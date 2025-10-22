Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias.

En medio de la tensión cambiaria y a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró este miércoles que no habrá modificaciones en el esquema de bandas cambiarias .

“ No va a haber ningún cambio al esquema actual ”, escribió Caputo en la red social X , al citar un mensaje sobre la intervención del Banco Central (BCRA) para sostener el valor de la divisa dentro de los límites establecidos.

El sistema fue implementado el 11 de abril de 2025 y establece un rango de $/USD 1.000 a 1.400 , dentro del cual el tipo de cambio fluctúa libremente según la oferta y la demanda .

El Banco Central ajusta mensualmente esos límites con un margen del -1% para el piso y +1% para el techo .

A hoy, 22 de octubre , la banda inferior se ubica en $938,02 , mientras que el techo alcanza los $1.491,56 .

A pesar de esta estructura, el dólar minorista volvió a superar los límites del esquema y se vende a $1.515 en Banco Nación, lo que llevó al BCRA a intervenir en el mercado después de varios días sin hacerlo.

Durante la rueda del martes, la autoridad monetaria vendió US$ 45,5 millones para contener la escalada, reduciendo sus reservas a US$ 40.539 millones.

El Gobierno negocia un nuevo préstamo

El aumento en la cotización del dólar se produce en un medio de negociaciones financieras entre el Gobierno y las principales entidades de Wall Street.

A los US$ 20.000 millones del swap de monedas con Estados Unidos, se suman las tratativas para un nuevo préstamo por otros US$ 20.000 millones, gestionado con bancos como JP Morgan y Citi, destinado a reforzar las reservas del BCRA.

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, arribará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con Caputo y participar en una cumbre organizada por la entidad. También podría sumarse la CEO del Citi, Jane Fraser, pero su presencia aún no fue confirmada.