabilizar el tipo de cambio y aliviar la presión sobre el Banco Central.

La estrategia incluye la posibilidad de activar parte del swap por US$20.000 millones firmado entre el BCRA y el Tesoro norteamericano, además de avanzar en las negociaciones con Estados Unidos por un nuevo préstamo impulsado por los principales bancos de Wall Street. Este paquete financiero podría sumar otros US$20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda y reforzar las reservas hacia 2026.