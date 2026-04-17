Doble ingreso, sin hijos: el modelo de pareja que crece y redefine la idea de familia

Durante mucho tiempo, el recorrido parecía claro: estudiar, trabajar, formar pareja, tener hijos. Hoy, ese camino ya no es el único. En su lugar, aparecen nuevas formas de vincularse y proyectar la vida . Entre ellas, las parejas DINK — doble ingreso, sin hijos — crecen como una expresión de época.

No es un término nuevo, pero sí una categoría que organiza consumos y tendencias. Proviene del inglés Double Income, No Kids y describe a parejas en las que ambos trabajan, generan ingresos y deciden no tener hijos , ya sea de forma definitiva o como parte de una etapa. Sin los costos asociados a la crianza, estos hogares suelen contar con mayor ingreso disponible: pueden ahorrar, invertir o destinar recursos a experiencias como viajes, formación o proyectos personales. Pero la elección excede lo económico. En muchos casos, pone en el centro otras prioridades: el desarrollo profesional, la estabilidad emocional, la autonomía. También el tiempo. Tiempo para construir una vida en pareja sin urgencias externas, para sostener espacios propios, para descansar.

A los millennials, ya cerca de los 40, el algoritmo les sugiere un contenido recurrente: vidas ordenadas, decisiones empaquetadas, experiencias listas para ser consumidas. Viajes, tiempo propio, bienestar. Todo parece elección. Todo parece posible. Sin embargo, disimula los términos y condiciones de esa pertenencia.

Parejas DINK Entre la incertidumbre, el tiempo y el deseo, cada vez más parejas nombran una posibilidad antes silenciada: no querer tener hijos. Freepik

Es que la categoría también simplifica. Más que explicar, muchas veces ordena y sesga. ¿Cuánto hay realmente de elección en un contexto que no garantiza condiciones sociales, económicas y políticas para maternar o paternar? La pregunta incomoda porque corre el foco: no se trata solo de decisiones individuales, sino de las posibilidades reales de sostenerlas.

En un escenario atravesado por la incertidumbre laboral, el encarecimiento del costo de vida y las dificultades de acceso a la vivienda, tener hijos dejó de ser únicamente una decisión personal. Para muchas personas jóvenes, es también una ecuación difícil de sostener. Los datos lo confirman: criar a un niño en edad escolar (de 6 a 12 años) ya cuesta más de medio millón de pesos al mes. Según el INDEC, el monto asciende a $676.410 y crece por encima de la inflación general.

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La canasta de crianza durante marzo de 2026 se valorizó en:

- $515.236 para menores de 1 año.

- $616.046 para infantes de 1 a 3 años.

- $538.587 para los tramos de 4 y 5 años.

- $676.431 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



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Elegir, ¿pero a qué costo?

Las parejas DINK suelen concentrarse entre los 25 y los 40 años, con niveles educativos altos y trayectorias laborales activas. En su mayoría, forman parte de las generaciones millennial y centennial, atravesadas por un contexto económico inestable y, al mismo tiempo, por un cambio cultural profundo: una relación distinta con el trabajo, el tiempo y el consumo. No se trata solo de ganar más, sino de decidir cómo vivir. El mandato de “formar familia” pierde fuerza y las relaciones empiezan a construirse más desde la elección que desde la obligación.

En esa transformación también incide el rol de las mujeres. Su mayor participación en el mercado laboral tensiona los modelos tradicionales y reconfigura los tiempos de la maternidad. A eso se suman las condiciones laborales, el peso del trabajo no remunerado y la feminización del empleo. La familia, entonces, deja de responder a una única forma.

Las razones son múltiples: la incertidumbre económica, la falta de tiempo, el deseo de sostener espacios individuales o incluso las dudas sobre la crianza. En otros casos, simplemente, no hay deseo de tener hijos. Y esa posibilidad —no desear— también empieza a ser nombrada.

Parejas DINK Cuidar o tener tiempo propio: una tensión que sigue marcando las trayectorias de las mujeres. Freepik

Sin embargo, el crecimiento de estos modelos convive con tensiones. Mientras algunos los interpretan como una expresión de autonomía y planificación consciente, otros los leen como individualismo. El debate no es nuevo, pero se reactualiza en un escenario donde la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional empiezan a delinear un nuevo mapa demográfico.

Argentina no está exenta de este proceso. Menos nacimientos implican una base poblacional más angosta y una edad promedio en aumento. A mediano plazo, esto se traduce en mayor presión sobre los sistemas de salud y previsión social, en un contexto donde el “bono demográfico”, la ventaja de contar con más población en edad activa tiene fecha de vencimiento.

En paralelo, las políticas públicas corren por detrás de estas transformaciones. En Argentina, los sistemas de cuidado siguen pensados para un modelo familiar que ya no alcanza: licencias parentales desactualizadas, acceso desigual a servicios de cuidado y brechas económicas y de género exponen la distancia entre lo que se necesita y lo que existe.

El cuidado sigue teniendo un rostro claro: el de las mujeres. Aunque no son las únicas, son quienes sostienen la mayor parte de estas tareas. En apenas el 30% de los hogares intervienen apoyos externos (familiares, Estado, mercado o comunidad) y menos del 10% puede pagar por esos servicios.

En América Latina, la brecha salarial de género ronda el 20% (OIT, 2025). No es casual: el cuidado se distribuye de forma desigual y el mercado laboral replica esa lógica. Las mujeres se concentran en trabajos vinculados al cuidado, generalmente más precarios y peor pagos.

Baja natalidad y mayor longevidad: una nueva estructura social

La caída de la natalidad ya redefine el escenario: nacen menos niños, la población envejece y la estructura social se reconfigura.

Según Argendata (Fund.ar) y el informe El futuro de los cuidados (2025), Argentina alcanzó su tasa de fecundidad más baja: 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de recambio (2,1), al mismo tiempo que la esperanza de vida se elevó a los 77 años. Menos nacimientos y vidas más largas, una combinación que acelera el envejecimiento poblacional.

La baja natalidad se explica, en gran parte, por la reducción a la mitad de los embarazos adolescentes y por la postergación de la maternidad, en un contexto donde más mujeres priorizan su autonomía y su inserción laboral.

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El resultado es un cambio profundo: menos jóvenes, más personas mayores. Para 2040, la población de 65 años o más crecerá de forma sostenida, lo que obliga a repensar los sistemas de salud y seguridad social.

El desafío ya no es solo cuántos nacen, sino en qué condiciones se cría. Tampoco se trata solo de vivir más años, sino de cómo se viven. De fondo, la misma pregunta: cómo sostener los cuidados a largo plazo en una sociedad cada vez más envejecida.

Más que una tendencia, un síntoma

Las parejas DINK no explican por sí solas este proceso, pero forman parte de esa trama. Más que una tendencia pasajera, son un síntoma: el de una época en la que las decisiones sobre cómo vivir, vincularse y proyectar el futuro ya no responden a un único mandato. En ese desplazamiento, la familia deja de ser una forma fija para convertirse en una construcción posible. Una entre muchas.