Las mejores bodegas del mundo se eligieron en Mendoza: cuál es la mejor argentina y listado completo

Mendoza se convirtió en la sede de uno de los eventos vitivinícolas más importantes del mundo. En la tarde noche del miércoles, más precisamente en Zuccardi Valle de Uco, se dio a conocer el Top 50 de los World’s Best Vineyards, una competencia premia a las más destacadas experiencias vitivinícolas, a partir de la opinión de más de 600 expertos de todo el planeta. En esta oportunidad, después de tres años de reinado de Argentina, Antinori nel Chianti Classico, de la Toscana italiana se llevó el primer puesto.

Con la presencia de más de 200 expertos del mundo del vino, con enólogos, propietarios de bodegas, sommeliers y periodistas de alrededor de 30 países, el evento creado por Andrew Reed en 2008 tuvo su gran gala, por primera vez en Mendoza. Con la Cordillera de los Andes y el sol cayendo por el oeste de fondo y rodeados de los viñedos que la familia Zuccardi tiene en San Carlos en su finca Piedra Infinita, se conocieron finalmente los mejores del 2022, elegidos luego de una votación por parte de los especialistas de todo el mundo.

Entre las reglas para la votación se encuentran el anonimato de los jueces, la obligatoriedad de haber visitado en los últimos dos años las bodegas seleccionadas, la elección de siete bodegas (tres de la zona de residencia y otras cuatro de distintas regiones del mundo) y la argumentación de su ponderación.

Antinori nel Chianti Classico es la mejor bodega del mundo en el 2022. - Imagen web

La mejor de Argentina

El listado de los World’s Best Vineyards tuvo entre los 50 mejores a varias argentinas. En orden creciente del ránking, Salentein quedó en el puesto 25, El Enemigo Wines hizo su aparición en el 21, Trapiche ocupó el número 17 y la mejor este año fue Catena Zapata, que se metió en el Top 10 al quedar en la nueva colocación.

Quien estuvo presente en la premiación fue Alejandro Vigil, que se encontró con que las dos bodegas que representó estuvieron entre las mejores del planeta. “En lo personal y en nombre del equipo, es algo hermoso y estamos muy felices. Pero, lo más importante es que está Mendoza y Argentina. Tenemos que pensar un poco más allá como región y saber que en cada cosa que se haga en el mundo, una bodega, un sommelier, un vino o lo que sea, está representado el país. Hay que poner sobre la mesa a Argentina y pensar en equipo”, dijo en diálogo con Los Andes.

El enólogo y empresario aseguró que en el mundo, la vitivinicultura nacional representa una porción minoritaria de las exportaciones, por lo que todos los reconocimientos, tanto para concretar más ventas como para recibir más visitantes, “son fundamentales”.

“Hay un camino que hemos empezado a recorrer hace unos 15/20 años y tenemos que profundizar, que tiene que ver con mostrar nuestra regiones y diversidad. La nuestra es una vitivinicultura de montaña, donde en pocos kilómetros tenemos muchísimas situaciones dadas por la altura, el suelo, la temperatura, la humedad, la insolación y la cordillera. Esto nos da una diversidad de vinos muy grande, por lo que podemos mostrar a cualquier tipo de público”, remarcó.

Catena Zapata fue considerada la mejor de Argentina.

La primera en ingresar al Salón de la Fama

Después de sus consagraciones en 2019, 2020 y 2021, Zuccardi Valle de Uco quedó fuera de concurso y se convirtió en la primera bodega argentina en ingresar al Salón de la Fama de los World’s Best Vineyards, un privilegio solo reservado para aquellos establecimiento que han alcanzado la cima en tres ocasiones.

Con su padre José y sus hermanos Julia y Miguel presentes, quien habló con Los Andes sobre este histórico logro fue Sebastián, quien hoy está al frente de la bodega que fue diseñada por los arquitectos Tom Hughes, Fernando Raganato y Eugenia Mora, y construida con materiales locales naturales de la finca Piedra Infinita.

“Creo que este tipo de eventos ayuda a visibilizar lo que pasa en este lugar. Salir primeros tres años seguidos fue una sorpresa. En el primero dijimos “bueno”, en el segundo pensamos que no iba a volver a pasar e ¡imaginate en el tercero! Esto nos ayuda a visibilizar este lugar que es de nivel internacional, porque Argentina no tiene nada que envidiarle a ninguna otra región. Lo más importante es la identidad y la unicidad de lo que hacemos, que está ligada a la cordillera”, sostuvo Zuccardi.

Para la familia, que se autodefine como “mala para festejar, pero buena para trabajar”, este nuevo hito es “un honor, una alegría y un compromiso”. En este sentido, argumentó: “Cuando alguien viene a visitar Mendoza no va a un solo productor, sino que en tres o cuatro días combina hotelería, gastronomía y bodegas”.

