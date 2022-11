Las exportaciones de mosto cayeron en volumen pero subieron en valor

Dentro de la industria vitivinícola, el mosto concentrado juega un papel clave para diversificar el destino de las uvas y también como generador de divisas, de modo que Argentina se presenta como uno de los principales exportadores de este producto. Este año, el sector mostero ha exportado una menor cantidad que el año pasado pero a un valor mayor, mientras espera las definiciones de EE. UU. sobre las denuncias por subsidios y dumping.

El mosto concentrado es el producto resultante de la quita de alrededor de dos tercios de su volumen de agua al jugo de la uva, de modo que se concentra mejor y se puede exportar. Entre sus varios usos, está la elaboración de golosinas, jugos, mermeladas, edulcorante de bebidas y hasta industria farmacéutica.

Según el último informe de Anticipo de Comercialización en el Mercado Externo de Vinos y Mostos, elaborado por el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), en octubre se vendieron 7.696 toneladas de mosto, un 18,2 % menos que las 9.405 toneladas que se vendieron en octubre del 2021. En cuanto a valores FOB (mercancía puesta a bordo en transporte marítimo) en octubre de 2022 se vendieron US$ 13.466.000 (US$ 13,5 millones), un 16 % más que los 11.605.000 de 2021.

Si se miran los números acumulados de enero a octubre, se repite la tendencia de una caída en volumen y un aumento en precios. En lo que va del año, ya se vendieron 67.700 toneladas, un 20,1 % menos que las 84.695 toneladas del mismo período de 2021. En valores FOB, este año se llevan vendidos US$ 105.125.00 (US$ 105 millones), un 8,2 % más que entre enero y octubre del 2021.

La explicación a esa diferencia entre menores volúmenes y mayores ingresos está, claramente, en que este año se ha vendido a un precio mayor. Mientras que en 2021 el precio promedio era de US$ 1.147,2 por tonelada, este año ese valor ha sido de US$ 1.552,8 por tonelada, un 35,4 % más. Incluso, ese número llegó a ser mayor en octubre: US$ 1749 por tonelada.

“Las exportaciones de mosto concentrado en lo que va del año ascienden a 67.700 toneladas, un 20,1% menos en volumen y un 8,2% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.552,8 dólares/tonelada y en octubre se comercializó a un precio promedio de 1.749,7 dólares por tonelada”, se lee en el informe del INV.

Si bien el mosto puede ser considerado como un producto menor dentro de las exportaciones vitivinícolas, lo cierto es que en el acumulado de octubre considerando mosto concentrado y sulfitado se alcanza un valor nada despreciable de US$ 106.185.000 y combinadas aumentaron 8,3 %. Las exportaciones de vino (con una caída interanual de 5,5%) implican US$ 707.671.000, y sumando mostos se llega a US$ 813.856.000 en exportaciones vitivinícolas hasta octubre.

La denuncia desde EE. UU.

Tal como este medio ha comentado en otras ocasiones, desde abril la industria argentina del mosto enfrenta una denuncia de una empresa estadounidense, la californiana Delano Growler Grape Products LLC, por vender debajo del costo de producción estimado. Allí se hicieron dos acusaciones, una por supuestos subsidios del estado argentino (nacional y provincial) y otra por “dumping”, es decir, operación por fuera de la ley empresaria.

El asunto es preocupante porque EE. UU. es el principal comprador de jugo concentrado de uva argentino, con 40,1% de las exportaciones en 2021 (seguido por Arabia Saudita, 17, 7%). Una sanción grave afectaría a un volumen que oscila entre las 35.000 y las 40.000 toneladas de mosto concentrado por año.

El Departamento de Comercio de EE. UU. debía analizar ambas acusaciones y en septiembre emitió un dictamen preliminar sobre la primera denuncia, afirmando que el sector se beneficiaba de los reintegros a la exportación que hace el estado nacional y en que una empresa local (Fecovita) se veía favorecida por no pagar impuesto a las ganancias por ser una federación de cooperativas.

Eso derivó en que a Fecovita se le aplicara, de forma preliminar, un arancel extra de 7,16 % (US$ 9,37 por tonelada), a otra empresa Cepas de Argentina se le aplicara otro arancel extra de 3,7% (US$ 4,84 por tonelada) y al resto del sector una multa de 5,54 % del arancel (US$ 7,25).

Además, en noviembre se emitió el dictamen preliminar de la segunda denuncia, sobre el supuesto dumping, y la sanción fue aún más dura: otro pago de arancel del 23,7 % a Fecovita, del 8,5% a Cepas y de 5,5% al resto de las exportadoras. Si se suman los dos aranceles, Fecovita debería pagar una multa de 30,85%, Cepas una de 8,5 % y el resto una de 14,9%.

En un comunicado de Fecovita, la empresa afirmó que “no incurrió bajo ningún concepto en dumping ni ventaja por subsidios en la venta de Mosto concentrado a los Estados Unidos durante 2021″. Además, detalló que en estos días, las autoridades del Departamento de Comercio de EE. UU. estaban en una visita para conocer sus argumentos, revisar la estructura de costos y determinar si el valor de mercado y sus cálculos preliminares eran correctos.

Por otro lado, en una nota previa para este medio, Fernando Morales, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem) y director comercial y de asuntos institucionales de Cepas Argentinas, comentó que la intención de la cámara y las empresas afectadas era recusar los dictámenes preliminares, apuntando al dictamen final que se dará en pocos meses.

Finalmente, el gobierno de Mendoza, en la figura del ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, consideró que una sanción así “complica a la economía mendocina y a las empresas en general”, además que criticó que se le imponga una alícuota promedio de castigo a empresas que no tuvieron la oportunidad de defenderse (“es un sistema muy injusto”).