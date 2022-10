DOC Luján de Cuyo: la importancia del origen y la incorporación de nuevas bodegas

Hace más de 30 años, cuando el terroir, el origen o los suelos no eran tópicos de moda en el lenguaje vitivinícola, un grupo de productores de Luján de Cuyo, inspirados por el modelo europeo, dieron origen a la Denominación de Origen Controlada (DOC), una herramienta que les permitía diferenciar sus vinos del resto de los que se elaboraban en Mendoza, con principal foco puesto en el Malbec.

Si bien se creó en 1989, convirtiéndose en la primera de América, fueron muchos años los que pasó desapercibida. Pero eso cambió en 2020, cuando por primera vez se renovaron las autoridades, se formuló el estricto reglamento y se cambió la forma de comunicar sobre la DOC Luján de Cuyo.

Dos años después, y con mucho trabajo en el medio, el pasado jueves presentó en sociedad a los nuevos integrantes de la DOC (de los cinco socios fundadores se pasó a diez y el número inicial podría triplicarse en el corto plazo), se degustaron algunas etiquetas y se dieron a conocer otras novedades.

Actualmente, Roberto de la Mota es el presidente del Consejo de la DOC. Él, junto a Juan Roby (Lagarde), Pablo Cúneo (Luigi Bosca), Santiago Mayorga (Nieto Senetiner), David Bonomi (Norton), Walter Bressia (Bressia), Roberto de la Mota (Mendel), Germán Di Césare (Trivento) y Fernando Colucci (Vistalba), fueron los animadores del ecuentro.

Roberto de la Mota, presidente del Consejo de la DOC. - Gentileza

Qué es una DOC y qué requisitos tiene la DOC Luján de Cuyo

La DOC está regulada en Argentina por Ley 25.163, sancionada en el año 1999, donde se estableció que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fuera la autoridad encargada de su aprobación dentro de “un sistema para el reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos argentinos, para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica”. A diferencia de las IG, que simplemente refiere a la región geográfica de la que proviene el producto, la DOC implica factores humanos y la intervención de un Consejo de Promoción que la regula.

Para poder ser miembros de la DOC Luján de Cuyo, las bodegas, adheridas de manera voluntaria, deben cumplir con una serie de requisitos que han sido especificados en el riguroso reglamento que ellos mismos elaboraron.

Vino elaborado con uvas locales y aprobadas por el consejo;

Producido y embotellado en origen;

Viñedo con una antigüedad mínima de 10 años, espaldero y una densidad superior a 5.000 plantas por hectárea;

Bajo rendimiento limitado por hectárea;

Variedad Malbec (85% mínimo y 15% restante variedades autorizadas del reglamento);

Graduación alcohólica mínima: 13,5%;

Crianza: 18 meses entre la cosecha y salida al mercado, con 6 meses mínimo de crianza en madera;

Etiquetado regulado y oblea oficial numerada para garantizar trazabilidad;

Fiscalización permanente del Consejo y del INV para el cumplimiento del Reglamento a través de comisiones técnicas en viña, bodega y evaluación del producto;

Requisitos técnicos adicionales contemplados en el Reglamento del Consejo.

Enólogos de las bodegas integrantes de la iniciativa: Renzo Ledda (Mendel), Pablo Cúneo (Luigi Bosca), Juan Roby (Lagarde), Vicente Garzia (Luigi Bosca), Gerardo Cortina (miembro fundador de la DOC), Santiago Mayorga (Nieto Senetiner), Walter Bressia (Bressia), Roberto González (Nieto Senetiner), Sebastián Barboza (Lagarde), David Bonomi (Norton), Roberto de la Mota (Mendel), Germán Di Césare (Trivento). - Gentileza

Qué ha cambiado en la DOC Luján de Cuyo

La DOC Luján de Cuyo nació con el fin de proteger, promover y difundir las características del terroir a través de la variedad Malbec. De acuerdo a Walter Bressia, uno de los socios fundadores por su labor en Nieto Senetiner y hoy miembro con su bodega Bressia, aseguró que eso no ha cambiado, pero sí “se ha aggiornado el reglamento, modificando tiempos de crianza o agregando trabajos que antes no se hacían en el viñedo y que han aportado mucho a la calidad”.

Sebastián Barboza, gerente general de Lagarde y miembro del directorio de la DOC, contó que fue la pandemia un gran impulsor a esta renovación. “Desde el comienzo hasta hoy, fueron cuatro los vinos que se mantuvieron en la DOC. Con la pandemia encontramos un buen motivo para repensar el reglamento, por lo que emprendimos una modificación de fondo, manteniendo las bases. En 2021 lo oficializamos y se renovó el directorio”, dijo sobre la asunción de Roberto de la Mota.

