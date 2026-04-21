Garbarino llegó a su final: liquidación total y cierre de las últimas sucursales

Luego del cierre de sus últimas sucursales y el inicio de proceso de liquidación de bienes por parte de la Justicia, Garbarino se encamina hacia su etapa final luego de no poder renegociar su deuda y tampoco conseguir inversores para salir adelante.

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El juzgado Nacional en lo Comercial N°7, ordenó en marzo el desarme de la mínima estructura que conservó la empresa , la cual atraviesa una crisis hace años. En este contexto, se realizó la liquidación de parte del stock y el cierre de los últimos locales que estaban abiertos, ubicados en CABA.

Las últimas sucursales que bajaron sus persianas fueron las de Avenida Cabildo en Belgrano, la de calle Uruguay frente a Tribunales y el outlet ubicado en el barrio de Almagro. Al mismo tiempo, iniciaron la transferencia de los bienes de la empresa a la sindicatura, que quedará a cargo de la administración y liquidación de los activos para hacer frente a la deuda.

Los acreedores podrán presentar sus reclamos en el proceso de verificación pasivo hasta el próximo 24 de junio. Este proceso incluye a entidades bancarias, proveedores y exempleados.

En cuanto a los activos a liquidar figuran las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, las cuales se encontraban paralizadas. Estas plantas no fueron vendidas en instancias previas y ahora forman parte del conjunto de bienes a liquidar.

El fin de una era para el gigante del retail argentino

La historia de Garbarino comenzó en 1951, de la mano de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, consolidándose con el tiempo como uno de los actores más poderosos del retail en Argentina. En su etapa de mayor esplendor, la firma capturó el 25% del mercado minorista, operando más de 240 sucursales y empleando a 4.500 personas.

Pese a que en 2018 los dueños aún figuraban en la lista Forbes y la empresa reportaba ganancias modestas, el deterioro del negocio ya era evidente desde 2016. La devaluación de 2018, sumada a la elevada inflación y las altas tasas de interés, desplomó la demanda de los consumidores.

Para 2019, la crisis era insoslayable: las ventas del sector habían caído casi un 50% respecto a 2016 y Garbarino cerró ese año con una pérdida de $8.665 millones y un patrimonio neto negativo. En ese entonces, la deuda acumulada con bancos y proveedores superaba los $10.600 millones.

En 2020, buscando una salida a la crisis, la empresa fue adquirida por el empresario Carlos Rosales, presidente de la aseguradora Prof. Sin embargo, el desembarco de la nueva gestión coincidió con la pandemia de COVID-19, que provocó una caída del 75% en las ventas de electrodomésticos.

La situación se volvió irreversible a fines de 2021, cuando la firma despidió a 1.800 empleados y cerró casi la totalidad de sus sucursales, ingresando formalmente en concurso preventivo de acreedores el 17 de noviembre de ese año.

Con solo tres tiendas abiertas y los plazos legales vencidos, el Juzgado Comercial Nº7 decretó la quiebra definitiva de Garbarino en marzo de 2026.