Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones se ausentaron en Diputados y se cayó la sesión de interpelación

La sesión de la Cámara de Diputados en la que la oposició n buscaba interpelar a los ministros de Economía, Luis Caputo ; de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , fracasó hoy por falta de quórum, después de que los funcionarios comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

Los ministros lo hicieron mediante sendas notas que fueron remitidas anoche al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem.

La oposición había aprobado la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de 20 mil millones de dólares, y a Karina Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

Martín Menem levantó la sesión a las 12.30 c on la presencia de solo 12 diputados para tratar la interpelación a Caputo. Los diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; los radicales Julio Cobos, Atilio Benedetti y Fabio Quetlas. Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y, por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30, Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados , ya que solo quedaban los legisladores de la Coalición Cívica Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Maximiliano Ferraro, además del radical Quetlas.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que los diputados opositores se enteraron anoche que los funcionarios no asistirían, luego de un encuentro que Menem mantuvo con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo; de Encuentro Federal, Miguel Pichetto; del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.

Allí la oposición pidió que se les informe claramente si los funcionarios asistirían, a lo que Menem les transmitió que no concurrirían ninguno de los tres.

Los motivos de las ausencias y pedido de reprogramación

Fuentes opositores destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei

Tras las frustradas sesiones, los bloques opositores de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprogramaran las tres interpelaciones.

“Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, publicó el jefe de UxP, Germán Martínez. Y pidió que “se informe la fecha y hora” en que los funcionarios “podrán presentarse ante esta Cámara”.

Destacaron que “la frustrada presentación de los funcionarios resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”.

En una nota firmada por el subsecretario legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, a la Cámara de Diputados, se informó que Karina Milei no podía concurrir “debido a compromisos previamente asumidos”, por lo que se vía “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Por su parte, Lugones expresó que “por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa Honorable Cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente”.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

En tanto, Caputo informó que “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.