Las bicicletas aumentaron más que la inflación en un año

La venta de bicicletas en Mendoza oscila en busca de un nuevo punto de equilibrio después de un año en el que la nueva normalidad –producto de la pandemia- provocó un incremento de la demanda.

Los niveles de venta fueron inusitados para el mercado, también el requerimiento de los repuestos y el trabajo de reparación. En la provincia, en el último año, el aumento en el precio de las bicicletas superó un 50% y le ganó a la inflación acumulada (36,1%).

¿Cuáles fueron las principales razones para de la suba? La primera, el incremento en el valor de la materia prima en dólares que incidió en toda la cadena de valor; la segunda, la demanda de rodados de los mercados internacionales. El 3 de junio fue el día mundial de la bicicleta, el vehículo que en Argentina -según estimaciones- es utilizado por el 20% de la población como medio de transporte (es decir que en el país hay un parque de bicicletas cercano a los 8.5 millones de unidades).

¿Y cómo es la realidad de nuestra plaza? Con planes de financiación, de hasta 18 cuotas fijas, y una batería importante de promociones que lanzan las bicicleterías para sostener unas ventas no tan buenas como las del año pasado. “En diciembre y enero mermaron un poco las ventas, porque hubo una suba en el precios de las bicicletas y los repuestos a causa de los fletes marítimos y del producto en las fábricas de origen. En Argentina ese impacto en dólares influyó en los proveedores y terminó trasladándose en porcentajes a las listas de precios”, comentó Diego Vera, responsable de Bicicletas Evolution.

Hace un año, para el día del padre, la fecha significativa de liquidación que cierra el ejercicio del primer semestre, una bicicleta rodado 29 –con doble suspensión y frenos a disco- costaba en promedio $ 30.000 y como para aventurarse en los famosos “senderos” del piedemonte mendocinos se debía gastar por sobre los $ 55.000. Actualmente una bicicleta base en venta online (que no incluyen ni descuentos ni promociones), parte desde los $ 47.999; es decir que cuesta casi un 60% más que las bicicletas base de 2020.

“En un país como Argentina con una inflación alta, que el mercado local maneje un margen de rentabilidad del 20 ó 30% no es tan alocado pensarlo, cuando el costo aumentó en dólares. Los chinos abastecen al 90% del mercado mundial y el año pasado por la demanda mermaron las entregas. Ellos cubren primero Asia y Europa, luego el hemisferio Norte y después el resto del continente; Brasil es el primer mercado y lo que desborda llega a nuestro país. A nosotros se nos complicó la importación porque los que antes valía U$S 10 paso a vales U$S 15”, contó Vera.

Sobre la falta stock de bicicletas y repuestos en el mercado nacional, Sergio Gómez -uno de los precursores del downhill (descenso) en Mendoza y representante de un marca de bicicletas-, explicó que China domina una gran parte de la matricería, pero que con vistas al desarrollo de las bicicletas eléctricas el mercado mundial comenzó a desarrollar nuevos pool de inversión y tecnología. “En Portugal, por promociones impositivas, se ha montado una fábrica de cuadros de fibra de carbono; en Francia se han vuelto a fabricar ruedas y en el centro de Europa cubiertas. Estas acciones prometen bajar los costos de producción y de logística para llegar a las fábricas porque ya no implica transportar todos desde China”, detalló Gómez.

La realidad de nuestra plaza

El año pasado, la recomendación de evitar en lo posible el uso del transporte público y las restricciones para practicar deportes colectivos impulsaron la “fiebre” de la bici en Mendoza. La demanda en el rubro ajustó los precios en hasta un 90 por ciento del valor de lista de 2019; subas que también impactaron en el costo de las revisiones técnicas y reparaciones; actualmente una revisión completa –sin repuestos- puede costas hasta $ 2.500.

“Un servis completo, que incluye el lavado y el desarmado completo de la bici, cuesta $ 1.700; aparte van los repuestos como fundas y cables”, detalló Omar Bassolino de ZonaBike. Respecto del volumen de las ventas, agregó: “la venta está volviendo a los niveles normales, el año pasado sobre todo con la apertura de la cuarentena la demanda fue muy grande. La gente ha comprado mucho y se ha stockeado, en algunas casas hay más de una bicicleta. Como consecuencia, los services y talleres siguen trabajando bien por el aumento de unidades del año pasado”.

Las materias primas también aumentaron

Los materiales básicos para la fabricación de una bicicleta (acero, aluminio, diluyentes y también pinturas) sufrieron un incremento del 30% el año pasado. Aumento que se trasladó a la mayoría de los costos de la fabricación de estos bienes que se despacharon al exterior. Pero la suba de la materia prima no fue el única en la cadena de comercialización. Los precios de los productos chinos que se exportaron a la Unión Europea (uno de los principales mercados fuera del continente asiático) fueron un 2.1% más caros; el incremento más alto desde 2012.

Según reflejó la agencia Reuters, en DHgate, un sitio de comercio electrónico chino que ayuda a los pequeños fabricantes a vender productos en el extranjero, los precios de la indumentaria y el calzado han aumentado 30% con respecto al año anterior, mientras que los productos de transporte como ‘scooters’ y bicicletas tuvieron una variación al alza de hasta 15%. “El aumento se debió a los incrementos drásticos en los precios de las materias primas, así como a una logística internacional más costosa”, comentaron desde DHgate.