“En nuestra actividad nadie puede construir el nombre de la región solo, ni ninguno de nosotros puede construir un nombre prestigioso si el trabajo es individual. Me gusta usar la frase de (Gastón) Acurio que dice: ‘Primero compartimos y después competimos’. Creo que el cambio de los últimos años es genuino y realmente estamos convencidos de que la región está por delante de cada uno de nosotros”, planteó.

Desde el punto de vista de Sebastián Zuccardi, que el evento se haya realizado en Argentina y Mendoza ha logrado “embajadores para toda la vida” de nuestra provincia, ya que el grupo de más de 60 expertos internacionales que llegaron al país, pudo hacer un intensivo recorrido paras bodegas más destacadas.

Zuccardi Valle de Uco es la primera bodega argentina en ingresar al Salón de la Fama de los World’s Best Vineyards. - Los Andes

Cuál es la mejor bodega de Sudamérica

En esta oportunidad, el título de la Mejor Bodega de Sudamérica quedó del otro lado de la cordillera, aunque no deja de estar vinculado con Argentina. Después de haber ocupado los puestos 4 y 5, Viña Montes, del enólogo chileno Aurelio Montes, propietario de Kaikén en nuestro país, ubicada en el Valle de Colchagua, se metió en el podio y quedó en la tercera colocación.

Presente en el Valle de Uco, junto algunos miembros de su equipo de trabajo, el empresario trasandino festejó el logro como un gol, saltando de la silla y gritando, mientras el resto del público lo llenaba de aplausos. “Es un honor y una alegría muy grande. Es un reconocimiento a los 33 años de trabajo, en términos de innovar, de buscar lugares y vinos distintos. Estoy fascinado porque, de alguna manera, se ha reconocido ese esfuerzo, la pasión y el cariño que tenemos por el vino”, dijo Montes.

“Estar a la cabeza de Chile y de Sudamérica me llena de felicidad y de emoción. Me siento con ganas de seguir empujando muy fuerte”, planteó el enólogo chileno. Además, habló de sus ganas de replicar el ascenso de su bodega chilena en la que tiene en Luján de Cuyo, que este año ocupó el puesto 83 de los World’s Best Vineyards. “He conversado con el equipo de Kaiken y ahora con esto, estoy con muchas ganas de poner inversiones y ponerle un contenido personal a la bodega. Ya tenemos 20 años, una cantidad grande, y estoy decidido a tener a fin de año una reunión con todos los que me acompañan en allí para hacer cosas interesantes e ingresar más fuerte en el mundo de la calidad. Queremos que Kaiken sea una especie de Montes en Argentina. Para el próximo año espero tener más novedades de las que hemos presentado”, profundizó.

Para Aurelio Montes, los expertos eligieron su bodega como la mejor de la región porque revela la pasión con la que trabajan. “En Montes no nos preocupamos por los números o el negocio, solo apuntamos a hacer lo que nos gusta. Estoy lleno de energía para seguir y este reconocimiento es una apuesta del mundo del vino por un proyecto con mucha alma”, completó.

Aurelio Montes, el enólogo chileno dueño de la mejor bodega de Sudamérica.

Una historia centenaria

La mejor del mundo en los World’s Best Vineyards volvió a ser del Viejo Mundo. La elegida, Antinori nel Chianti Classico, es una moderna bodega inaugurada en 2012, pero que pertenece a una de las familias más históricas del vino italiano, cuya historia data de 1385, cuando Giovanni di Piero Antinori fue el primero del Gremio de Enólogos de Florencia.

La construcción está enclavada en el corazón de la Toscana, integrada con el paisaje al punto de que a lo lejos solo se ve una pequeña líena de las cinco hectáreas de viñedos que integran la sociedad. Si ninguno de los representantes de 26 generaciones que se han dedicado a hacer vinos estuvo presente, en su lugar, el premio lo recibió Cecilia Guzmán, Enóloga y Gerente de Haras de Pirque, la bodega que la familia tiene en Chile.

Una bodega italiana fue elegida en Mendoza como la mejor del mundo y una firma local entró el top 10 de las mejores en el certamen World’s Best Vineyard.

“Representa el fin de un lindo proceso que iniciaron los Antinori. Primero, mejorando sus viñedos, después, construyendo bodegas dentro de Italia y terminando con esta bodega en la Toscana, su gran base. Es una bodega que junta la calidad con la herencia de una tradición de 26 generaciones y el amor por la tierra”, sintetizó Guzmán.

La compañía, además de su proyecto en Chile, cuenta con bodegas en Estados Unidos, Malta, Hungría y distintas regiones de Italia, por lo que se denominan “Antinori del mundo”. La enóloga también habló de la posibilidad del desarrollo del grupo en Argentina, replicando estos modelos internacionales. “Es algo que debería responder la familia, pero siempre puede ser”, declaró entre risas.

Sus vinos pertenecen a la denominación de origen Chianti Classico y, de acuerdo a la descripción de la experta, los íconos se caracterizan por “el respeto por el lugar y el origen”. En este sentido, de acuerdo lo establece la DOC, trabajan con las variedades Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera y Mammo.

El listado completo