“El reglamento tenía una redacción increíble, fueron pocas cuestiones que actualizamos como la graduación alcohólica, los tiempos de crianza o la densidad poblacional de los viñedos”, acotó.

Desde la perspectiva de Bressia, este cambio de aire y la madurez que logró el Consejo fue el puntapié para que nuevos socios hayan decidido sumarse. “Antes esto no se daba porque la DOC no había renovado autoridades y había quedado con una actividad mínima, con pocas bodegas que mantuvieron la denominación activa. Hoy eso ha cambiado y hay mucha más presencia y se han incorporado nuevos socios. Creo que se ha logrado una madurez y los que solicitan ingresar es porque ven que esto no es un tema solo comercial, sino de defensa de la región y la búsqueda de darle otro carácter a los vinos”, argumentó.

Así, se pasó de la formación inicial con Lagarde, Nieto Senetiner, Luigi Bosca, Norton y Terrazas de los Andes (Chandon) a las primeras incorporaciones de Bressia y Mendel Wines, seguidas de Vistalba, Trivento y, la más reciente de todas, Otero Ramos.

Pero la lista puede no terminar allí, ya que hay cinco bodegas interesadas en sumarse a la DOC, que actualmente se encuentran en etapa de evaluación por parte del Consejo.

Otra de las grandes novedades es la división y denominación de los distritos de Luján de Cuyo dentro de la DOC. “Además de poder usar el genérico de DOC Luján de Cuyo, el INV nos ha autorizado a mostrar los distritos, una subdivisión que le da otra categoría de diferenciación”, celebró Walter Bressia.

Malbec DOC Agrelo 2020 de Bressia Bodega es uno de los nuevos vinos que se sumaron. - Gentileza

La importancia de tener una DOC

Tener una DOC no es una práctica que abunde en la vitivinicultura mundial. Incluso, solo aquellas regiones más destacadas en el mundo han logrado tal categoría. Es por eso que los profesionales que trabajan en ella reconocen la importancia de esta reactivación. “La DOC no sólo nos permite preservar el patrimonio histórico inigualable con el que contamos en esta región, cuyos suelos potencian tanto al Malbec; sino también a seguir construyendo y difundiendo la gran riqueza de nuestra cepa insignia dentro del país y a nivel internacional”, dijo David Bonomi, enólogo de Bodega Norton.

Pablo Cúneo, enólogo de Bodega Luigi Bosca, en tanto, opinó: “La DOC es parte de nuestro ADN y un hito a destacar. Como una bodega instalada en la región desde hace más de 120 años, tener una Denominación de Origen Controlada es muy importante por dos razones: porque representa un valor muy arraigado que posiciona en un lugar relevante al terroir pero también a Mendoza y a toda la Argentina. En segundo lugar, por el protagonismo que tuvo la familia Arizu, a través de la figura de Alberto Arizu, quien fue presidente del Consejo por casi 30 años”.

Para Roberto González de Bodega Nieto Senetiner este hito no solo da reconocimiento al terruño sino que, como la primera bodega de la región en tener una cosecha certificada (1991), es un gran logro. “Estamos orgullosos de formar parte de la historia de la DOC y, al mismo tiempo, lo sentimos como un desafío a impulsar a otras bodegas a este vínculo íntimo entre una producción y un terruño”, comentó

Por su parte, Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento, destacó la importancia de preservar el trabajo de la DOC. “Somos unas de las bodegas más recientemente incorporadas a la DOC. Luján de Cuyo ha ocupado un lugar importante para nosotros, primero a través del cultivo de nuestros viñedos y luego con la nueva bodega adquirida en Drummond. Estamos convencidos de que este terruño y el Malbec son inseparables”.

La DOC lleva más de 30 años de trabajo y es la primera de América. - Gentileza

Mucho más que Malbec

Si bien el trabajo de DOC ha estado centrado en la variedad emblema del país, en un futuro no muy lejano, podrían sumarse otras variedades, que ya están aprobadas en el reglamento, tal como sucede en otras denominaciones de origen del mundo. “Hemos arrancado por el Malbec, que es lo que lidera la producción argentina. Vamos a seguir afianzándose en esta variedad, pero está en carpeta poder trabajar con otras variedades”, adelantó Sebastián Barboza.

Por su parte, Walter Bressia anticipó que ya hay bodegas que analizan el lanzamiento de un vino blanco de la DOC Luján de Cuyo. “Hay otras variedades, de hecho, hay bodegas que han solicitado la autorización para salir con un vino blanco y es algo que estamos analizando. Las variedades vigentes admiten semillón, chardonnay, chenin blanc y cabernet sauvignon. Pero vamos paso a paso y no queremos perder el foco que es el Malbec, para afianzar la DOC”, comentó.