Lanzan el Proviar II : quiénes pueden acceder a la financiación de 50 millones de dólares

El Instituto Nacional del Vino (INV), en conjunto con el Gobierno Nacional lanzó este martes la convocatoria para el Proviar ll. El proyecto busca poner en marcha procesos de desarrollo y fortalecimiento de estrategias asociativas entre pequeños y medianos productores vitícolas, establecimientos vitivinícolas y Pymes.

El programa funciona mediante asistencia técnica trabaja en la formación y consolidación de Grupos Asociativos -tanto formales como informales-, para la planificación de acciones conjuntas y la definición de Proyectos Integrales Asociativos (PIA) que incluyen inversiones individuales y colectivas. El financiamiento total del proyecto es de USD 50.000.000 de dólares.

¿Qué requisitos necesitas para acceder?

Ser productores vitivinícolas integrando las siguientes categorías:

- Grupo Asociativo de Productores/as Vitícolas. Asociaciones formales o informales de productores de vid, integrada por cinco (5) o más productores.

- Grupo Asociativo de Establecimientos Vitivinícolas. Asociaciones formales o informales de establecimientos productivos que se dediquen a elaborar vino y/u otros derivados de la vid, o a comercializar uvas pasas o en fresco empacadas, integradas por tres (3) o más establecimientos vitivinícolas.

- Emprendimientos de Servicios Vitivinícolas. Creados o por crearse, cuyo modelo de negocio genere un servicio vinculado con el sector vitivinícola. El emprendimiento debe estar liderado y conformado en su mayoría por jóvenes (varones y mujeres) -hasta treinta y cinco (35) años- y/o mujeres -hasta sesenta y cinco (65) años-.

- Productores, establecimientos, y emprendimientos de servicios vitivinícolas de manera individual. Con el fin de solicitar la asistencia técnica necesaria para presentarse a partir de la 2° Convocatoria.

Los aspirantes podrán presentarse únicamente dentro de una categoría. En una primera instancia, los Grupos Asociativos (GA) deberán presentar Ideas Proyectos (IP) que serán seleccionadas en función del puntaje obtenido, y del monto máximo de fondos dispuestos por el Programa para cada Convocatoria.

¿Qué líneas de financiamiento tiene el Programa?

El Proviar II prevé dos instrumentos financieros de apoyo, para la implementación de los Proyectos Integrales Asociativos, que permiten mejorar la competitividad de las cadenas de valor vitivinícola argentina

Por un lado, Financiamiento de la Asistencia Técnica, mediante aportes no reembolsables, para el acompañamiento a los Grupos Asociativos en función de sus necesidades y particularidades de su situación productiva. Mientras que el segundo son Aportes no reembolsables (ANR) para financiamiento de inversiones de los Planes de Negocio, a partir de Ideas Proyectos presentadas por cada Grupo Asociativo.

“A partir del 24 de julio los grupos asociativos pueden presentar sus ideas, proyectos para empezar a trabajarlas y que se concreten. Con lo cual hay un plazo que es del 24 de julio al 11 de agosto para presentar todos los grupos asociativos con la idea proyecto que pueden ser por ejemplo, como explicaba recién, la puesta de riego por goteo en una finca, la puesta de malla antigranizo en una finca, la compra de un tanque, de barricas, de viajes al exterior, todo eso son proyectos financiables por Proviar y que van a ser recibidos por el equipo que hemos armado entre Coviar, INTA y el INV para ser financiados con aportes no reembolsables, que es lo importante, ¿no? Son aportes no reembolsables”, explicó el Presidente del INV Martín Hinojosa.

Martín Hinojosa

Proyectos que se puede posturar:

Proyectos de innovación tecnológica y organizacional, que quieran incrementar la adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores vitícolas, priorizando la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos.

