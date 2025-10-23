Luis Caputo: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500"

El ministro de Economía buscó traer calma en el mercado cambiario. Además señaló que las elecciones de este domingo "son más importantes que las del 2027".

Además, reiteró que las elecciones legislativas de este domingo "son más importantes que las (presidenciales) de 2027" y advirtió: "Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1981369907364114544&partner=&hide_thread=false En @lanacionmas, en el programa de @trebuquero, el ministro @LuisCaputoAR aseguró: “Estamos en un esquema de bandas que está perfectamente calibrado; tenemos un Banco Central capitalizado, tenemos fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca y tenemos un soporte financiero… pic.twitter.com/l4smbk11k7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 23, 2025 “El tipo de cambio, como bien dijo (el secretario del Tesoro de Estados Unidos) Scott Bessent, lejos de ser bajo, es un tipo de cambio ya más bien alto”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq en LN+.

Consultado sobre si el Gobierno nacional se siente cómodo con el nuevo valor del dólar oficial, que se encuentra en los $1.500, Caputo respondió con firmeza: “Más que cómodo”. Y agregó: “¿A qué llamás cómodo? Nosotros estamos en bandas”.

Con la tensión latente por los comicios del domingo, el ministro confirmó la nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, a través de JP Morgan y Citi, por un monto de "alrededor" de los 400 millones de dólares. "Va a seguir comprando mientras le parezca un precio razonable", puntualizó.