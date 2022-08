La restricción del gasto no corre para Zuccardi, el Gobierno dará $ 55 millones para un evento que se hará en su bodega

Artículo 1º - Apruébese el CONVENIO para la realización del Awards - The World’s Best Vineyards 2022 Top 50 announcement to be held in Mendoza, Argentina, celebrado entre WILLIAM REED INTERNATIONAL LTD, representado Director Ejecutivo señor Andrew Reed y la Provincia de Mendoza, representado por la entonces Ministra de Cultura y Turismo, Licenciada Mariana Juri, que en copia, junto a su traducción, forma parte del presente decreto como Anexo.