La jugada estratégica de Francisco De Narváez para comprar Carrefour y liderar los supermercados

Un movimiento empresarial de alcance regional vuelve a poner en foco al retail local y anticipa cambios profundos en el mapa del consumo masivo.

Francisco De Narváez busca financiar la compra de Carrefour con la venta de sus supermercados y otras marcas en Uruguay.

Francisco De Narváez dio un paso decisivo para avanzar en la compra de Carrefour en la Argentina. La venta de los activos que su grupo controla en Uruguay aparece como el respaldo financiero central para sostener una de las operaciones más relevantes del sector de supermercados.

El movimiento busca reunir los dólares necesarios para cerrar el acuerdo y, al mismo tiempo, consolidar a GDN como un actor dominante del retail, en una jugada que puede redefinir el mapa del consumo masivo en el país.

La jugada estratégica de Francisco De Narváez para comprar Carrefour El grupo que lidera Francisco De Narváez firmó con el Grupo Vierci un acuerdo vinculante para vender la totalidad de las acciones de GDN Uruguay, que incluye a Supermercados TaTa, Farmacia San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el mayorista Frontoy. La operación se convirtió en una pieza clave dentro de la estrategia para avanzar sobre Carrefour en la Argentina.

image La venta de activos en Uruguay marca un punto de inflexión en la estrategia de GDN. Según Clarín, aunque las partes no informaron oficialmente el monto de la transacción, la venta de los activos uruguayos se estima en un rango de entre US$ 150 y 200 millones, fondos que De Narváez necesita para cumplir con la oferta presentada junto al fondo L. Catterton por la cadena Carrefour, valuada en alrededor de US$ 1.000 millones. En esa sociedad, GDN controla el 60%, mientras que el fondo posee el 40% restante, y la definición final de la operación se analiza en Francia.

El acuerdo con Grupo Vierci, un holding familiar con 58 años de trayectoria y presencia en diez países, está sujeto a la aprobación de los organismos regulatorios de Uruguay, incluida la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Entre los activos vendidos se destaca TaTa, la histórica cadena de supermercados fundada hace más de 70 años por la familia De Narváez, con 94 locales en los 19 departamentos uruguayos, además de una red de ecommerce, centro de distribución y cerca de 5.000 empleados.

El impacto de la compra de Carrefour en el mapa de los supermercados argentinos La posible adquisición de Carrefour se apoya en una estrategia de expansión que Francisco De Narváez viene desarrollando desde hace varios años. El empresario ya es dueño de Changomas, la cadena que absorbió las operaciones de Walmart luego de su salida de la Argentina en 2020, y el plan es integrar ambas estructuras bajo una sola marca. Carrefour Argentina La operación por Carrefour podría convertir a GDN en el mayor jugador del mercado de supermercados del país. De concretarse la operación en los plazos previstos, entre este mes y febrero, GDN se convertiría en el nuevo líder del supermercadismo nacional. La suma de las 93 sucursales de Changomas y las 709 de Carrefour daría un total de 802 locales, con una plantilla cercana a los 30.000 empleados, lo que implicaría la mayor participación de mercado del sector.