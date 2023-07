Caída en las exportaciones de vino y el fracaso del dólar agro

La economía mendocina no responde al dólar agro de Massa. No es mala voluntad, sino que no sirve, porque está mal implementado.

Desde la industria vitivinícola local sostienen que los principales factores que desalientan la participación son la obligación de estar en Precios Justos y el bajo tipo de cambio de $300.

Sergio Massa no pega una: no le funciona el dólar agro, tampoco el dólar soja, la pobreza no para de aumentar, la actividad económica está recesiva, y encima hace algunos meses dijo que la inflación iba a empezar con el dígito 3 y empieza con 7 u 8 de forma sostenida, en fin… el ministro es la mala praxis y la ineficiencia caminando, y encima ahora, candidato a la máxima investidura del país, de terror.

Al principio el sector vitivinícola, nuestro principal sector exportador (60% del total provincial), se ilusionó y miró con buenos ojos el anuncio del “dólar agro”, pero advirtieron que había cuestiones en su implementación que, de no resolverse, iban a dificultar la iniciativa. Y, efectivamente, a casi tres meses de su entrada en vigencia, son menos de 20 las bodegas que accedieron a este tipo de cambio diferencial, que termina a fines de agosto. Ni Massa, ni Tombolini, hicieron caso a las sugerencias de cambio, el resultado: un fracaso, una pérdida de tiempo.

El requisito de participar en el programa Precios Justos es ridículo, obligan a las bodegas con todas sus etiquetas, con un aumento mensual autorizado del 1% al 3%. ¿En qué cabeza cabe que con una inflación del 8% mensual, las bodegas deban aumentar menos de la mitad de ese porcentaje durante varios meses a cambio de una ventaja cambiaria efímera?

El ministro que se nota entiende poco de Economía, pretendió tomar por tontos a los bodegueros, quienes, no dispuestos a regalar su vino, prefirieron no sumarse al dólar agro. ¿No sería más fácil eliminar retenciones en forma permanente al agro de las economías regionales alejadas, como Mendoza, en vez de insistir en esta alquimia devaluatoria temporal? Parece que Massa no lo comparte, o no lo entiende, o no le interesa.

¿Tampoco previó el ministro que el valor de $300 se iba a atrasar en el tiempo, haciendo que hoy se necesite mínimo $350 para seducir al cálculo económico bodeguero? Es inconcebible que a los funcionarios de Nación se les pase por alto este aspecto.

En síntesis, otra muestra más de la mala praxis del Ministro de Economía y ahora candidato a presidente del actual partido gobernante, un rotundo fracaso del dólar agro en el sector del vino, nuestra industria madre.

Encima, se lo escucha prometer para su eventual presidencia un tipo de cambio competitivo y disciplina fiscal y monetaria, todo lo contrario a lo que viene haciendo en este casi año de gestión como ministro. Indudablemente, no nos equivocamos cuando en artículos anteriores lo calificamos de Pinocho, de hecho, fuimos unos adelantados, porque Cristina lo llamó en público “fullero”, es decir embaucador, tramposo, timador, versero.

A confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados. No nos merecemos un presidente así, claramente el futuro es con Juntos por el Cambio, quienes ya aprendimos lo que hay que hacer después de las turbulencias del gobierno de Macri, y lo vamos a hacer, para poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento sustentable.

*El autor es actualmente senador de Cambia Mendoza. Fue Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia y también diputado provincial por la UCR.