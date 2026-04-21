21 de abril de 2026 - 22:05

El fin de una era: murió José Mastellone, el último eslabón familiar de La Serenísima

Tras la reciente venta total de la compañía a Arcor y Danone, el fallecimiento del “último lechero” marca el cierre definitivo de casi un siglo de gestión familiar en la industria láctea argentina.

Murió José Mastellone, el último eslabón familiar de La Serenísima&nbsp;

Murió José Mastellone, el último eslabón familiar de La Serenísima 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este martes, la localidad bonaerense de General Rodríguez se vistió de luto para despedir a José Mastellone, el último de los hijos del fundador de la gigante láctea La Serenísima que permanecía con vida.

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Conocido afectuosamente como “el último lechero”, José se destacó por mantener una presencia activa y diaria en el Complejo Industrial Pascual Mastellone hasta sus últimos días, preservando el vínculo humano y tradicional de una marca que hoy es un actor globalizado.

Como homenaje a su dedicación, el cortejo fúnebre de José Mastellone realizó un “paso simbólico” por las instalaciones de la empresa en General Rodríguez.

Su fallecimiento adquiere una carga simbólica profunda, ya que ocurre apenas un mes después de que se confirmara la venta total del paquete accionario de la empresa a las firmas Arcor y Danone.

Con este traspaso, las familias fundadoras se retiraron definitivamente de la administración de la compañía, tras casi cien años de liderazgo en el sector.

Los inicios de La Serenísima

La historia de este gigante comenzó en 1925, cuando Antonino Mastellone, inmigrante italiano de Piano di Sorrento, llegó a la Argentina con sus conocimientos en la elaboración de quesos. En 1929, fundó la empresa bautizándola como “La Serenísima”, nombre inspirado en una escuadra de aviación italiana de la Primera Guerra Mundial que lanzaba panfletos pacifistas.

Arcor se queda con el control de la Serenísima y nace gigante de la alimentación
Arcor se queda con el control de la Serenísima y nace gigante de la alimentación.

Arcor se queda con el control de la Serenísima y nace gigante de la alimentación.

Lo que inició como una producción artesanal de mozzarella y ricota se transformó, bajo la dirección de la familia, en una potencia industrial. Tras la muerte de Antonino en 1952, su hijo Pascual Mastellone asumió el mando con solo 21 años, impulsando hitos como la llegada de la leche pasteurizada, el lanzamiento del yogur, el dulce de leche y la histórica sustitución de la botella de vidrio por el sachet en 1968.

A pesar de su liderazgo en el mercado, la empresa atravesó diversas crisis financieras que marcaron su destino. Desde concursos preventivos durante el gobierno de Raúl Alfonsín hasta deudas que superaron los 230 millones de dólares en 2009, la firma debió buscar alianzas estratégicas para subsistir.

La relación con Danone comenzó en 1995, mientras que Arcor ingresó al capital accionario en 2015, manteniendo un 49% de las acciones con una opción de compra total que finalmente se materializó este año. Esta operación consolida un joint venture que integra plenamente la operativa de Mastellone Hermanos a los activos de las dos multinacionales.

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