El monto del Aporte No Reembolsabe por plan de negocio individual es hasta USD 20.000, con un tope máximo del 75% de la inversión total. En el caso de las inversiones colectivas del Grupo Asociativo se tiene en cuenta el monto máximo de ANR por cada miembro vinculado al Proyecto propuesto.

Proyectos que incluyan inversiones – colectivas o individuales- para incrementar la capacidad de comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas:

a) Capital de trabajo para la comercialización,

b) Maquinaria y equipamiento Vitivinícola,

c) Reacondicionamiento de establecimientos,

d) Certificaciones en buenas prácticas manufactureras y/u otras certificaciones exigidas por los mercados.

El monto del Aporte No Reembolsable por Plan de Negocio Individual será hasta USD 60.000, con un tope máximo del 70% de la inversión total. En el caso de las inversiones colectivas del Grupo Asociativo se tiene en cuenta el monto máximo de ANR por miembro.

Proyectos de apoyo a PyMEs lideradas por jóvenes y mujeres, con el fin de fomentar la participación de emprendimientos en la cadena vitivinícola.

Planes de negocio que incluyan inversiones para crear o impulsar empresas vinculadas con la cadena vitivinícola, destinadas: a) servicios rurales; b) generación de nuevas alternativas de empleo y diversificación productiva; c) Desarrollo e Implementación de Innovaciones Tecnológicas; d) Desarrollo de técnicas e insumos para la producción de cultivos vitícolas; e) además este componente incluye las inversiones previstas en el Componente 1 para aquellas establecimientos vitivinícolas que realicen acciones de recambio generacional.

Monto del Aporte No Reembolsable por Plan de Negocio Individual será hasta USD 10.000, con un tope máximo del 90% de la inversión total. En el caso de las inversiones colectivas del Grupo Asociativo se tiene en cuenta el monto máximo de ANR por miembro.

Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Juan José Bahillo, habló de la importancia de estos financiamientos para las pequeñas y medianas empresas: “Las economías regionales son tan importantes como las actividades del sector primario, por la mano de obra que ocupan, por el valor agregado en origen, por el arraigo, una sana distribución demográfica y por la opción de vida de estas familias, de vivir y de trabajar en estas actividades que son muy importantes”.

El gobierno admitió que el dólar agro fracasó

Los pedidos para que las bodegas tengan un dólar a más de $300 pesos no es ajeno en estos días, las empresas vitivinícolas estudiaron el caso y vieron que las ganancias no eran tan beneficiosas como se planteaban. El dólar agro no estaría dando las divisas necesarias para cubrir los gastos para exportar y conseguir hacer más competivo al sector.

“Las características que tienen las economías regionales es la logística en cuanto al abastecimiento, digamos, llegar de un puerto a otro lado. La cobranza sabemos, claramente, que no es liquidar soja, con la soja el productor se da vuelta, toma la decisión y a los 10 días está cobrando. Las economías regionales funcionan con otra lógica comercial que hay que tenerla en cuenta y necesitan plazo”, respondió Bahillo respecto al plazo del dólar agro.

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación Foto: José Gutierrez / Los Andes

Esta medida económica para las empresas vitícolas es planteada como una medida a largo plazo, según las declaraciones de Hinojosa. Pero no hay que olvidar que un tema en la mesa siempre que se habla de exportaciones son las retenciones. En época de campañas electorales muchos precandidatos, como Rodriguez Larreta, hablan de eliminarlas para los sectores productivos.

“Hay que ver de qué retenciones habla, si son las economías regionales es un plano a analizar y otro plano son los del sector primario. No obstante, ambas están en análisis, nosotros ya lo venimos hablando. De alguna manera se dio el debate cuando era el dólar de economías regionales o las retenciones, nosotros decidimos que era el dólar economía regional pero ahí estuvimos evaluando una de las dos alternativas. Nosotros no somos dogmáticos con el tema de las retenciones, para nada. Así que, si entendemos que es una medida oportuna y que permite mejorar la competitividad a las mismas, posiblemente avancemos”, confirmó el secretario Bahillo.

