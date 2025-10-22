22 de octubre de 2025 - 12:13

Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias

A pocos días de las elecciones, el ministro ratificó que no modificará el esquema cambiario.

Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias.

Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En medio de la tensión cambiaria y a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró este miércoles que no habrá modificaciones en el esquema de bandas cambiarias.

Leé además

Luis Caputo envió su mensaje grabado desde Washington durante la segunda jornada del Coloquio IDEA en Mar del Plata.

Caputo en Coloquio IDEA: aseguró que "ahora viene" una reforma laboral que terminará con "la industria del juicio"

Por Melisa Sbrocco
Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi por la recompra de deuda: Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo.

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo"

Por Redacción Política

No va a haber ningún cambio al esquema actual”, escribió Caputo en la red social X, al citar un mensaje sobre la intervención del Banco Central (BCRA) para sostener el valor de la divisa dentro de los límites establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1980984997772447988&partner=&hide_thread=false

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

El sistema fue implementado el 11 de abril de 2025 y establece un rango de $/USD 1.000 a 1.400, dentro del cual el tipo de cambio fluctúa libremente según la oferta y la demanda.

El Banco Central ajusta mensualmente esos límites con un margen del -1% para el piso y +1% para el techo.

A hoy, 22 de octubre, la banda inferior se ubica en $938,02, mientras que el techo alcanza los $1.491,56.

A pesar de esta estructura, el dólar minorista volvió a superar los límites del esquema y se vende a $1.515 en Banco Nación, lo que llevó al BCRA a intervenir en el mercado después de varios días sin hacerlo.

Dólar hoy
Dólar.

Dólar.

Durante la rueda del martes, la autoridad monetaria vendió US$ 45,5 millones para contener la escalada, reduciendo sus reservas a US$ 40.539 millones.

El Gobierno negocia un nuevo préstamo

El aumento en la cotización del dólar se produce en un medio de negociaciones financieras entre el Gobierno y las principales entidades de Wall Street.

A los US$ 20.000 millones del swap de monedas con Estados Unidos, se suman las tratativas para un nuevo préstamo por otros US$ 20.000 millones, gestionado con bancos como JP Morgan y Citi, destinado a reforzar las reservas del BCRA.

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, arribará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con Caputo y participar en una cumbre organizada por la entidad. También podría sumarse la CEO del Citi, Jane Fraser, pero su presencia aún no fue confirmada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Según The Wall Street Journal, Argentina incluiría mayor acceso al uranio para EE.UU. a cambio de ayuda financiera

Por Redacción Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, participaron del Atlantic Council

Caputo y Bausili afirmaron que el acuerdo de U$D 20 mil millones con EE.UU. iniciará antes de las elecciones

Por Redacción Economía
Se cayó la sesión en Diputados para interpelar a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones

Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones se ausentaron en Diputados y se cayó la sesión de interpelación

Por Redacción Política
El ministro de Economía, Luis Caputo. 

Luis Caputo sobre el acuerdo con EE.UU.: "Es la noticia económica más importante desde que tengo uso de razón"

Por Redacción Economía